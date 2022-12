Exein, der weltweit führende Anbieter von Embedded IoT-Cybersecurity, wurde als ein Great Place to Work zertifiziert

ROM, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Exein, der weltweit führende Anbieter von Embedded IoT-Cybersecurity, ist stolz darauf, von Great Place to Work als eines der besten Unternehmen in Italien ausgezeichnet worden zu sein.

Die prestigeträchtige Auszeichnung basiert ausschließlich auf den Aussagen der derzeitigen Mitarbeiter über ihre Erfahrungen bei Exein, mit dem Ziel, Unternehmen zu belohnen, die ihren Mitarbeitern einen großartigen Arbeitsplatz bieten. Der Vertrauensindex für XX liegt bei 94%.

Great Place to Work® ist die weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur und Mitarbeitererfahrung. Unser Zertifizierungsprozess misst die Erfahrungen, die für die Mitarbeiter am wichtigsten sind - und wir sind der festen Überzeugung, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, großartige Talente zu gewinnen und zu halten, sein wichtigster Wettbewerbsvorteil ist.

Gianni Cuozzo, CEO von Exein, hat kommentiert : "Unser Unternehmen ist führend auf dem Gebiet der Cybersicherheit und wir fordern die neuen technologischen Grenzen heraus. Wir entwickeln innovative Lösungen, um unser digitales Leben zu sichern, und wir arbeiten hart, neue und bessere Wege zum Schutz unserer Kunden zu entwickeln. Für unseren Erfolg ist es von zentraler Bedeutung, die besten Talente zu gewinnen und zu halten. Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Ihre Erfahrung und ihr Fachwissen sind entscheidend dafür, dass wir auch in Zukunft innovative und effektive Lösungen anbieten können. Unser Team ist die Grundlage für unseren Erfolg. Deshalb ist es wichtig, einen Arbeitsplatz zu bieten, an dem sich unsere Mitarbeiter sicher und anerkannt fühlen und an dem sie sich entfalten können".

About Exein

Exein ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das das erste Ökosystem für eingebettete Sicherheit entwickelt.

Exein ist ein speziell entwickeltes IoT-Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, jedes Unternehmen auf der Welt in die Lage zu versetzen, sichere IoT-Geräte zu bauen.

Das Team von Exein mit Sitz in Rom und San Francisco besteht aus Ingenieuren und Forschern, die sich auf die Entwicklung von Sicherheits- und eingebetteten Systemen sowie auf maschinelles Lernen spezialisiert haben.

Die Lösungen von Exein werden von mehr als 20.000 Entwicklern weltweit eingesetzt und machen täglich mehr als 600.000 Geräte sicher.

Exein hat Finanzmittel von institutionellen Investoren erhalten, darunter United Ventures, eCapital und Future Industry Ventures.

Für mehr Informationen www.exein.io

Media Contact: Nunzia Cassese, [email protected], +39 3509955049

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1972351/Exein_Logo.jpg

SOURCE Exein