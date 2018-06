Expansion auf neuen Marktplätzen: MEDION setzt auf ChannelAdvisor

Das Unternehmen hat sich mit intelligenten Multimedia-Produkten, Telekommunikationsdiensten und elektronischem Zubehör zu erschwinglichen Preisen und einem professionellen After-Sales-Service einen Namen gemacht. Mit Hilfe der branchenweit führenden Plattform von ChannelAdvisor will MEDION dem starken Wachstum im Online-Geschäft gerecht werden und die Aktivitäten auf Marktplätzen weiter ausbauen.

„Online-Marktplätze entwickeln sich ständig weiter, insbesondere Amazon und eBay. Dafür braucht es neben der richtigen Strategie auch den passenden Technologieanbieter", erklärt Frank Metz, Director E-Commerce, MEDION AG. „ChannelAdvisor konnte sich mit seinen Tausenden Kunden auf der ganzen Welt und der beeindruckenden Erfolgsbilanz im Vertrieb auf Marktplätzen deutlich von anderen Anbietern abheben. Mit dem Managed-Services-Angebot für Marktplätze können wir unser Produktangebot auf Amazon und eBay effektiv steuern, unsere Sichtbarkeit steigern und somit höhere Umsätze einfahren."

Mit ChannelAdvisor Marktplätze lassen sich eine Vielzahl zeitraubender Aufgaben im Handumdrehen erledigen. So hilft die Lösung bei der Entwicklung umfassender Strategien zur Steigerung der Sichtbarkeit und der Absätze auf Amazon, eBay und weiteren Marktplätzen. Das rund 600 Produkte umfassende Portfolio von Medion wird zunächst auf Amazon DE eingeführt. Die Multi-Channel-Lösung von ChannelAdvisor liefert auch gleich die Technologie, um das Unternehmen auf einer Vielzahl weiterer Marktplätze mit seinen Kunden in Kontakt zu bringen. In Zukunft kann Medion so seine gesamte Multi-Channel-Strategie zentralisiert über eine Plattform managen – und seine Reichweite effektiv ausbauen. Dank der professionellen Analysetools von ChannelAdvisor kann die Expansion individuell und flexibel geplant werden. Der Einstieg auf eBay Deutschland ist für Herbst 2018 vorgesehen. Darüber hinaus rechnet MEDION damit, schon bald auf weiteren, internationalen Ablegern von eBay und Amazon expandieren zu können.

Medion ist einer von 2800 führenden Händlern und Marken, die im Online-Geschäft auf die Technologien und Services von ChannelAdvisor vertrauen. Weitere namhafte Kunden von ChannelAdvisor sind z. B. Aponeo, SpreadShirt, Rollei und Lampenwelt.

Mehr über ChannelAdvisor erfahren Sie auch in unserem Blog, auf Twitter unter @ChAdvisorDE, auf Facebook und bei LinkedIn.

Informationen zu ChannelAdvisor

ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) vernetzt und optimiert den Handel weltweit mit einer der führenden, Cloud-basierten E-Commerce-Plattformen für Händler und Marken. Seit bald zwei Jahrzehnten hilft ChannelAdvisor dabei, online mehr zu verkaufen, neue Vertriebswege und Zielgruppen zu erschließen, Betriebsabläufe zu optimieren – und dank präziser Analysen immer wettbewerbsfähiger zu werden. Von der Absatzsteigerung zur optimierten Auftragsabwicklung auf Amazon, eBay, Google, Facebook, Walmart und Hunderten weiteren Kanälen vertrauen täglich Tausende Kunden auf ChannelAdvisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.channeladvisor.de.

Medienkontakt:

Irina Gutman

ChannelAdvisor

irina.gutman@channeladvisor.com

+44 (0)20 330 042 42

QUELLE ChannelAdvisor Corporation

Weitere Links

http://www.channeladvisor.com