Fast 55 Milliarden Yuan an Investitionen angeworben - Zhongshan will Arbeit und Produktion zügig wieder aufnehmen

ZHONGSHAN, China, 1. April 2020 /PRNewswire/ -- Chinesische Städte, wie Zhongshan, setzen als neue Methoden gegen die COVID-19-Pandemie auf Konferenzen und Vertragsunterzeichnungen per Videokonferenz. Wie die Volksregierung der Stadtgemeinde Zhongshan mitteilt, zieht Zhongshan mithilfe von „Big Data", Cloud-Plattformen und anderen neuen Technologien Investitionsprojekte hoher Qualität an. Die Stadt setzt auf digitale Lösungen, um Arbeit und Produktion wieder aufzunehmen und die Aufwertung von Industrien zu fördern.

Am 28. März 2020 fand in Zhongshan die Messe „Zhongshan Trade and Investment Fair" statt. Sie mündete in insgesamt 52 Projekte hoher Qualität und fast 55 Milliarden Yuan an Gesamtinvestitionen, darunter 19 Projekte mit Investitionen von über einer Milliarde Yuan. Die Projekte entfielen dabei vor allem auf die Felder Finanzdienstleistungen, Firmenzentralen-Wirtschaft, Biomedizin, intelligente Fertigung, Tests und Lieferketten-Upgrades. Die jeweiligen Unternehmen nahmen an der Konferenz teil und unterzeichneten die Verträge online.

Die Epidemie hält Unternehmen nicht davon ab, in Zhongshan zu investieren. Insgesamt wurden auf der Eröffnungsfeier 41 Projekte unterschrieben – 38 per Videokonferenz und drei (TCL, Midea, Mingyang) vor Ort. Über 60 Prozent der Abschlüsse galten wichtigen Fertigungsprojekten.

„Es sind die industriellen Vorteile und das Investitionsumfeld von Zhongshan, die für uns attraktiv sind. Wir werden die Firmenzentrale der TCL Technology Group Corporation am Westufer des Perlflusses in Zhongshan errichten", so Wang Cheng, CEO von TCL Group Industrial Holdings Co., Ltd. Wie er sagte, wird TCL die Struktur seiner Heimgeräte- und Anlagenbau-Industrie an seinem Stammsitz in Zhongshan weiter stärken. Für dieses Jahr wird ein Output-Wert von über 13 Milliarden Yuan erwartet. Bis 2023 sollen über 20 Milliarden Yuan erreicht werden.

„Zhongshan liegt geografisch und geometrisch im Zentrum der „Greater Bay Area" von Guangdong, Hongkong und Macau; auch liegt es in der Nähe der drei Pilot-Freihandelszonen Guangzhou Nansha, Shenzhen Qianhai und Zhuhai Hengqin. Der Shenzhen-Zhongshan-Korridor ist derzeit noch im Bau. Die Fahrt von Zhongshan nach Qianhai über den Korridor wird nur 20 Minuten dauern. Die Guangzhou-Metrolinie 18 wird direkt nach Zhongshan führen. Man wird künftig nur 30 Minuten brauchen, um von Zhongshan ins Hauptgeschäftsviertel von Guangzhou zu gelangen", so Lai Zehua, Sekretär des „CPC Zhongshan Municipal Committee". Im Moment konzentriert sich Zhongshan darauf, Triebkräfte bisherigen Wachstums durch neue zu ersetzen – über das Schaffen einer Entwicklungsplattform, die sich aus dem „Cuiheng New District", der „Huoju Development Zone" und der „Qijiang New City" zusammensetzt. Bis 2024 wird die Stadt eine Reihe von Industrieclustern schaffen – für Haushaltsysteme (im Wert von 500 Milliarden Yuan), elektronische Informationen (300 Milliarden Yuan), Anlagenbau (200 Milliarden Yuan) sowie Gesundheit und Pharmazie (100 Milliarden Yuan).

Bei einem Anlass, bei dem er für das Geschäftsumfeld der Stadt warb, sagte Wei Weihan, der Bürgermeister von Zhongshan, dass Zhongshan binnen fünf Jahren (ab diesem Jahr) 150 Milliarden Yuan in die Verbesserung seines Beförderungssystems investieren wird – in sein Hochgeschwindigkeits-Schienennetz, Intercity-Schienennetz, Schnellstraßennetz, Wasserbeförderungssystem und seine City-Terminals. Weiter plant Zhongshan, den Bau zweier bedeutender wissenschaftlicher Einrichtungen und zweier hochrangiger Universitäten zu beschleunigen.

Am gleichen Tag begann zudem die Veranstaltung „Top Talent Networking Zhongshan". 13 Aktivitäten stehen hier auf dem Plan – mit dem Ziel, Talente anzuziehen und damit Unternehmen zu unterstützen. Im Rahmen der Veranstaltung hat die Stadt fünf herausragende Talente aus Unternehmen mit je 200.000 Yuan und zwei herausragende unternehmerisch denkende Teams mit je 2 Millionen Yuan ausgezeichnet.

Lai Zehua sagte, dass die Zhongshan-Kommunalverwaltung hochgradige Talente in Zhongshan umfassend dabei unterstützen wolle, ihre Fähigkeiten zu zeigen und ihre Träume zu verwirklichen – und dass man es sehr begrüße, wenn Unternehmer und Talente in die Stadt investieren.

Anfang Februar dieses Jahres brachten chinesische Verwaltungen aller Ebenen, darunter auch die der Provinz Guangdong, klar zum Ausdruck, dass sie die Wiederaufnahme des Betriebs und der Produktion unterstützen. Mit ihren 20 Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen sowie der Messe „Zhongshan Trade and Investment Fair" 2020 und Veranstaltung „Top Talent Networking Zhongshan" stellt die Stadt einen positiven Trend unter Beweis, die Entwicklung von Unternehmen zu unterstützen und Talente anzuziehen.

Die Aktivitäten der Veranstaltung, so der Organisator, begannen am 28. März und werden bis Mitte Mai fortgeführt.

Bildanhang-Link:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=361034

Titel: Am 28. März fanden die Messe „Zhongshan Trade and Investment Fair" 2020 und die Veranstaltung „Top Talent Networking Zhongshan" statt.

SOURCE The People's Government of Zhongshan Municipality