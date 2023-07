F.A.Z.-Institut und Cision verleihen „Deutschen Image Award 2023" an Merck

Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung, und Kommunikationschefin Sabia Schwarzer für bestes Medienimage an der DAX-Spitze ausgezeichnet

FRANKFURT, Deutschland, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der 20. „Deutsche Image Award" geht an Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Merck, sowie deren Kommunikationschefin Sabia Schwarzer. Den Preis für das beste internationale Medienimage verleihen F.A.Z-Institut, Cision und Frankfurter Allgemeine Zeitung jährlich an ein Tandem aus CEO und Chef-KommunikatorIn eines DAX-Konzerns.

Belén Garijo (62) steht seit 2021 an der Spitze des führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmens Merck. Zuvor leitete die Spanierin und Medizinerin sechs Jahre lang den Merck-Unternehmensbereich Healthcare. „Basierend auf der Analyse wichtiger internationaler und deutscher Medien überzeugte Belén Garijo insbesondere durch die kontinuierlich positive Tonalität sowie die starken Positionen, mit denen sie ihre Herzensthemen vertritt – seien dies ihre ehrgeizigen Zukunftspläne für Merck, die Gleichstellung von Frauen, gute Unternehmensführung in Krisenzeiten oder die Haltung des Westens zu China", so Dr. Gero Kalt, Mitglied der internationalen Jury.

Dazu passt eine Kommunikationschefin mit Mut zur Authentizität, Begeisterung für Menschen und einem sicheren Gespür für gute, persönlich erzählte Geschichten. Sabia Schwarzer (53) leitet seit Anfang 2022 den Bereich Global Communications & Stakeholder Engagement bei Merck. Wie Belén Garijo scheut auch sie keine schwierigen Fragen und lehnt die Autorisierung von Interviews ab. Gemeinsam mit ihrem Team und Friederike Segeberg, Leiterin Media Relations, setzt sie intern wie extern auf Transparenz, eine internationale Ausrichtung und vertrauensvollen Dialog.

Zum „Deutschen Image Award":

Das F.A.Z.-Institut, Cision Germany und die Frankfurter Allgemeine Zeitung verleihen jedes Jahr den „Deutschen Image Award". Den Preis erhalten die Unternehmensleitung mit dem besten internationalen Medienimage für exzellente Managementleistung sowie der/die verantwortliche KommunikationsmanagerIn für die erfolgreiche kommunikative Vermittlung.

Verfahren

Die GewinnerInnen des „Deutschen Image Awards" werden jedes Jahr in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Im ersten Schritt erfolgt eine wissenschaftliche Medieninhaltsanalyse der deutschen und internationalen Meinungsführermedien. Sie wurde vom F.A.Z.-Institut initiiert und wird kontinuierlich von Cision Germany durchgeführt. Mehrere tausend Medienberichte nationaler und internationaler Meinungsführermedien werden hierzu systematisch untersucht. Im zweiten Schritt bewertet eine siebenköpfige international besetzte Jury die empirischen Daten und wählt dann die Preisträ-gerInnen aus.

Der „Deutsche Image Award" wird vom F.A.Z.-Institut und Cision Germany im Rahmen des „16. Deutschen Marken-Summit" am 12. Juli 2023 im neuen Kongresszentrum „The Stage" von Deloitte in Düsseldorf überreicht. Anmeldungen zum digitalen Stream der Veranstaltung sind noch möglich: www.marken-summit.de

Bisherige PreisträgerInnen:

2022: Ola Källenius und Bettina Fetzer, Mercedes-Benz Group

2021: Dr. Martin Budermüller und Dr. Nina Schwab-Hautzinger, BASF

2019: Dr. Theodor Weimer und Ingrid M. Haas, Deutsche Börse AG

2018: Kasper Rorsted und Jan Runau, Adidas AG

2017: Dr. Frank Appel und Prof. Dr. Christof Ehrhart, Deutsche Post DHL AG

2016: Dr. Karl-Ludwig Kley und Dr. Walter Huber, Merck KGaA

2015: Dr. Dieter Zetsche und Jörg Howe, Daimler AG

2013: Dr. Elmar Degenhart und Dr. Felix Gress, Continental AG

2012: Jochen Zeitz, Franz Koch und Dr. Ulf Santjer, PUMA SE

2011: Prof. Dr. Martin Winterkorn und Stephan Grühsem, Volkswagen AG

2010: Dr. Norbert Reithofer und Maximilian Schöberl, BMW AG

2009: Dr. Simone Bagel-Trah, Kasper Rorsted und das Kommunikationsteam der Henkel AG & Co. KGaA

2008: Klaus-Peter Müller und Richard Lips, Commerzbank AG

2007: Prof. Dr. Wolfgang Reitzle und Dr. Harry Roegner, Linde AG

2006: Herbert Hainer und Jan Runau, adidas AG

2005: Dr. Nikolaus Schweickart und Dr. Thomas Gauly, ALTANA AG

2004: Dr. Klaus Zumwinkel und Prof. Manfred Harnischfeger, Deutsche Post AG

2003: Dr. Jürgen Hambrecht und Dr. Matthias Hensel, BASF AG

2002: Dr. Wendelin Wiedeking und Anton Hunger, Porsche AG

Der Jury gehören an:

Gerald Braunberger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt

Dr. Gero Kalt, F.A.Z.-Institut, Frankfurt

Thomas Leitner, Cision, Frankfurt

Ulrich Nies, Präsident der DPRG a.D.

Prof. Dietrich Ratzke, Lomonossow-Universität, Moskau

Prof. Dr. Lothar Rolke, University of Applied Sciences, Mainz

Prof. Dr. Stephan Ruß-Mohl, Università della Svizzera Italiana, Lugano

