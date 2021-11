Galaxy Digital gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekannt

Das Nettogesamtergebnis1 betrug 517 Mio. USD; 1,2 Mrd. USD seit Beginn des Jahres bis 30. September

Das vorläufige Netto-Gesamtergebnis1 für das vierte Quartal bis heute beträgt ~400 Mio. USD2

Neal Katyal wird Senior Advisor und Vorsitzender des neu gebildeten Beirats

NEW YORK, 18. November 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital", das „Unternehmen" oder „GDH Ltd.") veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für die drei und neun Monate, die am Donnerstag, 30. September 2021 endeten, sowohl für das Unternehmen als auch für Galaxy Digital Holdings LP (die „Partnerschaft" oder „GDH LP").

„Die Kryptoökonomie reift weiter und die Übernahmetrends beschleunigen sich, was sowohl zu Vermögenspreissteigerungen als auch zu größeren Mengen an institutionellem Kapital, und ich war noch nie so optimistisch in Bezug auf die Zukunft unseres Unternehmens", erklärte Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital.

„Unser organisches Wachstum zeigt, dass wir weiterhin in der Lage sind, unsere Chancen zu nutzen. Unser Nettogesamtergebnis ist von einem Nettogesamtergebnis von 41,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum auf 517 Millionen USD gewachsen. Bis zum 12. November haben wir unseren Aktionären dieses Jahr aufgrund unseres starken operativen Wachstums und unseres Anlageportfolios ein Nettogesamtergebnis von rund 1,6 Milliarden USD zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auf unsere Börsennotierung in den USA und den Abschluss unserer BitGo-Akquisition, von der wir nun erwarten, dass sie im ersten Quartal 2022 erfolgen wird."1,2

Quartals- und Marktupdates für das vierte Quartal 2021 bis Freitag, 12. November 2021

Das Netto-Gesamtergebnis 1 belief sich im bisherigen Quartalsverlauf auf rund 400 Millionen USD, was das Gesellschafter-Kapital auf etwa 2,4 Milliarden USD erhöht. 2

belief sich im bisherigen Quartalsverlauf auf rund 400 Millionen USD, was das Gesellschafter-Kapital auf etwa 2,4 Milliarden USD erhöht. Zum 31. Oktober 2021 meldete Galaxy Digital Asset Management ein vorläufiges AUM 3 von 3,2 Milliarden USD, darunter 325 Millionen USD an gebundenem Kapital für den zweiten Fonds für den interaktiven Sektor im Rahmen der Galaxy Interactive-Strategie, der nun insgesamt 650 Millionen USD verwaltet.

von 3,2 Milliarden USD, darunter 325 Millionen USD an gebundenem Kapital für den zweiten Fonds für den interaktiven Sektor im Rahmen der Galaxy Interactive-Strategie, der nun insgesamt 650 Millionen USD verwaltet. Seit dem Ende des dritten Quartals ist die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen um rund 45 % 4 gestiegen, und die Trends bei der institutionellen Akzeptanz sind sowohl für digitale Assets als auch für die Unternehmen, die sie unterstützen, positiv geblieben, was unsere langfristige These über den Wert und das Wachstumspotenzial dieser Anlageklasse untermauert.

gestiegen, und die Trends bei der institutionellen Akzeptanz sind sowohl für digitale Assets als auch für die Unternehmen, die sie unterstützen, positiv geblieben, was unsere langfristige These über den Wert und das Wachstumspotenzial dieser Anlageklasse untermauert. Der Gesamtwert, der in der dezentralen Finanzierung (oder „DeFi") für den Sektor abgeschlossen wurde, ist im vierten Quartal 2021 gegenüber dem bisherigen Quartal um über 20 % auf 98 Milliarden USD gestiegen. 5

Das Unternehmen hat inzwischen 62 Millionen USD an strategischem Kapital in 22 verschiedene NFT-bezogene Unternehmen investiert, sowohl direkt als auch über die Strategien des Galaxy Interactive Fund. Das Unternehmen erwarb auch direkt zwei NFTs aus bedeutenden Sammlungen.

Das Unternehmen treibt das Wachstum durch fortlaufende Produkteinführungen auf der gesamten Plattform weiter voran, darunter die Einführung von zwei passiv verwalteten ETFs (börsengehandelter Fonds) mit Fokus auf digitale Vermögenswerte und Blockchain (Ticker: SATO und BLKC) durch eine Partnerschaft mit Invesco und die Einführung des GVH Market Neutral Fund of Funds, dem dritten Fonds in der Produktreihe von Galaxy Vision Hill („GVH").

Im Oktober 2021 fungierte unser Investment Banking-Geschäft („GDIB") als exklusiver Berater und alleiniger Vermittler bei einer Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Millionen USD für CoreWeave, einen spezialisierten Cloud-Anbieter für proprietäre und Kundenanwendungsfälle in den Bereichen digitale Vermögenswerte, maschinelles Lernen und VFX-Rendering-Räume.

Im November 2021 beriet GDIB bei zwei M&A-Transaktionen, die voraussichtlich in Kürze bekannt gegeben werden, und fungierte als Digital Assets Advisor bei einer Kapitalmarkttransaktion, die voraussichtlich in dieser Woche bekannt gegeben wird.

Ausgewählte finanzielle Highlights im dritten Quartal 2021

Das Netto-Gesamtergebnis 1 stieg um 1.146 % auf 517 Millionen USD, im Vergleich zu einem Netto-Gesamteinkommen von 41,5 Millionen USD für die Vergleichsperiode des Vorjahres.

stieg um 1.146 % auf 517 Millionen USD, im Vergleich zu einem Netto-Gesamteinkommen von 41,5 Millionen USD für die Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Anstieg resultierte in erster Linie aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen aus digitalen Vermögenswerten und aus Investitionen, sowie aus einem starken Beitrag aus unserem Tradinggeschäft. Der Anstieg wurde teilweise durch höhere Betriebsaufwendungen reduziert.

Die Einnahmen aus unserem Handelsgeschäft stiegen auf 360,7 Millionen USD, nach Einnahmen von 10,0 Millionen USD im dritten Quartal des letzten Jahres.

Die realisierten Nettogewinne aus Investitionen beliefen sich im Quartal auf 32,6 Millionen USD, und die nicht realisierten Nettogewinne aus Investitionen beliefen sich im Quartal auf 144,3 Millionen USD.

Das Gesellschafter-Kapital stieg um 405 % auf 2,0 Milliarden USD, von 401,3 Millionen USD zum Ende des Vorjahreszeitraums.

stieg um 405 % auf 2,0 Milliarden USD, von 401,3 Millionen USD zum Ende des Vorjahreszeitraums. Im Laufe des Quartals stieg das Gesellschafter-Kapital von 1,5 Milliarden USD um 35 % auf 2,0 Milliarden USD. Grund hierfür waren Gewinne aus unseren zentralen Long-Positionen in digitalen Vermögenswerten sowie Gewinne aus unserem Anlageportfolio, die sich von 613,0 Millionen USD im Vorquartal auf 779,9 Millionen USD erhöhten.

des Quartals stieg das Gesellschafter-Kapital von 1,5 Milliarden USD um 35 % auf 2,0 Milliarden USD. Grund hierfür waren Gewinne aus unseren zentralen Long-Positionen in digitalen Vermögenswerten sowie Gewinne aus unserem Anlageportfolio, die sich von 613,0 Millionen USD im Vorquartal auf 779,9 Millionen USD erhöhten. Zum 30. September 2021 hielt die Partnerschaft eine wesentliche Nettobeteiligung an Bitcoin von ungefähr 555,2 Millionen USD und Ethereum von ungefähr 261,4 Millionen USD, ausgenommen nicht beherrschende Anteile. Der Anstieg des Wertes der Beteiligungen war in erster Linie auf den Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresende zurückzuführen. Zur Erinnerung: Wir verwalten unsere Kernbestände an digitalen Vermögenswerten, einschließlich unserer wesentlichen Nettobestände, aktiv, um an positiven Preisentwicklungen zu partizipieren und die Auswirkungen negativer Entwicklungen abzumildern.

Die Investitionen lagen, mit Stand zum Donnerstag, 30. September 2021 , bei 779,9 Mio. USD, ein Anstieg von 519,5 Mio. USD im Vergleich zum 31. Dezember 2020. Die Veränderung ist in erster Linie auf den Anstieg der nicht realisierten Gewinne und 206,6 Mio. USD an neuem Kapital zurückzuführen, das vom Principal-Investments-Team im Laufe des Jahres eingesetzt wurde, was teilweise durch den Verkauf einiger Investitionen ausgeglichen wurde.

Operative Highlights im dritten Quartal 2021

Die Ergebnisse von Galaxy Digital Trading („GDT") spiegelten ein starkes Quartal wider, mit einem anhaltenden Wachstum sowohl beim Umsatz aus dem Kontrahentenhandel als auch bei unserem Kreditbuch.

spiegelten ein starkes Quartal wider, mit einem anhaltenden Wachstum sowohl beim Umsatz aus dem Kontrahentenhandel als auch bei unserem Kreditbuch. In den neun Monaten zum 30. September 2021 trug der kumulierte kundenorientierte Handel und die Kreditvergabe, der aus elektronischer und derivativer Liquiditätsbereitstellung, unseren quantitativen Ausführungsstrategien und unserer Kontrahentenkreditvergabe besteht, zu einem Beitrag von etwa mittleren zehn Prozent zu den gesamten GDT-Nettoerträgen (bestehend aus realisierten Nettogewinnen, nicht realisierten Nettogewinnen und Nettozinserträgen) bei.

trug der kumulierte kundenorientierte Handel und die Kreditvergabe, der aus elektronischer und derivativer Liquiditätsbereitstellung, unseren quantitativen Ausführungsstrategien und unserer Kontrahentenkreditvergabe besteht, zu einem Beitrag von etwa mittleren zehn Prozent zu den gesamten GDT-Nettoerträgen (bestehend aus realisierten Nettogewinnen, nicht realisierten Nettogewinnen und Nettozinserträgen) bei. Im dritten Quartal verringerte sich das Handelsvolumen der Kontrahenten gegenüber den Höchstständen im zweiten Quartal 2021 um 28 %, zeigte jedoch einen drastischen Anstieg von über 280 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Innerhalb des dritten Quartals wuchs das Kreditportfolio des Unternehmens gegenüber dem Quartal zum 30. Juni 2021 um 65 % auf rund 615 Millionen USD, und das Unternehmen steigerte die kumulierten Bruttokreditvergaben von Geschäftspartnern im Jahresteil auf über 3 Milliarden USD.

GDT hat 43 neue Gegenparteien in unsere Handelsplattform aufgenommen, wodurch sich unsere Gesamtzahl der Handelskontrahenten auf über 690 erhöht, und stellt weiterhin Liquidität in über 100 Kryptowährungen bereit.

Galaxy Digital Asset Management („GDAM") meldete zum 30. September 2021 ein vorläufiges verwaltetes Vermögen von 2,2 Mrd. USD, eine Steigerung von 57 % gegenüber dem Quartal zum 30. Juni 2021 und eine Steigerung von 175 % seit Jahresbeginn. Das verwaltete Vermögen bestand aus 1,6 Milliarden USD in den Galaxy Fund Management-Produkten von GDAM und 650 Millionen USD in den Galaxy Interactive-Fonds.

meldete zum 30. September 2021 ein vorläufiges verwaltetes Vermögen von 2,2 Mrd. USD, eine Steigerung von 57 % gegenüber dem Quartal zum 30. Juni 2021 und eine Steigerung von 175 % seit Jahresbeginn. Das verwaltete Vermögen bestand aus 1,6 Milliarden USD in den Galaxy Fund Management-Produkten von GDAM und 650 Millionen USD in den Galaxy Interactive-Fonds. GDAM kündigte eine langfristige strategische Partnerschaft mit Invesco, einem 1,6 Billionen USD schweren Vermögensverwalter, an, um eine umfassende Suite von in den USA notierten, physisch besicherten börsengehandelter Fonds (ETFs) für digitale Vermögenswerte und Aktien-ETFs zu entwickeln.

notierten, physisch besicherten börsengehandelter Fonds (ETFs) für digitale Vermögenswerte und Aktien-ETFs zu entwickeln. GDAM hat sich außerdem mit Alerian zusammengetan, einem bahnbrechenden Indexanbieter, der sich auf die Entwicklung innovativer indexbasierter Anlagestrategien konzentriert, und hat bis dato acht Indizes kumulativ innerhalb der Alerian Galaxy Global Blockchain Indexes und Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Indexes auf den Markt gebracht.

Zu den jüngsten Produkteinführungen gehört der DeFi Index Fund, ein passiv verwalteter Fonds, der versucht, die Wertentwicklung des neu aufgelegten Bloomberg Galaxy DeFi Index (Ticker: DEFI) nachzubilden.

GVH hat seinen überzeichneten GVH Venture Fund of Funds in Höhe von 34 Millionen USD erfolgreich geschlossen. Der Fonds konzentriert sich auf die Bereitstellung von Zugang zu weniger überfüllten Segmenten des privaten Marktes durch Investitionen in hochwertige, diversifizierte Venture-Capital-Fonds, die auf private Marktanlagen in der Frühphase spezialisiert sind.

Galaxy Digital Investment Banking („GDIB")

GDIB baute sein kundenorientiertes und Kapitalbeschaffungsteam weiter aus, einschließlich der Einstellung eines Geschäftsführers, um die Originierungs- und Ausführungsarbeit zu verbessern.

Angesichts der beträchtlichen Menge an Fundraising-Aktivitäten, die im gesamten Kryptowährungs- und Digitalvermögenssektor auftreten, arbeitet GDIB derzeit an acht aktiven Mandaten in verschiedenen Phasen der Ausführung, mit einer aktiven Pipeline, die viele weitere potenzielle Geschäfte vornehmlich im Bereich Kapitalbeschaffung umfasst.

Galaxy Digital Mining („GDM") hat sowohl seinen eigenen Bitcoin-Bergbaubetrieb als auch seine Mining Finance („MiFi")-Angebote weiter ausgebaut, um die gesamte Bandbreite des Bitcoin-Mining-Ökosystems zu unterstützen, und gleichzeitig sein Engagement für die Bewältigung seines CO2-Fußabdrucks und die verstärkte Nutzung sauberer Energie bekannt gegeben.

hat sowohl seinen eigenen Bitcoin-Bergbaubetrieb als auch seine Mining Finance („MiFi")-Angebote weiter ausgebaut, um die gesamte Bandbreite des Bitcoin-Mining-Ökosystems zu unterstützen, und gleichzeitig sein Engagement für die Bewältigung seines CO2-Fußabdrucks und die verstärkte Nutzung sauberer Energie bekannt gegeben. Proprietäre Mining-Betriebe förderten weiterhin Bitcoin mit einem Abschlag von mehr als 80 % auf den fairen Marktwert.

Auf der Grundlage von Terminkaufverpflichtungen geht GDM davon aus, dass die monatlichen Lieferungen bis Ende 2022 eine Förderkapazität von bis zu 1.995 Petahash pro Sekunde (PH/s) erreichen werden.

GDM hat sich öffentlich dazu verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern und den Einsatz sauberer Energie zu erhöhen. Auf dem Stand des 30. September 2021 stammen über 80 % des Energieverbrauchs von GDM aus nachhaltigen Quellen.

stammen über 80 % des Energieverbrauchs von GDM aus nachhaltigen Quellen. Wesentliche Investitionen : Das Unternehmen hält nun insgesamt 110 Beteiligungen an 71 Portfoliounternehmen.

: Das Unternehmen hält nun insgesamt 110 Beteiligungen an 71 Portfoliounternehmen. Das Unternehmen tätigte während des Quartals eine Reihe neuer Investitionen und fügte neue Portfoliounternehmen wie Pyth und Figment hinzu, die unserer Meinung nach kategoriebestimmend sein können.

Unternehmensneuigkeiten

Neal Katyal ist dem Unternehmen als Senior Advisor und Vorsitzender des neu gebildeten Beirats mit Wirkung zum 10. November 2021 beigetreten. Katyal, ein prominenter amerikanischer Anwalt und Wissenschaftler, ist Partner bei Hogan Lovells und der Paul and Patricia Saunders Professor of National Security Law am Rechtszentrum der Georgetown University . Katyal und der Beirat werden das Unternehmen in strategischen, regulatorischen und staatlichen Angelegenheiten beraten.

Telefonkonferenz

Heute, am Montag, 15. November 2021, findet um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz für Investoren statt. Ein Live-Webcast ist verfügbar unter https://investor.galaxydigital.io/. Die Telefonkonferenz kann auch von Investoren in den Vereinigten Staaten oder Kanada unter der Nummer 1-877-407-0789 oder 1-201-689-8562 (außerhalb der USA und Kanada) erreicht werden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird verfügbar sein und kann auf dieselbe Weise wie der Live-Webcast auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens abgerufen werden. Bis zum 6. Dezember 2021 ist die Aufzeichnung auch unter der Rufnummer +1-844-512-2921 oder 1-412-317-6671 (außerhalb der USA und Kanadas) verfügbar: 13724360.

Informationen zu Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („GDH Ltd.") und Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP")

Der einzige wesentliche Vermögenswert der GDH Ltd. ist eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP. GDH LP ist ein technologieorientiertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen, das Institutionen und Direktkunden eine umfassende Palette von Finanzlösungen für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte bietet. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.

Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.

Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit der (i) der Diskussion und Analyse des Managements und dem verkürzten Konzernzwischenabschluss von GDH LP für die drei und neun Monate zum Donnerstag, 30. September 2021 und (ii) Managementdiskussion und -analyse von GDH Ltd. und dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für die drei und neun Monate zum Donnerstag, 30. September 2021 (zusammen der „konsolidierte Jahresabschluss" und „MD&As"), die bei SEDAR unter www.sedar.com hinterlegt wurde.

Haftungsausschlüsse und zusätzliche Informationen

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert.

Die Performance der Bitcoin Fonds und des Index Fonds werden von der Performance ihrer jeweiligen Indizes variieren.

BLOOMBERG ist ein Warenzeichen bzw. eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist eine Marke von Galaxy Digital Capital Management LP (GDCM). Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen als Bloomberg genannt) sind als Unternehmen nicht mit GDCM, den Galaxy Fonds und ihren jeweils verbundenen Unternehmen (zusammen „Galaxy" genannt) verbunden. Die Assoziierung von Bloomberg mit Galaxy erfüllt die Aufgabe als Verwalter und Berechnungsstelle der Indexe (zusammen der „Index"), die sich im Besitz von Bloomberg befinden. Weder Bloomberg noch Galaxy garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit jedweder Daten oder Informationen im Hinblick auf den Index oder die zu erzielenden Ergebnisse. Weder Bloomberg noch Galaxy geben irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für den Index, für irgendwelche Daten oder damit zusammenhängende Wertangaben oder für irgendein Finanzprodukt oder damit verbundenes Finanzinstrument, das als Bestandteil dessen genutzt oder auf dem Index (Produkte) aufbaut oder dazu führt, dass es sich daraus ergibt, und sie schließen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung zu einem im Hinblick hierauf bestimmten Zweck aus. In dem maximalen, von geltenden Gesetzen zugelassenen Umfang sollten Bloomberg, seine Lizenznehmer, Galaxy und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Makler, Zulieferer und Händler keinerlei Haftung oder Verantwortung für irgendeine Verletzung oder irgendeinen Schaden übernehmen (gleich ob diese strafbar sind oder direkt, indirekt, in der Folge, zufällig oder anderweitig entstanden sind), die im Zusammenhang mit dem Index, irgendwelchen Daten oder damit zusammenhängenden Wertangaben oder irgendwelchen Produkten, sei es fahrlässig oder anderweitig, verursacht wurden.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorveröffentlichte Finanzinformationen für das vierte Quartal 2021 (die „vorveröffentlichten Finanzinformationen"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorab veröffentlichten Finanzinformationen sind vorläufiger Natur und stellen die aktuellsten Informationen dar, die der Leitung des ‎Unternehmens zur Verfügung stehen. Der tatsächliche Konzernabschluss des Unternehmens für diesen Zeitraum kann zu wesentlichen Änderungen der in dieser Pressemitteilung zusammengefassten vorab veröffentlichten Finanzinformationen führen (einschließlich einer Finanzkennzahl oder aller Finanzkennzahlen) als Ergebnis des Abschlusses der normalen Rechnungslegungsverfahren zum Quartalsende und zum Jahresende und der jährlichen unabhängigen Prüfung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von diesen Erwartungen abweichen.

Kein Angebot bzw. keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zur Abgabe einer Vollmacht, Zustimmung oder Genehmigung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf die vorgeschlagene Umstrukturierung und den Zusammenschluss mit BitGo dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe von Zustimmungserklärungen dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Zusätzliche Informationen

Im Zusammenhang mit der geplanten Reorganisation und dem Zusammenschluss mit BitGo wird Galaxy eine Registrierungserklärung, einschließlich eines Management-Rundschreibens/Prospekts und einer Informationserklärung/Prospekts, bei der Securities and Exchange Commission („SEC") einreichen. DEN AKTIONÄREN VON GALAXY UND BITGO WIRD EMPFOHLEN, DAS MANAGEMENT-RUNDSCHREIBEN/DEN PROSPEKT UND DIE INFORMATIONSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT ZU LESEN, SOBALD SOLCHE DOKUMENTE VERFÜGBAR SIND, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Aktionäre können ein kostenloses Exemplar der Registrierungserklärung und dieser anderen Dokumente (sofern verfügbar) sowie alle anderen relevanten Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden, auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten. Exemplare des Rundschreibens/Prospekts und der Informationserklärung/Prospekts können, sofern verfügbar, auch kostenlos auf der Website von Galaxy unter https://investor.galaxydigital.io/ abgerufen werden.

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Die Informationen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act"), Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der „Exchange Act") und „zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) enthalten. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen, Hoffnungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft, einschließlich der Bergbaukapazitäten, bzw. die des Managementteams. Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich Aussagen über die bevorstehende Akquisition, Domizilierung und die damit verbundenen Transaktionen (die „Transaktionen") sowie die Parteien, Perspektiven und Erwartungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Darüber hinaus sind alle Aussagen, die sich auf Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, einschließlich aller zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter „rechnen mit", „glauben", „fortsetzen", „könnten", „schätzen", „erwarten", „vorhersagen", „beabsichtigen", „können", „könnten", „planen", „möglich", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollten", „würden" und ähnliche Ausdrücke können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber wenn keines dieser Wörter benutzt wird, bedeutet das nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung können zum Beispiel Aussagen über unsere Fähigkeit, die Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abzuschließen, enthalten. Die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und deren möglicher Auswirkungen auf uns unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukünftigen Entwicklungen, die uns betreffen, so eintreten werden, wie wir es erwartet haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten (von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen) oder anderen Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: (1) das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die dazu führen könnten, dass die Transaktionen nicht vollzogen werden; (2) die Möglichkeit, dass die in den endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf die Transaktionen festgelegten Bedingungen wesentlich von den hier dargelegten Bedingungen abweichen; (3) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die im Anschluss an die Transaktionen und die endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf diese eingeleitet werden könnten; (4) die Unfähigkeit, die Transaktionen abzuschließen, weil die in den endgültigen Verträgen in Bezug auf die Transaktionen festgelegten Bedingungen für den Abschluss nicht erfüllt werden, einschließlich der Genehmigungen durch Aktionäre und Börsen; (5) Änderungen der vorgeschlagenen Struktur der Transaktionen, die aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder als Bedingung für die Erlangung der behördlichen Genehmigung der Transaktionen erforderlich oder angemessen sein könnten; (6) die Fähigkeit, die Börsennotierungsstandards nach dem Vollzug der Transaktionen zu erfüllen und aufrechtzuerhalten; (7) das Risiko, dass die Transaktionen die aktuellen Pläne und Abläufe stören; (8) Kosten im Zusammenhang mit den Transaktionen; (9) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (10) die Möglichkeit, dass das fusionierte Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst wird; (11) Änderungen oder Ereignisse, die sich auf die Kryptowährungsbranche auswirken, einschließlich potenzieller Regulierung, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; (12) das Risiko, dass unser Geschäft nicht entsprechend unseren Erwartungen wächst oder seinen derzeitigen Kurs fortsetzt; (13) die Möglichkeit, dass unser adressierbarer Markt kleiner ist als wir erwartet haben und/oder dass wir keinen Anteil daran gewinnen; (14) die anderen Risiken, die im Jahresinformationsblatt für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr enthalten sind, das auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, und (15) andere Risiken und Unsicherheiten, die jeweils in den bei der SEC eingereichten Unterlagen angegeben werden. Sollte eines oder sollten mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten sich tatsächlich ereignen, könnte dies dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten Aussagen über vergangene Trends oder Aktivitäten nicht als Zusicherung verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten in der Zukunft fortbestehen werden. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen.

Die Finanzergebnisse von Galaxy Digital Holdings LP



30. September 2021

31. Dezember 2020 Vermögenswerte





Umlaufvermögen





Barmittel Dollar 275.767



137.951

Digitale Vermögenswerte (Anmerkung 7) 2.081.795



931.480

Forderungen aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten (Anmerkung 7) 12.781



13.204

Darlehensforderungen aus digitalen Vermögenswerten (Anmerkung 11) 283.466



96.724

Forderungen aus digitalen Vermögenswerten (Anmerkung 7) 215.904



12.813

Als Sicherheit hinterlegte Vermögenswerte (Anmerkungen 9, 11, 13) 30.370



15.768

Forderungen (Anmerkung 10) 27.890



2.710

Verbindlichkeiten gegenüber Maklern 166



4.452

Derivative Vermögenswerte (Anmerkung 9) 53.297



39.025

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände (Anmerkung 12) 37.419



6.494

Forderungen aus Krediten (Anmerkung 13) 110.613



8.510

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Einheiten (Anmerkung 24) 6.362



—



3.135.830



1.269.131









Forderungen aus digitalen Vermögenswerten (Anmerkung 7) 18.386



6.911

Investitionen (Anmerkung 8) 779.858



260.383

Nutzungsrecht Vermögenswert (Anmerkung 14) 15.666



4.573

Sachanlagen (Anmerkung 14) 8.553



3.693

Immaterielle Vermögenswerte (Anmerkung 14) 3.713



2.406

Geschäfts- oder Firmenwert (Anmerkung 6) 24.645



15.515



850.821



293.481

Gesamtvermögen Dollar 3.986.651



Dollar 1.562.612









Verbindlichkeiten und Eigenkapital





Kurzfristige Verbindlichkeiten





Leer verkaufte digitale Vermögenswerte (Anmerkung 16) Dollar —



Dollar 5.278

Anlagen mit Verwässerung verkauft (Anmerkung 8) —



4.384

Derivative Verbindlichkeiten (Anmerkung 9) 23.117



23.103

Haftungsverpflichtung (Anmerkung 18) 40.693



20.781

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen (Anmerkung 15) 171.055



34.154

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Anmerkung 15) 140.183



—

Verbindlichkeiten aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten (Anmerkung 7) 8.713



33.329

Darlehensschulden auf digitale Vermögenswerte (Anmerkung 11) 638.331



307.499

Kreditverbindlichkeiten (Anmerkung 13) 7.185



—

Fällige Sicherheiten (Anmerkungen 9, 11, 13) 430.342



44.660

Latente Steuerschuld 12.030



—

Leasingverbindlichkeit (Anmerkung 17) 1.976



742



1.473.625



473.930

Leasingverbindlichkeit (Anmerkung 17) 15.018



4.515

Verbindlichkeiten insgesamt 1.488.643



478.445









Eigenkapital





Kapital der Gesellschafter (Anmerkung 18) 2.027.258



798.211

Nicht beherrschende Anteile (Anmerkung 19) 470.750



285.956

Gesamtes Eigenkapital 2.498.008



1.084.167

Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt Dollar 3.986.651



Dollar 1.562.612



(in Tausend) Drei Monate zum 30. September 2021 Neun Monate zum 30. September 2021 Einnahmen



Beratungs- und Verwaltungsgebühren Dollar 3.524

Dollar 7.881

Nettogewinn aus dem Digital Asset Mining (Anmerkung 23) 2.016

3.927

Leasingerträge aus Bergbaumaschinen (Anmerkung 23) 1.256

2.393

Realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 149.688

655.243

Realisierter Gewinn aus Kapitalanlagen 32.557

225.058

Zinsertrag 14.027

39.395

Nettogewinn aus Derivaten 12.844

148.743

Sonstiges Einkommen 619

5.163



216.531

1.087.803







Betriebskosten



Kapitalbasierte Vergütungen 24.192

44.839

Vergütungen und vergütungsbezogene Aufwendungen 53.146

136.779

Gemein- und Verwaltungskosten 31.058

44.689

Honorare 21.054

37.147

Aufwand aus Gewinnbeteiligungsvereinbarungen 1.867

14.032

Zinsen 19.386

51.646

Versicherungen 429

1.083

Verwaltungsratshonorare 115

501



(151.247)

(330.716)







Nicht realisierter Nettogewinn im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 379.491

246.132

Nicht realisierter Nettogewinn aus Investitionen 144.284

377.329

Neubewertung der Gewährleistungspflicht 9.352

(24.802)

Nicht realisierte Fremdwährungsgewinne (-verluste) (225)

1.925

Realisierte Fremdwährungsgewinne (-verluste) (4)

(359)



532.898

600.225







Gewinn (Verlust) für den Zeitraum Dollar 598.182

Dollar 1.357.312







Gewinn (Verlust), zuzurechnen auf:



Anteilsinhaber der Personengesellschaft Dollar 517.059

Dollar 1.201.182

Minderheitsbeteiligungen 81.123

156.130



Dollar 598.182

Dollar 1.357.312

Sonstiges Gesamtergebnis



Anpassung aufgrund von Fremdwährungsumrechnung Dollar 40

Dollar 338







Gesamtgewinn (-verlust) für den Zeitraum Dollar 598.222

Dollar 1.357.650







Gesamtgewinn (-verlust), zuzurechnen auf:



Anteilsinhaber der Personengesellschaft Dollar 517.099

Dollar 1.201.520

Minderheitsbeteiligungen 81.123

156.130



Dollar 598.222

Dollar 1.357.650



Die Erträge und Aufwendungen der einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP für die drei Monate bis zum Donnerstag, 30. September 2021 stellen sich wie folgt dar (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Gewinn (Verlust)













Beratung und Verwaltungsgebühren Dollar 98

Dollar —

Dollar 3.426

Dollar —

Dollar —

Dollar —

Dollar 3.524

Nettoergebnis aus dem Digitalgeschäft Asset Mining —

—

—

—

2.016

—

2.016

Leasingerträge aus Bergbau-Ausrüstung —

—

—

—

1.255

—

1.255

Realisierter Nettogewinn aus digitalen Vermögenswerten 119.535

13.227

16.925

—

—

—

149.687

Realisierter Nettogewinn aus Investitionen —

32.496

61

—

—

—

32.557

Zinsertrag 13.738

288

—

—

—

1

14.027

Nettogewinn aus Derivaten 12.844

—

—

—

—

—

12.844

Sonstiges Einkommen 619

—

—

—

—

—

619



146.834

46.011

20.412

—

3.271

1

216.529

















Betriebskosten 53.571

4.937

8.455

2.283

1.309

80.692

151.247

















Nicht realisierter Nettogewinn aus digitalen Vermögenswerten 267.697

44.387

66.712

—

695

—

379.491

Nicht realisierter Nettogewinn aus (Verlust) auf Anlagen —

149.478

(5.193)

—

—

—

144.285

Nicht realisierter Nettogewinn aus Gewährleistungshaftungen —

—

—

—

—

9.352

9.352

Nicht realisierter ausländischer Währungsverlust (215)

(10)

—

—

—

—

(225)

Realisierter ausländischer Währungsverlust (4)

—

—

—

—

—

(4)



267.478

193.855

61.519

—

695

9.352

532.899

















Nettogewinn (-verlust) für den Zeitraum, einschließlich Minderheitsbeteiligungen Dollar 360.741

Dollar 234.929

Dollar 73.476

Dollar (2.283)

Dollar 2.657

Dollar (71.339)

Dollar 598.181



Die Erträge und Aufwendungen der einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP für die drei Monate bis zum Mittwoch, 30. September 2020 stellen sich wie folgt dar (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Gewinn (Verlust)













Beratung und Verwaltungsgebühren Dollar —

Dollar —

Dollar 1.277

Dollar 267

Dollar —

Dollar —

Dollar 1.544

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus digitalen Vermögenswerten 10.913

20

(460)

—

—

—

10.473

Realisierter Nettogewinn aus Investitionen —

15.819

—

—

—

—

15.819

Zinsertrag 1.241

461

—

—

—

—

1.702

Nettogewinn aus Derivaten (792)

—

—

—

—

—

(792)



11.362

16.300

817

267

—

—

28.746

















Betriebskosten 6.419

866

2.986

1.521

—

5.234

17.026











—





Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) aus digitalen Vermögenswerten 5.380

7.092

3.685

—

—

—

16.157

Nicht realisierter Nettogewinn aus Investitionen —

17.044

—

—

—

—

17.044

Nicht realisierter ausländischer Währungsverlust (29)

—

—

—

—

—

(29)

Realisierter Fremdwährungs- gewinn (335)

—

—

—

—

—

(335)



5.016

24.136

3.685

—

—

—

32.837

















Nettoverlust für den Zeitraum, einschließlich nicht beherrschender Anteile Dollar 9.959

Dollar 39.570

Dollar 1.516

Dollar (1.254)

Dollar —

Dollar (5.234)

Dollar 44.557



Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP zum Donnerstag, 30. September 2021 verteilen sich wie folgt (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Gesamtvermögen Dollar 2.164.384

Dollar 1.195.343

Dollar 511.719

Dollar 6.757

Dollar 50.809

Dollar 57.639

Dollar 3.986.651

















Verbindlichkeiten insgesamt Dollar 1.333.103

Dollar 192

Dollar 8.046

Dollar 143

Dollar 1.318

Dollar 145.841

Dollar 1.488.643



Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP zum Donnerstag, 31. Dezember 2020 verteilen sich wie folgt (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Gesamtvermögen Dollar 896.729

Dollar 319.980

Dollar 306.065

Dollar 6.190

Dollar 3.633

Dollar 30.015

Dollar 1.562.612

















Verbindlichkeiten insgesamt Dollar 439.708

Dollar 101

Dollar 18.170

Dollar 22

Dollar —

Dollar 20.444

Dollar 478.445



Ausweisung ausgewählter Informationen zur Vermögenslage

Der beizulegende Zeitwert der einzelnen Anlageklassen nach Berichtssegmenten der GDH LP zum Donnerstag, 30. September 2021 ist wie folgt (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte Dollar 1.446.519

Dollar 183.519

Dollar 446.359

Dollar —

Dollar 5.398

Dollar —

Dollar 2.081.795

Forderungen aus digitalen Vermögenswerten —

234.290

—

—

—

—

234.290

Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte 30.170

—

—

—

—

—

30.170

Investitionen:













Prelaunch-Netzwerk —

5.143

—

—

—

—

5.143

Wandelanleihen —

6.261

—

—

—

—

6.261

Vorzugsaktien —

241.462

—

—

—

—

241.462

Stammaktien —

141.901

—

—

—

—

141.901

LP/LLC-Beteiligungen —

370.732

—

—

—

—

370.732

Optionsscheine/Trustanteile/Trustaktien —

14.359

—

—

—

—

14.359



Dollar 1.476.689

Dollar 1.197.667

Dollar 446.359

Dollar —

Dollar 5.398

Dollar —

Dollar 3.126.113



Der beizulegende Zeitwert der einzelnen Anlageklassen nach Berichtssegmenten der GDH LP zum Donnerstag, 31. Dezember 2020 ist wie folgt (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Corporate und andere Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte Dollar 544.796

Dollar 100.730

Dollar 285.954

Dollar —

Dollar —

Dollar 931.480

Forderungen aus digitalen Vermögenswerten 9.332

10.392

—

—

—

Dollar 19.724

Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte 15.625

—

—

—

—

15.625

Investitionen:











Prelaunch-Netzwerk —

500

—

—

—

500

Wandelanleihen —

4.501

—

—

—

4.501

Vorzugsaktien —

86.258

—

—

—

86.258

Stammaktien —

29.970

—

—

—

29.970

LP/LLC-Beteiligungen —

84.311

—

—

—

84.311

Optionsscheine/Fondsanteile 30.654

24.189

—

—

—

54.843



Dollar 600.407

Dollar 340.851

Dollar 285.954

Dollar —

Dollar —

Dollar 1.227.212

1 Ohne Minderheitsbeteiligungen (non-controlling assets, „NCI"). 2 Anmerkung: Diese Quartalsfinanzdaten sind vom 12. November 2021, vorläufig, ungeprüft und können sich ändern, da das Management seine Finanzverfahren zum Jahresende und die jährliche unabhängige Prüfung abschließt; ohne nicht beherrschende Anteile. 3 Bei der AUM handelt es sich um eine interne Schätzung, die einen beratenen Fonds, zugesagtes Kapital in einem geschlossenen Vehikel und Seed-Investments von verbundenen Unternehmen einschließt. Änderungen in den verwalteten Vermögenswerten sind in der Regel das Ergebnis von Leistung oder Ein- und Auszahlungen.

4 Stellt den auf coinmarketcap.com notierten Gesamtpreis für die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen dar. 5 Stellt den Gesamtwert dar, der laut defipulse.com in DeFi gesperrt ist.









































Ansprechpartner für Investoren: Elsa Ballard, [email protected] , (212) 390-9216; Steven Wald, [email protected] , (212) 390-9216; Kontakt für Medienarbeit: Eva Casanova, [email protected] , (917) 847-4796

Weitere Links

https://www.galaxydigital.io/



SOURCE Galaxy Digital Holdings Ltd.