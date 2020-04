Galaxy Digital gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2019 bekannt und veröffentlicht aktuelle Informationen zum Unternehmen

NEW YORK, 10. April 2020 /CNW/ - Die Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) („Galaxy Digital", „GDH Ltd." oder das „Unternehmen") veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene vierte Quartal („Q4 2019" oder „das vierte Quartal") sowie für das gesamte Geschäftsjahr 2019 („GJ 2019" oder „Jahresabschluss 2019") für die Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP" oder die „Personengesellschaft") und für die GDH Ltd. Zudem wurden die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung aktuellen Informationen zur Personengesellschaft bereitgestellt.

„Galaxy Digital ist in das Jahr 2020 mit einer starken betrieblichen Dynamik in drei unserer Geschäftsbereiche, Handel, Vermögensverwaltung und Beratungsdienste, gestartet, und ich bin sehr stolz, wie unser engagiertes Team das Unternehmen gerade durch die beispiellosen globalen wirtschaftlichen Verwerfungen steuern, die durch Covid-19 entstanden sind", sagte Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital. „Der Markt für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen war schon eine Weile sehr volatil und in den vergangenen Wochen wurden Maßnahmen zur Risikominderung eingeleitet, vergleichbar denen anderer wachstums- und sicherheitsorientierter Anlageklassen, auch vor dem Hintergrund, dass Anleger der Liquidität oberste Priorität eingeräumt haben. In diesem Marktumfeld legen wir auch weiterhin großen Wert auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter, weswegen wir unseren Handel flexibel abwickeln und uns über die unterschiedlichen Erkenntnisse mit unseren Klienten und Geschäftspartnern austauschen."

Aktualisierte Angaben zum ersten Quartal 2020

Bis zum derzeitigen Zeitpunkt wurde Galaxy Digital nicht spezifisch durch Covid-19 (Coronavirus) beeinträchtigt. Um die Sicherheit und das Wohlbefinden unsere Mitarbeiter zu gewährleisten, hat das Unternehmen Pläne für die Aufrechterhaltung des Betriebs, wie etwa die Möglichkeit für Telearbeit, aufgesetzt. Gleichwohl hat die Covid-19-Pandemie bereits zu globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten geführt und wird sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich auf die Investitionen und geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens auswirken, indem etwa mögliche Gewinne des Unternehmen gegen eine gestiegene Volatilität und eine expansive globale Geld- und Finanzpolitik aufgerechnet werden müssen.





Die Märkte für digitale Vermögenswerte hatten gegen Ende des ersten Quartals 2020 einen Rückgang zu verzeichnen. Die Personengesellschaft ist der Überzeugung, dass viele der häufig genannten Gründe für die Schwäche in den Märkten in der Preisentwicklung zu finden sein könnten. Dazu gehören auch eine weit verbreitete Risikovermeidung bei herkömmlichen und digitalen Vermögenswerten, die mit der Ausbreitung und den negativen wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 verknüpft ist, die stark fremdfinanzierte Positionierung bei digitalen Vermögenswerte im Anschluss an eine starke Leistung Anfang 2020, die in der Folge wieder aufgehoben wurde. Zudem wurden digitale Vermögenswerte immer mehr zur Liquiditätsquelle, da der Anteil an herkömmlichen Vermögenswerten zurückging. Die Personengesellschaft glaubt, dass in Zeiten von Marktkrisen alle liquiden Vermögenswerte (also auch digitale Vermögenswerte) als Liquiditätsmittel herangezogen werden, um Verbindlichkeiten zu bedienen und Margen aufrechtzuerhalten, und dass der zweistellige Rückgang bei Risikoanlagen im Februar und März 2020 in sämtlichen Märkten zu einem Dominoeffekt geführt hat.

Neues über das Unternehmen

Im Rahmen seines bis zum 31. Dezember 2019 laufenden Aktienrückkaufprogramms kaufte GDH Ltd. insgesamt 1.315.434 Aktien im Gesamtwert von 1,6 Millionen CAD zurück. Bis zum 6. April 2020 wurden 4.392.530 Aktien im Gesamtwert von 5,0 Millionen CAD zurückgekauft.

Highlights der Geschäftstätigkeit

Im Verlauf des vierten Quartals 2019 konnte das Principal-Investments-Team eine neue Investition und vier Anschlussinvestitionen im Gesamtumfang von 7,5 Millionen US-Dollar an investiertem Kapital zum Abschluss bringen.

Die während des vierten Quartals getätigten Investitionen (darunter auch angekaufte Anleihen), ließen das im gesamten, am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Jahr eingesetzte Kapital auf 48,7 Millionen US-Dollar ansteigen. Hier schlugen 10 neue Investitionen und 20 Anschlussinvestitionen zu Buche.







Die Investitionen (darunter auch angekaufte Anleihen), die zwischen dem 9 . Januar 2018 und dem 31 . Dezember 2019 getätigt wurden, beliefen sich auf einen Gesamtwert von 181,5 Millionen US-Dollar und umfassten 35 neue und 30 Anschlussinvestitionen.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, hatte der Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von Galaxy Digital (Galaxy Digital Capital Management LP („GDCM")) mit Stand zum 31. Dezember 2019 ein Anlagevermögen in Höhe von 357,2 Millionen US-Dollar unter seiner Verwaltung.

Im November 2019 startet GDCM die Galaxy Bitcoin Funds („Bitcoin Funds"). Bei den Bitcoin Funds handelt es sich um eine passiv verwaltete Anlageklasse, die darauf ausgelegt ist, betriebliche Komplexitäten bei der Verwaltung von direkten Bitcoin-Investitionen zu reduzieren. Diese Fonds bieten institutionellen und akkreditierten Anlegern die Möglichkeit, institutionell abgesicherte Risiken mit dem Bitcoin einzugehen. Unterstützt wird das von geprüften Dienstleistern, wie etwa Bakkt, einer Plattform für digitale Vermögenswerte, die von der Intercontinental Exchange (ICE) und Fidelity Digital Assets als Depotbanken für die Fonds, Bloomberg L.P., das für die Preisgestaltung zuständig ist, Deloitte & Touche LLP für Prüfungen sowie Ernst & Young LLP für Steuerangelegenheiten gegründet wurde. Die Bitcoin Funds stellen ein Ergänzungsprodukt dar, das neben dem bereits existierenden Galaxy Crypto Index Fund (der „Index Fund") angeboten wird.





Die Bitcoin Funds orientieren sich an dem Bloomberg CFIX-Preissystem für den Bitcoin („XBT"). XBT wird von Bloomberg gemanagt und nutzt für die Preisermittlung einen ausgeklügelten Algorithmus, mit dem sehr genaue Angaben für das Geld-Brief-Verhältnis gemacht werden können. Gespeist werden diese aus den von Bloomberg zugelassenen Datenquellen für die Festlegung von Kryptowährungskursen. Am 31. Dezember 2019 verzeichnete der XBT einen Verlust von -11,49 Prozent und schaffte vom 1. Januar 2020 bis zum 6. April 2020 einen Anstieg von 1,65 Prozent.





einen Anstieg von 1,65 Prozent.

Der Index Fund ist ein passiv verwalteter Index-Fonds, der sich am Bloomberg Galaxy Crypto Index (der „BGCI") orientiert. Bei diesem handelt es sich um einen Index, der unter anderem unter der Marke Bloomberg firmiert und von dem Unternehmen geführt wird und der sich seinerseits an der Performance des größten, liquidesten Teils des Markts für digitale Vermögenswerte orientiert. Der BGCI verzeichnete für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Quartal einen Verlust von -20,82 Prozent, wohingegen für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Gesamtjahr ein Plus von 7,08 Prozent stand. Im Jahresvergleich für den Zeitraum bis zum 6. April 2020 kam der BGCI auf ein Plus von 13,70 Prozent.





Darüber hinaus tätigte das Galaxy Interactive-Team, das den Galaxy EOS VC Fund verwaltet, im Laufe des vierten Quartals 2019 unter anderem Investitionen in N3twork Inc., AVY Entertainment, Inc., RTKFT, Inc., Forte Labs, So Couch Studios, Inc., und Genvid Technologies, Inc. sowie eine Zusatzinvestition in Mythical, Inc.

Die Personengesellschaft verzeichnete für ihren Geschäftsbereich Handel, vertreten durch Galaxy Digital Trading („GDT"), im Vergleich zum dritten Quartal im vierten Quartal einen Anstieg bei der Zahl der aktiv am Handel beteiligten Geschäftspartner. Während das Handelsvolumen von GDT im freigehandelten (Over-the-Counter, „OTC") Spotmarkt im Verlauf desselben Berichtszeitraums leicht abnahm, konnte GDT seinen Marktanteil im OTC-Markt steigern, weil sein Handelsvolumen langsamer zurückging als im Gesamtmarkt, wie man es am Handelsaufkommen an den vertrauten Börsen ablesen konnte. Der Rückgang der Aktivitäten im breiten Markt kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, wie beispielsweise geopolitische und regulatorische Unsicherheiten, Bedenken von Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit internationalen Börsen und ein allgemeiner Rückgang bei Fremdfinanzierungen im zweiten Halbjahr 2019. Trotz des Gegenwinds am Markt konnte GDT seine Anstrengungen bei der Reichweite seiner Geschäftspartner und durch die ständige Neuaufnahme von strategischen Partnern im Laufe des gesamten Quartals weiter ausbauen.





Galaxy Digital Advisors LLC („GDA"), das den Geschäftsbereich Beratungsdienste vertritt, hat in der zweiten Jahreshälfte 2019 weiter erhebliche Fortschritte in Richtung seines strategischen Ziels gemacht, in den Sektoren Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte zum führenden Unternehmensberater in Finanz- und Strategiefragen aufzusteigen. GDA verfügt über eine Reihe von Aufträgen für Finanzierungs- und strategische Geschäftsabschlüsse, die in der Abwicklung unterschiedlich weit fortgeschritten sind, und der Rückstau beim Investment-Banking wuchs im Vergleich zum ersten Halbjahr an.

Wie zuvor bekannt gegeben, wurde GDA im November 2019 erstmals in seiner Funktion beim Abschluss von Public-Equity-Angeboten genannt.

Ausgewählte finanzielle Höhepunkte von GDH LP (Q4 2019)

Mit Stand zum 31. Dezember 2019 beliefen sich die digitalen Vermögenswerte, einschließlich der als Sicherheit hinterlegten digitalen Vermögenswerte, auf 94,2 Millionen US-Dollar, was ein Anstieg um 24,4 Millionen US-Dollar gegenüber dem 31 . Dezember 2018 war. Dieses Wachstum geht in erster Linie auf den Anstieg beim Fair Value der digitalen Vermögenswerte in dem Berichtszeitraum zurück.





. Dezember 2018 war. Dieses Wachstum geht in erster Linie auf den Anstieg beim Fair Value der digitalen Vermögenswerte in dem Berichtszeitraum zurück. Die Investitionen lagen, mit Stand zum 31. Dezember 2019, bei 158,2 Millionen US-Dollar, was ein Rückgang von 21,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zum 31. Dezember 2018 war. Dieser Rückgang war vor allem das Ergebnis des teilweisen Verkaufs von Block.one-Aktien im Jahr 2019, was teilweise durch nicht realisierte Gewinne bei bestimmten anderen Investitionen in dem Berichtszeitraum und auf einen Betrag von 29,7 Millionen US-Dollar an frischem Kapital, das durch das Principal-Investments-Team über das Jahr verteilt eingesetzt wurde, abgeschwächt wurde.





Die Summe des Eigenkapitals stieg während des Jahres um 49,4 Millionen US-Dollar auf 355,1 Millionen US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2019), wobei hier vor allem der Betrag von 25,8 Millionen US-Dollar aus dem Nettogesamtertrag und ein Anstieg bei den kapitalbasierten Vergütungen um 28,1 Millionen US-Dollar zu Buche schlugen, die wegen der buchhalterischen Behandlung der kapitalbasierten Vergütungen keinen Nettoeffekt auf das Eigenkapital haben.





Mit Stand zum 31. Dezember 2019 verzeichnete die Personengesellschaft einen Nettobuchwert 1 je Anteil von rund 1,62 CAD (1,24 US-Dollar), was einem Anstieg von ca. 11 Prozent gegenüber dem Wert von 1,46 CAD (1,07 US-Dollar) zum 31. Dezember 2018 entspricht.





je Anteil von rund (1,24 US-Dollar), was einem Anstieg von ca. 11 Prozent gegenüber dem Wert von (1,07 US-Dollar) zum 31. Dezember 2018 entspricht. Für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2019 betrug der Nettogesamtverlust 32,7 Millionen US-Dollar, gegenüber einem Nettogesamtverlust von 97,0 Millionen US-Dollar im Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2018. Der Verlust im laufenden Quartal geht größtenteils auf den realisierten Verlust bei den digitalen Vermögenswerten, also beispielsweise bei Kryptowährungen, die am Markt weiterhin gehandelt werden, sowie auf die Betriebskosten zurück. Der Nettogesamtverlust im Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2018 geht in erster Linie auf das Konto der nicht realisierten Verluste bei digitalen Vermögenswerten und Investitionen sowie die Betriebskosten zurück. Für das Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2019 lag der Nettogesamtertrag bei 25,8 Millionen US-Dollar, im Vergleich dazu ergab sich für das Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2018 einen Nettogesamtverlust von 272,7 Millionen US-Dollar. Der Ertrag im laufenden Jahr geht größtenteils auf realisierte Gewinne bei den digitalen Vermögenswerten zurück, was teilweise durch die Betriebskosten geschmälert wurde. Der Nettogesamtverlust für das Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2018 war hauptsächlich das Ergebnis aus nicht realisierten und realisierten Verlusten bei den digitalen Vermögenswerten.

Ausgewählte finanzielle Höhepunkte von GDH Ltd (Q4 2019)

Da der einzige GDH Ltd-Vermögenswert von Bedeutung dessen Minderheitsbeteiligung an GDH LP ist, werden dessen Ergebnisse von den GDH LP-Ergebnisse bestimmt. GDH Ltd. verbucht seine Investitionen in sein verbundenes Unternehmen (GDH LP) unter Verwendung der Equity-Methode. GDH Ltd. hatte zunächst die Kosten für Investitionen getragen und diese anschließend erhöht oder zurückgeführt, um den Anteil von GDH Ltd. ermitteln zu können, den es an den Erträgen und Verlusten von GDH LP hat. Mit Stand zum 31. Dezember 2019 wurde eine Bewertung der Wertminderungen durchgeführt. In diesem Rahmen wurden Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 138,4 Millionen US-Dollar ermittelt. Der Nettogesamtverlust von GDH Ltd. für das Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2019 betrug 132,5 Millionen US-Dollar, was in erster Linie auf die Wertminderungsaufwendungen zurückzuführen ist, die es für seine Investitionen in GDH LP ermittelt hat.

_____________________________

1 Der Nettobuchwert schließt Minderheitsbeteiligungen mit ein.

Finanzergebnisse von GDH LP



31. Dezember

31. Dezember

2019

2018 Aktiva







Umlaufvermögen







Barmittel $ 106.262.780

$ 66.488.012 Digitale Vermögenswerte

85.980.731



69.765.339 Investitionen

158.163.420



179.365.696 Forderungen aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten

330.609



8.579.058 Darlehensforderungen auf digitale Vermögenswerte

16.061.945



— Als Sicherheit hinterlegte Vermögenswerte

10.585.819



— Forderungen

1.853.169



1.238.694 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte

2.580.255



2.002.880 Darlehensforderungen

11.719.738



2.369.024



393.538.466



329.808.703











Darlehensforderungen

—



15.892.320 Wert des Nutzungsrechts am Leasingobjekt

5.182.993



— Sachanlagen

4.057.662



4.223.252



9.240.655



20.115.572 Summe Aktiva $ 402.779.121

$ 349.924.275











Passiva









Kurzfristige Verbindlichkeiten









Ohne Deckung verkaufte digitale Vermögenswerte $ 18.616.860

$ 18.666.957 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen

11.719.494



14.558.914 Verbindlichkeiten aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten

250.158



9.832.737 Darlehensschulden auf digitale Vermögenswerte

11.134.329



— Verbindlichkeiten aus Kreditsicherung

434.498



— Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen

772.003



— Schulden gegenüber nahestehenden Parteien

—



1.177.498



42.927.342



44.236.106











Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen

4.747.214



— Summe Passiva

47.674.556



44.236.106











Eigenkapital









Gesellschafterkapital

347.785.081



301.520.591 Minderheitsbeteiligung

7.319.484



4.167.578 Summe Eigenkapital

355.104.565



305.688.169











Summe Passiva und Eigenkapital $ 402.779.121

$ 349.924.275





Geschäftsjahr mit Ende zum

31. Dezember

2019 Geschäftsjahr mit Ende zum

31. Dezember

2018 Gewinn (Verlust)









Beratungs- und Verwaltungsgebühren

$ 5.329.819 $ 4.192.808 Realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte



71.971.480

(101.394.823) Realisierter Gewinn aus Kapitalanlagen



37.922.360

— Zinsertrag



4.229.684

1.361.203 Nettogewinn aus Derivaten



12.425.065

— Sonstige Erträge



464.554

1.085.092





132.342.962

(94.755.720)











Betriebskosten









Kapitalbasierte Vergütungen



28.131.160

31.281.892 Vergütungen und vergütungsbezogene Aufwendungen



28.579.918

26.875.317 Gemein- und Verwaltungskosten



13.834.596

11.777.456 Honorare



7.003.271

11.391.527 Zinsen



3.133.143

4.798.337 Versicherungen



1.322.089

2.188.081 Verwaltungsratshonorare



200.000

50.000





(82.204.177)

(88.362.610)











Nicht realisierter Nettoverlust im Hinblick auf digitale Vermögenswerte



(11.973.090)

(75.494.453) Nicht realisierter Verlust aus Kapitalanlagen



(12.521.148)

(8.459.854) Nicht realisierter Gewinn aus Währungsgeschäften



147.986

35.196 Realisierter Gewinn (Verlust) aus Währungsgeschäften



(197.065)

612.407 Wertminderungen des Goodwill



—

(6.216.914)





(24.543.317)

(89.523.618)











Gewinn (Verlust) im Geschäftsjahr

$ 25.595.468 $ (272.641.948)











Gewinn (Verlust), zuzurechnen auf:









Anteilsinhaber der Personengesellschaft



25.770.304

(267.930.435) Minderheitsbeteiligungen



(174.836)

(4.711.513)



$ 25.595.468 $ (272.641.948) Sonstige Gesamtgewinne (-verluste)









Anpassung aufgrund von Fremdwährungsumrechnung



254.448

(35.766)











Gesamtgewinn (-verlust) im Geschäftsjahr

$ 25.849.916 $ (272.677.714)











Gesamtgewinn (-verlust), zuzurechnen auf:









Anteilsinhaber der Personengesellschaft

$ 26.024.752 $ (267.966.201) Minderheitsbeteiligungen



(174.836)

(4.711.513)



$ 25.849.916 $ (272.677.714)

Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2019 lauten wie folgt:





Principal Vermögens- Beratungs- Verwaltungsaufwand



Handel Investing verwaltung dienste und Sonstige Gesamtbeträge Gewinn











Beratungs- und Verwaltungsgebühren $ — $ — $ 1.218.883 $ — $ — $ 1.218.883 Realisierter Nettoverlust im Hinblick auf digitale Vermögenswerte

(34.190.245)

(876.412)

—

—

—

(35.066.657) Realisierter Nettoverlust aus Kapitalanlagen

—

(160.116)

—

—

—

(160.116) Zinsertrag

337.871

977.179

—

16.276

205

1.331.531 Nettogewinn aus Derivaten

1.674.510

—

—

—

—

1.674.510 Sonstige Erträge

5.816

210.000

(11.266)

123.975

—

328.525



(32.172.048)

150.651

1.207.617

140.251

205

(30.673.324)

























Betriebskosten

6.413.231

1.805.820

3.164.866

731.256

5.200.279

17.315.452

























Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte

21.898.982

(4.862.932)

—

—

—

17.036.050 Nicht realisierter Verlust aus Kapitalanlagen

—

(1.937.647)

—

—

—

(1.937.647) Nicht realisierter Gewinn aus Währungsgeschäften

4.299

—

—

—

—

4.299 Realisierter Verlust aus Währungsgeschäften

(14.031)

—

—

—

—

(14.031)



21.889.250

(6.800.579)

—

—

—

15.088.671

























Nettoverlust $ (16.696.029) $ (8.455.748) $ (1.957.249) $ (591.005) $ (5.200.074) $ (32.900.105)

Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2018 lauten wie folgt:





Principal Vermögens- Beratungs- Verwaltungsaufwand



Handel Investing verwaltung dienste und Sonstige Gesamtbeträge Gewinn











Beratungs- und Verwaltungsgebühren $ — $ — $ 1.344.705 $ 41.593 $ — $ 1.386.298 Realisierter Nettoverlust im Hinblick auf digitale Vermögenswerte

(47.621.679)

(1.039.797)

—

—

—

(48.661.476) Zinsertrag

75.700

610.642

—

27.554

838

714.734 Sonstige Erträge

892.217

(41)

(12.743)

—

—

879.433



(46.653.762)

(429.196)

1.331.962

69.147

838

(45.681.011)

























Betriebskosten

7.589.071

7.097.085

6.526.794

3.610.533

8.982.511

33.805.994

























Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte

12.553.857

(4.691.010)

—

—

—

7.862.847 Nicht realisierter Gewinn aus Kapitalanlagen

1.372.208

(26.377.081)

—

—

—

(25.004.873) Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Währungsgeschäften

(75.715)

—

—

18.846

—

(56.869) Realisierter Verlust aus Währungsgeschäften

(280.428)

—

—

—

(552)

(280.980)



13.569.922

(31.068.091)

—

18.846

(552)

(17.479.875)

























Nettoverlust $ (40.672.911) $ (38.594.372) $ (5.194.832) $ (3.522.540) $ (8.982.225) $ (96.966.879)

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP zum 31. Dezember 2019 verteilen sich wie folgt:





Principal Vermögens- Beratungs- Verwaltungsaufwand



Handel Investing verwaltung dienste und Sonstige Gesamtbeträge Summe Aktiva $ 177.226.904 $ 199.678.202 $ 1.415.135 $ 1.102.055 $ 23.356.825 $ 402.779.121

























Summe Passiva $ 30.329.154 $ 403.187 $ 1.377.492 $ 96.273 $ 15.468.450 $ 47.674.556

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP zum 31. Dezember 2018 verteilen sich wie folgt:





Principal Vermögens- Beratungs- Verwaltungsaufwand



Handel Investing verwaltung dienste und Sonstige Gesamtbeträge Summe Aktiva $ 121.987.903 $ 209.065.821 $ 2.427.877 $ 1.081.640 $ 15.361.034 $ 349.924.275













Summe Passiva $ 28.720.908 $ 162.086 $ 105.946 $ 157.811 $ 15.089.355 $ 44.236.106

Ausweisung ausgewählter Informationen zur Vermögenslage

Der beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2019 wie folgt:





Principal Vermögens- Beratungs- Verwaltungsaufwand



Handel Investing verwaltung dienste und Sonstige Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte:











Kryptowährung $ 53.882.704 $ 32.098.027 $ — $ — $ — $ 85.980.731 Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte

8.208.653

—

—

—

—

8.208.653 Investitionen:























Vor dem ICO

—

6.005.114

—

—

—

6.005.114 Wandelanleihen

—

5.255.579

—

—

—

5.255.579 Vorzugsaktien

—

75.703.153

—

—

—

75.703.153 Stammaktien

—

32.476.631

—

—

—

32.476.631 LP/LLC-Beteiligungen

—

38.120.805

—

—

—

38.120.805 Optionsscheine/Fondsanteile

—





—

—

—

602.138

$ 62.091.357 $ 190.261.447 $ — $ — $ — $ 252.352.804

Der beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2018 wie folgt:





Principal Vermögens- Beratungs- Verwaltungsaufwand



Handel Investing verwaltung dienste und Sonstige Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte:











Kryptowährung $ 62.662.014 $ 7.103.325 $ — $ — $ — $ 69.765.339 Investitionen:























Vor dem ICO

—

3.444.204

—

—

—

3.444.204 Wandelanleihen

—

1.250.000

—

—

—

1.250.000 Vorzugsaktien

—

59.586.719

—

—

—

59.586.719 Stammaktien

—

80.483.775

—

—

—

80.483.775 LP/LLC-Beteiligungen

—

33.248.472

—

—

—

33.248.472 Optionsscheine/Fondsanteile

—

1.352.526

—

—

—

1.352.526

$ 62.662.014 $ 186.469.021 $ — $ — $ — $ 249.131.035

Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit dem (i) Konzernlagebericht und dem Konzernabschluss von GDH LP für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie dem (ii) Konzernlagebericht und dem Konzernabschluss von GDH Ltd. für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr (zusammen die „Konzernabschlüsse" und „Konzernlageberichte") gelesen werden, die bei SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen beabsichtigt, am 9. April 2020 insgesamt 6.810.000 Aktienoptionen auszustellen, über die Mitarbeiter Stammaktien des Unternehmens erwerben können (die „Optionen"). Gemäß dem geänderten und berichtigten Plan des Unternehmens für Aktienoptionen sind davon 4.085.000 Optionen für leitende Angestellte reserviert. Die Optionen sind in drei Preiskategorien unterteilt: 1,35 CAD je Aktie mit einer Sperrfrist bis zum 1.3.2022, 1,60 CAD je Aktie mit einer Sperrfrist bis zum 1.3.2023 und 1,85 CAD je Aktie mit einer Sperrfrist bis zum 1.3.2024 (oder es gilt für jede Preiskategorien der Wert zu Börsenschluss an der TSXV am 9. April 2020, sofern dieser zu dem Zeitpunkt höher ausfällt). Die Optionen können ab dem Zeitpunkt der Gewährung in einem Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt werden. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Optionen ausgestellt sind, verbleiben 24.197.139 Optionen weiter im Pool des Unternehmens.

Informationen zu GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)

Der einzige wesentliche Vermögenswert der Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP. Die GDH LP ist ein breit aufgestelltes Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung und hat sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Aktuell ist GDH LP in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investing und Beratungsdienste. Michael Novogratz ist CEO der GDH Ltd. und Komplementär von GDH LP. Die GDH LP hat ihren Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Tokio (Japan), London (England), Hongkong, Jersey City und San Francisco (USA) sowie auf den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung). Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten von GDH LP finden Sie auf www.galaxydigital.io .

Haftungsausschluss und weitere Informationen

Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (in der Weise, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert.

Wertpapiergeschäfte werden durch Galaxy Digital Advisors LLC, einem Mitglied der FINRA und der SIPC, abgewickelt.

BLOOMBERG ist ein Warenzeichen bzw. eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist ein Warenzeichen von GDCM. Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen als Bloomberg genannt) sind als Unternehmen nicht mit GDCM, dem GBCIF, den Bitcoin Funds und ihren jeweils verbundenen Unternehmen (zusammen als Galaxy genannt) verbunden. Die Assoziierung von Bloomberg mit Galaxy erfüllt die Aufgabe als Verwalter und Berechnungsstelle des CFIX und des BGCI (zusammen der „Index"), die sich im Besitz von Bloomberg befinden. Weder Bloomberg noch Galaxy garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit jedweder Daten oder Informationen im Hinblick auf den Index oder die zu erzielenden Ergebnisse. Weder Bloomberg noch Galaxy geben irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für den Index, für irgendwelche Daten oder damit zusammenhängende Wertangaben oder für irgendein Finanzprodukt oder damit verbundenes Finanzinstrument, das als Bestandteil dessen genutzt oder auf dem Index (Produkte) aufbaut oder dazu führt, dass es sich daraus ergibt, und sie schließen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung zu einem im Hinblick hierauf bestimmten Zweck aus. In dem maximalen, von geltenden Gesetzen zugelassenen Umfang sollten Bloomberg, seine Lizenznehmer, Galaxy und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Makler, Zulieferer und Händler keinerlei Haftung oder Verantwortung für irgendeine Verletzung oder irgendeinen Schaden übernehmen (gleich ob diese strafbar sind oder direkt, indirekt, in der Folge, zufällig oder anderweitig entstanden sind), die im Zusammenhang mit dem Index, irgendwelchen Daten oder damit zusammenhängenden Wertangaben oder irgendwelchen Produkten, sei es fahrlässig oder anderweitig, verursacht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, darunter, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen im Hinblick auf die Auswirkungen von COVID-19, auf die globalen wirtschaftlichen Bedingungen, zur Zukunft der Branche und den voraussichtlichen Ergebnissen, Geschäften oder geschäftlichen Möglichkeiten und den gewährten Aktienoptionen des Unternehmens oder der Personengesellschaft, können zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen, die sich anhand der Verwendung von Begriffen wie „könnte", „wird", „sollte", „erwarten", „planen", „voraussehen", „projektieren", „schätzen", „beabsichtigen", „weiterhin" oder „der Ansicht sein" (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der nachfolgend angeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäftsbereiche und Investitionen des Unternehmens sich nicht wie vorausgesehen entwickeln, dass die Schätzungen bei Umsätzen oder Ausgaben sich als unzutreffend erweisen oder wesentlich geringer bzw. höher als vorhergesagt ausfallen könnten, dass sich der Zufluss von Geldmitteln für Produkte der Vermögensverwaltung verzögern, dass es Änderungen bei den erwarteten Abschlüsse im Beratergeschäft gibt oder diese überhaupt nicht zustande kommen, und sie unterliegen jenen anderen Risiken, die auf dem Annual Information Form (AIF) für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2019 dargelegt sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, ein eventueller Rückgang am Markt für digitale Vermögenswerte oder die allgemeine Wirtschaftslage, Ausfälle oder Verzögerungen bei der Übernahme von digitalen Vermögenswerten und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen, Verzögerungen oder Misslingen bei der Entwicklung einer Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder der Erteilung von Mandaten, die Unfähigkeit, das verwaltete Vermögen zu vergrößern, sowie, im Hinblick auf Abschlüsse im Beratergeschäft, ein Rückgang auf den Aktienmärkten, eine negative Entwicklung bei der Transaktion im Zusammenhang mit einem ausgebenden Institut oder einer Partei, oder die Unfähigkeit, eine benötigte behördliche Genehmigung zu erhalten. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Unternehmen von der Annahme ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens und der Personengesellschaft eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen bieten keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sich demnach nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind nur zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum aktuell und Galaxy Digital verpflichtet sich nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Umstände, die nach dem Veröffentlichungsdatum eintreten, oder im Falle des Eintretens unerwarteter Ereignisse zu aktualisieren.

Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

Galaxy Digital, Ashwin Prithipaul, CFO, E-Mail: [email protected], Tel.: 212-390-9216; Prosek, Mike Geller, Managing Director, E-Mail: [email protected], Tel.: 212-279-3115

