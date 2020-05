Galaxy Digital hält am Freitag, 29. Mai 2020 um 9:00 Uhr US-Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz für Aktionäre ab

NEW YORK, 23. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) („Galaxy Digital" oder „Unternehmen") ist erfreut, bekannt geben zu können, dass man am Freitag, 29. Mai 2020 vor Öffnung der Börse TSX-Venture seine finanziellen Ergebnisse des ersten Quartals 2020 bekannt geben wird.

Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital sowie Mitglieder des Managements werden um 9:00 Uhr US-Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz abhalten, um Aktionären einen allgemeinen Überblick über die Aktivitäten des Unternehmens zu geben.

Ein Live-Webcast mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist unter https://www.galaxydigital.io/investor-relations/ verfügbar, bzw. direkt unter http://public.viavid.com/index.php?id=139902. Interessierte in den Vereinigten Staaten und Kanada haben zudem unter der Telefonnummer +1-877-407-0789 Zugriff auf die Telefonkonferenz. Außerhalb der USA und Kanada lautet die Telefonnummer +1-201-689-8562. Die Konferenz-ID lautet 13703805. Bitte besuchen Sie die Website mindestens 15 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz, um sich anzumelden und ggf. erforderliche Software herunterzuladen und zu installieren. Zudem ist mindestens bis zum 26. Juni 2020 (17:00 Uhr Ostküstenzeit) auf der Website des Unternehmens eine Aufnahme der Telefonkonferenz verfügbar.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist ein diversifiziertes Unternehmen für Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung, das in den technischen Sektoren digitale Aktiva, Kryptowährungen und Blockchain tätig ist. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Betrieb, Asset Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Trading, Asset Management, Principal Investments und Advisory Services. CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen in San Francisco, Tokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey. Weiterführende Informationen zu den Aktivitäten und Produkten des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.

Haftungsausschluss

Die TSXV hat zum Inhalt dieser Pressemitteilung weder zustimmend noch ablehnend Stellung genommen. Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSXV definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Presseveröffentlichung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei: Ashwin Prithipaul, CFO, Galaxy Digital, Tel.: +1-212-390-9216, E-Mail: [email protected]; Medienkontakt: Mike Geller, Managing Director, Prosek, Tel.: +1-212-279-3115, E-Mail: [email protected]

