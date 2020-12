Geschenkidee für Weihnachten 2020: TROUVER POWER 11 Kabelloser Staubsauger sorgt für einen mühelosen Haushalt

Als eines der besten Modelle kabelloser Staubsauger der Gegenwart ist der POWER 11 die Antwort auf die wachsenden Bedürfnisse der fleißigeren und sauberkeitsbewussten Menschen im Haushalt. Das Modell wird für seine superhohe Saugleistung, die ausgezeichnete Batterielebensdauer und die super Geräuschreduzierung gelobt, wodurch die Schmerzpunkte der schwachen Saugleistung und der kurzen Batterielebensdauer im Stabsauger gelöst werden. Neben den hohen Standards in Leistung und Benutzerfreundlichkeit zeichnet sich das POWER 11 auch durch seine minimalistische Ästhetik aus, die sich in verschiedene Einrichtungsstile einfügt.

„POWER 11 ist ein kostengünstiges Produkt zur mühelosen Reinigung des gesamten Hauses. Er wird mit mehreren Bürsten und Köpfen für verschiedene Reinigungsszenarien geliefert und bietet eine gründlichere Reinigungsleistung mit einer außergewöhnlichen Batterielebensdauer. Dieser kabellose Staubsauger ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk, um die Stimmung an diesem pandemischen Weihnachten zu heben", sagte Weisheng Zhang, Präsident von TROUVER.

Der POWER 11 ist ein integriertes und leichtes Modell mit der Leistung und Kapazität, alles in einem Arbeitsgang zu erledigen und das Haus in einem einzigen Durchgang zu reinigen. Das mit fortschrittlichen Technologien ausgestattete Modell ist so konzipiert, dass es das Reinigungserlebnis im Haus mit zahlreichen Funktionen maximiert:

Ein 10 W bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor AERO 4.0 von TROUVER, der bis zu 20.000 pa Saugleistung bei einer Geschwindigkeit von bis zu 100.000 U/min erzeugt;

Staubsammelsystem mit sechs Zyklonen in Verbindung mit einer fünfschichtigen Feinfiltration, das alle Partikel erfasst, die größer als 0,3 Mikrometer sind, und eine Staub- und Luftabscheidungseffizienz von 99,5 Prozent aufweist;

Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit 25.000 mAh für bis zu 60 Minuten ununterbrochene Reinigung;

Wiegt nur 1,4 Kilogramm bei einfacher Handhabung des abnehmbaren und waschbaren Staubsaugerbehälters mit hygienischer Ein-Klick-Entsorgung und schnellem Wechsel zu einem Handstaubsauger mit nur einem Klick;

Ein LED-Farbdisplay zeigt den Batteriestand, drei Leistungsmodi und Fehlerberichte an;

Lärmreduzierung, die die Reinigung angenehmer macht.

TROUVER ist ein F&E-orientiertes Technologieunternehmen aus der ökologischen Kette von Xiaomi, das besonders stolz darauf ist, seine Erfahrung in der Entwicklung von Technologien auf Luftfahrtniveau auf intelligente Haushaltsgeräte anzuwenden. Das F&E-Team besteht aus 300 Ingenieuren mit Luft- und Raumfahrt-Hintergrund, die unermüdlich branchenführende Produkte und benutzerfreundliche Funktionen entwickeln, um ein vielseitiges, leistungsstarkes und bequemes Reinigungserlebnis für jedermann zu bieten.

TROUVER verfügt über zahlreiche patentierte Technologien in zahlreichen Bereichen — unter anderem Hochgeschwindigkeitsmotoren, Robotik, Aerodynamik und Lärmreduzierung — und ist damit führend in der Branche und erfüllt insbesondere die vielfältigen und akribischen Bedürfnisse einer neuen Generation junger Kunden. TROUVER verbindet modernste Innovation mit stilvollem Design und wird auch von der British Butlers Guild unterstützt.

Als lebendige Marke, die sich der Herstellung idealer intelligenter Haushaltsgeräte für eine jüngere Bevölkerungsschicht verschrieben hat, ist TROUVER eine erste Wahl, wenn es um Haushaltsreinigungsgeräte geht. TROUVER setzt sich für eine positive Lifestyle-Einstellung ein und erreicht gleichzeitig Qualität und Ästhetik bei der Haushaltsreinigung.

„TROUVER hofft, globalen Kunden das beste Reinigungserlebnis seiner Klasse bieten zu können. Wir haben auch ein Auge darauf, innovativere Technologien und Designs zu entwickeln, um mächtige Haushaltsreinigungsprodukte und -lösungen zu erschwinglichen Preisen herzustellen", sagte Zhang.

POWER 11 Vacuum Deal wird zum Preis von 125,99 Euro erhältlich sein, der mit Sonderangebot und 10 % Rabatt-Code bei eBay für Kunden in Deutschland gilt.

Informationen zu TROUVER

TROUVER gehört zu einem wichtigen führenden Unternehmen der ökologischen Kette von Xiaomi - Dreame Technology. Als Pionier in den Bereichen Technologie, Industriedesign, Kunst und Mode-Crossover sowie Lieferkettenmatrix engagiert sich TROUVER für die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation, die leistungsstarke Kerntechnologie für junge Menschen kombinieren.

