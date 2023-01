GFund bringt neue, verbesserte Trading-Plattform für ein verbessertes Erlebnis auf den Markt

SOUTHAMPTON, England, 23. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Um die Finanzmärkte kompetent zu analysieren und Aufträge zeitnah auszuführen, müssen Händler Zugang zu einer fortschrittlichen Trading-Plattform haben – einer Plattform mit allen wesentlichen Tools, Charting-Objekten und Indikatoren. GFund Assets ist sich der entscheidenden Rolle eines fortschrittlichen Trading-Terminals bewusst und hat die Führung bei der Einführung einer aktualisierten Plattform mit verbesserten Funktionen übernommen. Mit dieser Entwicklung zielt die Marke darauf ab, Kunden bei der Durchführung technischer Analysen und der Umsetzung von Trading-Strategien bestmöglich zu unterstützen.

„Dank der engagierten Arbeit unseres Teams freuen wir uns, ein umfassendes Upgrade unserer Trading-Plattform ankündigen zu können", erklärte Stefan Ehrenklau, Sprecher von GFund Assets. „Unsere Kunden können nun auf eine verbesserte Trading-Plattform zugreifen, die eine beeindruckende Ausführungsgeschwindigkeit, fortschrittliche Charting- und Analysetools sowie eine anpassbare Schnittstelle zur Optimierung ihrer Handelstätigkeit bietet. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Update das Trading-Erlebnis für unsere Kunden erheblich verbessern wird und es ihnen ermöglicht, ihre finanziellen Pläne nahtlos zu verwirklichen."

Ein optimales Handelsumfeld

GFund Assets ist ein Trading-Dienstleister, der seine Nutzer nicht nur mit vielen Finanzmärkten verbindet, sondern sie auch mit verschiedenen Kontotypen, schnellen Auszahlungen und einem einfachen Registrierungsprozess unterstützt. Darüber hinaus können die Nutzer mit der aktualisierten Plattform des Brokers von mehreren technischen Indikatoren, Zeichenwerkzeugen und einem einfach zu bedienenden Layout profitieren, um ihr Trading-Potenzial zu maximieren.

„Bei GFund Assets haben wir eine breite Palette von Tools und Dienstleistungen zusammengestellt, wobei wir wissen, dass jeder Trader einzigartig ist und unterschiedliche Bedürfnisse hat", so Ehrenklau weiter.„Von einer fortschrittlichen Trading-Plattform und mehreren Kontooptionen bis zu persönlichem Support und robuster Sicherheit bieten wir unseren Nutzern alles, was sie benötigen, um an den Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Darüber hinaus ist unser Team fest entschlossen, in der kommenden Zeit weitere Upgrades und Verbesserungen einzuführen, damit unsere geschätzten Kunden in dieser sich schnell verändernden Branche an der Spitze bleiben können."

Informationen zu GFund Assets

GFund Assets ist eine Marke im Online-Trading, die ein hochentwickeltes und sicheres Handelsklima unterhält. Der Broker ermöglicht es den Nutzern, mit mehreren Finanzinstrumenten zu handeln, darunter Währungspaare, Aktien, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen, und das unter dynamischen Bedingungen. Darüber hinaus unterstützt die Marke eine hochtechnologische Trading-Plattform mit blitzschnellen Ausführungen und optimierten Trading-Tools, um einen produktiven Handelsraum zu erhalten. Kurz gesagt, GFund Assets bietet ein innovatives und umfassendes Umfeld. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.

