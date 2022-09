GoComet führt Advanced Predictive ETA, GoPlan und Proactive Upload ein: Step into the future

Das vertikale SaaS-Unternehmen hat eine der branchenweit ersten datengestützten Versandplanungslösungen auf den Markt gebracht und revolutionäre neue Funktionen für seine bestehende Containerverfolgungslösung angekündigt, darunter eine fortschrittliche ETA-Vorhersage und eine der branchenweit ersten automatischen BL-Lesetechnologien zur Verfolgung

SINGAPUR, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- GoComet, ein führendes multimodales Logistik- und Transportunternehmen, hat ein bahnbrechendes Produkt auf den Markt gebracht: „GoPlan", eine der ersten datengestützten Versandplanungslösungen, die es Spediteuren ermöglicht, ihre Frachtlieferpläne mit besserer Vorhersagbarkeit zu planen, indem sie einen der branchenweit besten Benchmarking-Indizes für Vorlaufzeiten verwenden. Es wird den Spediteuren helfen, den Endkunden beim weltweiten Versand von Containern realistische Liefertermine zu versprechen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine der größten Herausforderungen in der Lieferkettenbranche zu lösen - ungenaue ETAs der Spediteure. Außerdem wählt sie den leistungsfähigsten Spediteur aus, der wirtschaftlich und effektiv ist und dazu beiträgt, dass die Lieferung wie geplant und mit weniger Risiko für die Kunden erfolgt.

Neben dem neuen Produkt kündigte GoComet auch ein wichtiges Plattform-Upgrade an, denn die Benachrichtigung über eine verspätete Lieferung gehört der Vergangenheit an. Mit Predictive ETA können Sie die zu erwartenden Verspätungen Ihrer Sendungen abmildern, bevor sie für alle nationalen und internationalen Sendungen eintreten, und die Transparenz während des Transports auf eine neue Ebene heben. Das Unternehmen hat auch eine der ersten BL-Lesetechnologien der Branche, namens Proactive Upload, mit der Spediteure ihre BL-Kopien von Lieferanten automatisch an das System von GoComet weiterleiten können. Das System liest dann automatisch die BL und erstellt die Nachverfolgung, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Gautam Prem Jain, Mitbegründer und CEO von GoComet, sagte: „Das neue Produkt zielt darauf ab, eine nahtlose Erfahrung für Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen, um ihre Sendungen mit GoPlan als Business-Intelligence-Tool vorzuplanen, um die realistischsten ETAs zu erhalten, die sie mit ihren Endkunden teilen können, und prädiktive ETAs zu nutzen, um Störungen in der Lieferkette proaktiv zu handhaben, indem sie verlässliche globale Branchenbenchmarks verwenden und die Glaubwürdigkeit der Kunden aufbauen. Die neuen Produkte und die Upgrades werden dazu beitragen, dass Spediteuren und Empfängern auf der ganzen Welt eine unvergleichliche End-to-End-Transparenz geboten wird."

Ankur Agarwal, Head of Supply Chain, Polyplex, Asien-Pazifik,Mitglied des Kundenbeirats von GoComet, sagte: „Ich bin der festen Überzeugung, dass die fortschrittliche prädiktive ETA der globalen Supply-Chain-Gemeinschaft einen enormen Nutzen bringen wird. Ich würde mich freuen, wenn meine Kollegen auf der ganzen Welt dieses Produkt bald entdecken würden."

Hunderte von Fachleuten aus der Lieferkette nahmen an der virtuellen Einführungsveranstaltung teil, darunter Branchenexperten und Kunden von GoComet. Anfang Februar dieses Jahres kündigte GoComet den Abschluss einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 7 Millionen Dollar an und hat seither auf dem US-Markt stark Fuß gefasst.

Informationen zu GoComet:

GoComet ist eine KI-gestützte, multimodale Logistikplattform, die von großen Produktionskonzernen zur Automatisierung verschiedener Prozesse in der Lieferkette eingesetzt wird, z. B. zur Beschaffung von Frachtraten, Verfolgung von Sendungen, Abgleich von Rechnungen, Benchmarking von Frachten und vieles mehr.

GoComet, dem über 200 globale Marken in 35 Ländern vertrauen, hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in Südostasien, den USA und Europa vertreten.

