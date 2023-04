GOLDWIN bringt die mit Brewed Protein™️-Fasern hergestellte Spiber-Kollektion HW 2023 auf den Markt

Die erste Massenproduktion dieser Art wird jetzt umgesetzt

Der globale Vertrieb beginnt in diesem Herbst

Zentrale Punkte:

1) Fünf GOLDWIN-Marken haben gleichzeitig Kollektionen mit Brewed Protein™️-Fasern angekündigt.

2) Acht Jahre nach Beginn der gemeinsamen Entwicklung mit Spiber hat das Unternehmen endlich eine Vertriebsausweitung im Rahmen eines Massenproduktionssystems erreicht.

3) Produkte, die Brewed Protein™️-Fasern verwenden, werden in diesem Herbst weltweit erhältlich sein. Das neue Material der nächsten Generation hat seinen Ursprung in Japan und wird voraussichtlich eine neue Lösung für verschiedene Umweltprobleme bieten.

TOKIO, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- GOLDWIN INC. (Hauptsitz: Shibuya-ku, Tokio; im Folgenden „GOLDWIN") gibt die gleichzeitige Markteinführung der Herbst/Winter 2023-Kollektion von seiner fünf Marken, bei der Brewed Protein™️ -Fasern zum Einsatz kamen, bekannt. Das strukturelle Proteinmaterial wird seit dem 1. Quartal 2015 gemeinsam mit der Spiber Corporation (Hauptsitz: Tsuruoka City, Präfektur Yamagata; im Folgenden „Spiber") entwickelt.

Diese Kollektion ist die erste, die in größerem Maßstab im Rahmen eines Massenproduktionssystems verkauft wird, und wird ab diesem Herbst weltweit erhältlich sein.

Das erste mit Brewed Protein™️-Fasern entwickelte Produkt war das T-Shirt „Planetary Equilibrium Tee", das von The North Face im August 2019 herausgebracht wurde. Im November 2020 haben wir das Strickmodell „The Sweater" unserer Originalmarke Goldwin auf den Markt gebracht. Und letzten Herbst haben wir eine Shell-Jacke und ein Fleece aus dem Projekt „Goldwin 0" von Goldwin herausgebracht. Im März diesen Jahres haben wir zudem eine Jeansjacke und -hose auf den Markt gebracht.

Bisher wurden alle Produkte aufgrund der begrenzten Produktion von Brewed Protein™️-Fasern in begrenzter Menge per Lotterie verkauft. Anfang 2022 begann die Massenproduktion von Brewed Protein™️-Polymer im Spiber-Werk in Thailand – acht Jahre nach Beginn der gemeinsamen Entwicklungsinitiative zwischen Goldwin und Spiber. Somit ist uns jetzt die erste Massenproduktion von Brewed Protein™️-Fasern gelungen. Nach vielen Jahren gemeinsamer Entwicklung haben fünf Marken – The North Face, Goldwin, nanamica, The North Face Purple Label und Woolrich – gleichzeitig Produkte mit Brewed Protein™-Fasern auf den Markt gebracht.

Goldwin und nanamica, die im Ausland expandieren, werden auch in Flagshipstores im Ausland verkauft. Darüber hinaus planen wir für The North Face und Woolrich die Zusammenarbeit mit ausländischen Betreibern für den globalen Vertrieb. Wir werden die Informationen über unser Produktsortiment nach Bedarf für die Produkteinführung In diesem Herbst aktualisieren.

Wir haben uns das Aktivitätsziel gesetzt, dass bis 2030 10 % unserer neu entwickelten Produkte Brewed Protein™️ verwenden. Durch diese gemeinsame Entwicklung werden wir die Beziehung zwischen Natur und Mensch überdenken und uns weiterhin mit einer völlig neuen Art der Verwendung von Materialien, Produkten und Wirtschaftssystemen, die in hohem Maße Funktionalität und Umweltfreundlichkeit in Einklang bringt, beschäftigen. Wir glauben, dass wir durch die Entwicklung und das Anbieten von Sportbekleidung, den Lebensstil der Zukunft in Harmonie mit der Natur begleiten werden und einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft leisten können. In Partnerschaft mit Spiber werden wir weiterhin forschen und entwickeln.

