GRACENOTE VON NIELSEN FÜHRT DATEN ZU STREAMING-KANÄLEN EIN, UM PLATTFORMEN FÜR DIE ENTDECKUNG VON INHALTEN DABEI ZU HELFEN, DIE SICH AUS DEN STEIGENDEN STREAMING-ZUSCHAUERZAHLEN ERGEBENDEN CHANCEN ZU NUTZEN

Neues Datenangebot von Gracenote vereinfacht die Aggregation von werbefinanziertem Free-TV (FAST) und virtuellen MVPD-Diensten (vMVPD) und vereinheitlicht die Suche nach linearen Inhalten

EMERYVILLE, Kalif., 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Gracenote, der weltweit führende Anbieter von Unterhaltungsmetadaten, Inhalts-IDs und damit verbundenen Angeboten, gab heute die Einführung von Gracenote Streaming Channels Data bekannt. Hierdurch werden Plattformen zur Entdeckung von Inhalten in der Lage sein, Verbraucher besser mit Programmen auf werbefinanzierten Free-TV-Kanälen (FAST) sowie linearen Kanälen auf virtuellen MVPD-Diensten (vMVPD) zu verbinden. Durch die Integration dieser neuen Lösung können Content-Aggregatoren nun noch effektiver als zentrale Anlaufstelle für Zuschauer fungieren, die sich zunehmend neuen kostenlosen Diensten zuwenden, um die Inhalte von Premium-Streaming-Diensten zu ergänzen.

Streaming Channels Data bietet Content Discovery-Plattformen Zugang zu Gracenotes Goldstandard-Datenbank mit Programmplänen für lineare Streaming-Kanäle. Jede Ausstrahlung enthält eine Gracenote-ID sowie normalisierte Kanal- und Programm-Metadaten, die mit Bildern, Beschreibungen und Informationen zu Prominenten angereichert sind. Der reichhaltige Datensatz verbessert die Auffindbarkeit von Inhalten und ermöglicht personalisierte Programmempfehlungen über verschiedene Dienste hinweg, was letztlich das Nutzererlebnis verbessert.

Laut The Gauge, der von Nielsen erstellten Momentaufnahme des gesamten monatlichen Fernsehkonsums, erreichte Streaming im April 2022 einen weiteren Rekordanteil am gesamten Fernsehkonsum in den USA mit einem Nutzungsanteil von 30,4 %. Generell haben die Amerikaner laut Nielsens State of Play-Bericht die durchschnittliche wöchentliche Zeit, in der sie Videos streamen, um 18 % von 143,2 Milliarden Minuten im Februar 2021 auf 169,4 Milliarden Minuten im Februar 2022 erhöht. Diese Zahlen unterstreichen, welche Chance sich für Plattformen zur Entdeckung von Inhalten bietet, Anteile und Verweildauer zu gewinnen.

FAST-Kanäle sind oft themenbezogen und bleiben nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. So könnte ein Dienst beispielsweise im Mai, dem Monat des asiatisch-amerikanischen und pazifischen Kulturerbes, einen Kanal starten, der sich auf Fernsehprogramme konzentriert, die bei asiatischen Zuschauern Anklang finden. Aufgrund des zeitlichen Charakters des Angebots ist die Fähigkeit, den FAST-Kanal zu integrieren und seine Inhalte schnell auffindbar zu machen, entscheidend.

„Da die Verbraucher nach kostenlosen werbefinanzierten TV-Inhalten als Ergänzung zu ihren On-Demand-Diensten suchen, sind einfache Integrations- und Entdeckungsoptionen für Aggregator-Plattformen wichtiger denn je", erläutert Simon Adams, Chief Product Officer bei Gracenote. „Durch die Lösung dieser Herausforderungen hilft Gracenote Streaming Channels Data den Kunden der Plattform dabei, ihre Nutzererfahrungen zu optimieren und ihre Position als Anlaufstelle für die Zuschauer zu sichern."

Die Einführung von Gracenote Streaming Channels Data markiert eine weitere Expansion der innovativen Streaming-Video-Suite von Datensätzen, die Unterhaltungsanbietern auf der ganzen Welt dabei helfen, das Engagement mit attraktiven Streaming-Inhalten aus einer Reihe von Quellen zu steigern. Die neue Lösung ist ab sofort in den USA und Europa verfügbar und ergänzt die bestehenden Gracenote-Angebote, die die Suche und Entdeckung von Unterhaltungs- und Sportprogrammen auf allen Plattformen verbessern.

Gracenote ist die Content Solutions-Säule von Nielsen, die Entertainment-Metadaten, Content IDs und damit verbundene Angebote für die weltweit führenden Produzenten, Distributoren und Plattformen bereitstellt. Die Gracenote-Technologie ermöglicht eine fortschrittliche Inhaltsnavigation und Entdeckungsfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, auf einfache Weise zu den Fernsehsendungen, Filmen, Musik und Sportarten zu gelangen, die sie lieben, und bietet gleichzeitig leistungsstarke Inhaltsanalysen, die komplexe Geschäftsentscheidungen vereinfachen.

Über Nielsen

Als weltweit führendes Unternehmen für Publikumsmessung, Daten und Analysen gestaltet Nielsen die Medien und Inhalte der Welt mit. Durch unser Verständnis der Menschen und ihres Verhaltens über alle Kanäle und Plattformen hinweg geben wir unseren Kunden unabhängige und umsetzbare Informationen an die Hand, damit sie mit ihren Zielgruppen in Kontakt treten und sich engagieren können - jetzt und in Zukunft.

Das S&P 500-Unternehmen Nielsen (NYSE: NLSN) ist weltweit in mehr als 55 Ländern tätig. Mehr Informationen unter www.nielsen.com oder www.nielsen.com/investors und vernetzen Sie sich mit uns in den sozialen Medien.

