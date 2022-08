Grape Solutions gewinnt Ausschreibung für die Verwaltung der Javascript-basierten Systeme der Ungarischen Nationalbank

Grape Solutions hat die Ausschreibung für die Verwaltung von Javascript-basierten Systemen gewonnen, die von der Ungarischen Nationalbank im Dezember 2021 ausgeschrieben wurde, teilte die Behörde für das öffentliche Auftragswesen mit. Der Vertrag sieht eine fünfjährige operative Partnerschaft vor.

BUDAPEST, Ungarn, 24. August 2022 /PRNewswire/ -- Weintrauben-Lösungen hat mit der Ungarischen Nationalbank einen 60-monatigen Rahmenvertrag über die Erbringung von IT-Dienstleistungen im Rahmen einer EU-Ausschreibung unterzeichnet. Als Gewinner der Ausschreibung „Support für JavaScript-basierte Systeme" sichert Grape Solutions der Ungarischen Nationalbank ab dem 30. April 2022 (KBF/393/2021) Betriebs- und Softwareentwicklungsdienstleistungen für Systeme in Microsoft Windows- und Java-Umgebungen zu, die die Einreichung, Wartung, Verwaltung und Ausführung von JavaScript-basierten Produkten und Datendiensten unterstützen.

Grape Solutions ist verantwortlich für die laufende Betriebsunterstützung der JavaScript-basierten Systeme der Ungarischen Nationalbank, die Bereitstellung von kundenspezifischer Betriebsunterstützung und optionaler Ad-hoc-Softwareentwicklungsunterstützung (Implementierung neuer Bedürfnisse, d.h. Verbesserung des entwickelten Systems oder die Schaffung, Änderung oder Integration neuer Dienste in das System mit anderen IT-Systemen).

„Wir sind stolz darauf, dass Grape Solutions seit fünf Jahren den reibungslosen Betrieb der Javascript-Systeme der Ungarischen Nationalbank sicherstellt; dies ist ein herausragender Meilenstein im Leben unseres Unternehmens. Unsere 15-jährige Erfahrung in der Softwareentwicklung ist ein Markenzeichen unserer Arbeit mit der Ungarischen Nationalbank", sagte Szilárd Széll, CEO von Grape Solutions Plc.

Der Vertrag fällt nicht unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA).

Über Grape Solutions:

Grape Solutions Plc. ist eines der führenden ungarischen Softwareentwicklungsunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2006 mehr als 100 erfolgreiche Unternehmensprojekte in verschiedenen Branchen umgesetzt hat. In den letzten 15 Jahren hat das Unternehmen mit Kunden wie Wizz Air, Bayer, MOL Group, Rossmann und Unicef zusammengearbeitet. 2021 wurde es von der Financial Times zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ernannt.

Kontakt:

Dorina Pall

[email protected]

+ (36) 20 376 4790

SOURCE Grape Solutions Plc.