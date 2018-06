Hortonworks erweitert Zusammenarbeit mit Microsoft und Big-Data-Workloads in Azure

Kunden haben die Wahl zwischen Azure IaaS und Azure HDInsight

SAN JOSE, Kalifornien, 19. Juni 2018 /PRNewswire/ --DATAWORKS SUMMIT-- Hortonworks, Inc.® (NASDAQ: HDP), ein führender Anbieter von globalen Daten-Management-Lösungen, gab heute den Ausbau seiner langjährigen Beziehung mit Microsoft bekannt, was Unternehmenskunden nun mehr Agilität und Flexibilität beim Verschieben von Big-Data-Workloads in die Cloud bietet. Durch diese Kollaboration haben Kunden nun mehr Auswahlmöglichkeiten, was ihre Analytik-Workloads und IoT-Daten betrifft.