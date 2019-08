Human Horizons stellt die vollelektrische, intelligente Premiummarke HiPhi und das erste produktionsfähige Fahrzeug HiPhi 1 vor

Die neue Marke gilt für Fahrzeuge, Straßen und Städte, um anhand des ersten Prototyps eines produktionsfähigen HiPhi-1-Fahrzeugs einen einzigartigen intelligenten Fahrzeugtyp zu schaffen.

Human Horizons ist der Auffassung, dass wirklich smarte Fahrzeuge in Städten als Knoten zur Verbindung mit dem weiteren Umfeld fungieren sollten. Als Knoten muss das Fahrzeug über eine reibungslose Verbindung mit dem Internet wie auch mit dem IoT (Internet der Dinge) und dem IoE (Internet der Energie) verfügen, um ein integriertes, dynamisches Technologienetz zu bilden, was dem Fahrzeug selber mehr Leistung verleiht.

Für ein optimiertes Nutzererlebnis müssen Smart-Fahrzeuge zur Einrichtung mobiler Funkverbindungen eine sichere, offene Plattform bereitstellen können. Diese Verbindungen werden zudem von den immensen Sensoren- und Erfassungskapazitäten des Fahrzeugs gestärkt.

Wirklich smarte Fahrzeuge müssen in der Lage sein, ständig zu lernen, um noch intelligenter zu werden. Nach Erkennung und Verständnis der Bedürfnisse des Nutzers und der Betriebsweise der Systeme kann sich das Fahrzeug weiterentwickeln, um die Daten autonom zu analysieren, den künftigen Bedarf vorherzusehen und entsprechende Lösungen zu zusammenzustellen.

Fahrzeuge mit diesen Merkmalen sind mehr als herkömmliche Transportmittel - sie sind wahrlich intelligente Fahrzeuge.

HiPhi 1 steht für smartes Fahrzeug

HiPhi 1 verfügt über die überragende Fähigkeit zur Vernetzung von Autos, Straßen und Städten. Es ist mit mehr als fünfhundert Sensoren ausgestattet und ist das erste produktionsbereite Kraftfahrzeug mit einem 5G-V2X-fähigen Kommunikationsnetzwerk.

HiPhi 1 stellt die weltweit erste menschlich-orientierte Architektur (Human Oriented Architecture oder HOA) vor, die selbstadaptiv ist und lernen kann, um diversifizierte Lösungen zu bauen, die das Nutzererlebnis steigern. Ihr „neuronales Netzwerk" besteht aus 4 „Supergehirn" Domänencontrollern und 6 Rechenplattformen (MPU, Micro-Processing-Unit), die über 1G Ethernet verbunden sind und eine höhere Übertragungsrate bieten als geläufige CAN-Netzwerke. Das Fahrzeug kann enorme Datenmengen analysieren und unter Einsatz von Cloud-Computing und einer leistungsstarken Datenanalyse-Engine Entscheidungen treffen, was es zu einem wahrlich intelligenten Smart-Fahrzeug macht.

Dank seiner Anpassungsfähigkeit und Selbstlern-Algorithmen kann sich HiPhi 1 weiterentwickeln. Mit umfassender Wahrnehmung und multidimensionalem Verständnis der Verhaltensweisen des Nutzers können personalisierte Lösungen wie das Spektrumsmanagement realisiert werden, was für harmonische Interaktionen zwischen Nutzern, Fahrzeugen und der Umwelt sorgt.

Des Weiteren erzielt HiPhi 1 mit dem geringsten Antriebsstrang durch volle Nutzung von BOB, der Body-On-Board Architektur, den maximalen Platz für Mitfahrer. Es ist mit den weltweit ersten NT-Türen ausgestattet, die dem Nutzer das unvergleichliche Gefühl eines besonderen Anlasses vermitteln. Auch sorgen die allererste Kombination aus programmierbaren, lichtverarbeitenden Scheinwerfern und dem Intelligent Signal Display (ISD) ein beispielloses, interaktives Erlebnis. Das weltweit erste Design eines asymmetrischen Armaturenbretts und das Layout der sechs hochwertigen Sitze bieten unvergleichlichen Komfort und Luxus. HiPhi 1 gehört in die international führenden Marken, denn es bietet bei Markteinführung L3 autonomes Fahren, was durch Redundanz in allen wichtigen Sicherheitssystemen gestützt wird.

