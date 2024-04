HydrogenPro ASA: Strategische Investition in Höhe von 82,7 Mio. NOK von ANDRITZ AG

PORSGRUNN, Norway, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- HydrogenPro ASA (OSE: HYPRO): HydrogenPro ASA freut sich bekannt zu geben, sich durch eine Privatplatzierung neuer Aktien an die ANDRITZ AG, einem an der Wiener Börse notierten internationalen Technologiekonzern und einem der führenden Unternehmen im Bereich grüner Wasserstoffanlagen und -lösungen, neues Eigenkapital in Höhe von 82,7 Mio. NOK gesichert zu haben.

HydrogenPro schlug im August letzten Jahres einen neuen Weg ein und richtete seine Geschäftstätigkeit auf eine strategische Vision aus, die unter der Leitung von CEO Jarle Dragvik zwei Hauptstoßrichtungen hervorhob: a) den Ausbau seiner Präsenz in den Vereinigten Staaten und b) die Suche nach strategischen Partnerschaften und alternativen Finanzierungsquellen. An diesen Zielen arbeitet das Unternehmen nun weiter. Zum einen durch den Aufbau einer Vertriebsorganisation in den USA, zum anderen durch diese Investition des strategischen Partners Andritz.

Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro, kommentiert: "Wir freuen uns, die Partnerschaft mit ANDRITZ zu stärken, während wir unsere Vision, nachhaltige Wasserstofflösungen weltweit anzubieten, weiter umsetzen. Als einer der führenden Akteure im Bereich grüner Wasserstoffanlagen und -lösungen bringt Andritz wertvolles industrielles Know-how mit. Dank der Partnerschaft mit Andritz und ihrer EPC-Fähigkeit (Engineering, Procurement and Construction) werden beide Unternehmen gemeinsam einen kompletten Lieferumfang erreichen und die Anforderungen vieler Kunden im Bereich der Elektrolyse im großen Maßstab erfüllen. Ich habe mich in den letzten neun Monaten aktiv an der Zusammenarbeit mit ANDRITZ beteiligt und glaube, dass wir damit in einer hervorragenden Position sind, um HydrogenPro gemäß unserer Strategie weiter auszubauen."

Detaillierte Informationen zu dieser Transaktion finden Sie hier: LINK ZUR BÖRSENMITTEILUNG AUF UNSERER WEBSEITE

Für weitere Informationen kontaktieren sie:

Olaf Thommessen, Acting Head of Communications

+47 97548585

[email protected]

