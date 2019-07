IDTechEx Research prognostiziert Marktwert von 19,7 Mrd. USD für medizinische Wearables bis 2024

IDTechEx verfolgt seit zehn Jahren diese Markttrends und hat nun eine brandneue Veranstaltung zum Thema Sensorinnovationen im Gesundheitswesen eingeführt – Healthcare Sensor Innovations – um die Rolle zu verdeutlichen, die Technologie in dem sich verändernden Gesundheitswesen spielen wird. Die Konferenz und Ausstellung behandelt die neuesten technologischen Entwicklungen, die Point-of-Care-Diagnose und kontinuierliche Überwachung möglich machen. Healthcare Sensor Innovations wird am 25. und 26. September 2019 im Gillespie Centre des Clare College, Cambridge, Großbritannien, stattfinden.

Point-of-Care-Diagnose und kontinuierliche Überwachung sind der Schlüssel dafür, die steigenden Gesundheitskosten aufgrund zunehmender Populationen von Menschen mit chronischen Krankheiten zu managen. Einer von zwei Erwachsenen in den USA leidet an einer chronischen Erkrankung, und jeder vierte Erwachsene an zwei oder mehr. Patienten mit chronischen Krankheiten benötigen eine enge Überwachung über einen langen Zeitraum, wodurch die Handhabung dieser Krankheiten sehr kostspielig ist. Ein Beispiel für das Potenzial der Technologie im Gesundheitswesen ist das Gerät zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM). Diese tragbaren Patches verbessern die Art und Weise, wie Betroffen mit ihrer Erkrankung umgehen, und vermindern die Gefahr kostspieliger Gesundheitskrisen durch die kontinuierliche Überwachung ihres Gesundheitszustands. Daher prognostiziert IDTechEx, dass der Markt für CGM-Geräte in den nächsten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,5 % wachsen wird.

Teilnehmer der Healthcare Sensor Innovations haben die Möglichkeit, direkt von Top-Unternehmen informiert zu werden, die medizinische Wearables und Sensoren entwickeln. Zu unseren Hauptrednern zählen Direktoren, Chefingenieure und Cheftechnologen von GlaxoSmithKline, Boston Scientific, Smith & Nephew, dem Centre for Process Innovation und Maxim Integrated.

Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Perspektive auf medizinische Wearables und Sensoren, indem sie Technologien folgt, die eine Fernüberwachung und Point-of-Care-Diagnose von Patienten ermöglichen. Diese Funktionen sind der Schlüssel für den Aufstieg der so genannten digitalen Gesundheit und sie werden bei zunehmender Verbrauchernachfrage nach medizinischer Versorgung mit dezentraler Bereitstellung nur noch an Bedeutung gewinnen.

IDTechEx lenkt Ihre strategischen Geschäftsentscheidungen durch seine Forschungs-, Beratungs- und Veranstaltungsleistungen, damit Sie von neuen Technologien profitieren können. Weitere Informationen finden Sie auf www.IDTechEx.com.

