In einem Deal im Wert von 28,3 Mio. USD startet Siniora Food Industries seine Aktivitäten in der Türkei durch die Übernahme von Trakya ET Co, dem Eigentümer von Polonez

AMMAN, Jordanien, 3. März 2021 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries Company, eine Tochtergesellschaft der Arab Palestinian Investment Company (APIC) und ein führendes und schnell wachsendes regionales Fleischverarbeitungsunternehmen, gab den Erwerb eines 77%igen Anteils am Trakya ET Fleischverarbeitungsunternehmen in der Türkei, dem Eigentümer der Marke Polonez, in einem Geschäft im Wert von 28,3 Millionen USD bekannt.