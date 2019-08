Infortrend gestaltet mit Echtzeit-Big Data Analytics Öl- und Gasproduktion neu

TAIPEH, Taiwan, 20. August 2019 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) hat es einem globalen Öl- und Gasproduzenten ermöglicht, seine Produktionseffizienz mit hochmoderner Big Data-Analytik zu optimieren. Infortrends Datenspeicherlösung bietet branchenführende Bandbreitenkapazitäten, die eine sofortige fehlerfreie Datenerfassung und Analyse gewährleisten. Mit Hilfe der Speichertechnologie von Infortrend kann der Öl- und Gasgigant nun enorme Mengen an Bohrdaten in Echtzeit analysieren, um Ölfelder mit extrem hoher Genauigkeit zu lokalisieren.

Unternehmen sind im heutigen datengesteuerten Zeitalter stark darauf angewiesen, den Wert ihrer Datenbestände zu maximieren, um ihre Produktivität zu verbessern und neue Erkenntnisse für die unternehmerische Innovation zu gewinnen. Insbesondere die Entscheidungsträger müssen auf präzise Datenanalysen zurückgreifen können, um strategische Pläne zu erstellen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Am Beispiel der Öl- und Gasindustrie wird deutlich, dass sich Big Data Analytics zur Verbesserung der Produktionseffizienz nutzen lässt, da die Produktion von Öl und Gas stets mit enormen Datenmengen einhergeht, die über Tausende von Bohrequipment-Komponenten wie Downhole-Sensoren, Geophone-Detektoren und Hydrophonen erfasst werden.

Die China National Offshore Oil Corporation, eines der führenden Ölförderunternehmen der Welt, hat im Golf von Bohai mehr als 3 Milliarden Tonnen Öl entdeckt. Um die Ölfelder besser lokalisieren zu können, hat das Unternehmen ein Rechenzentrum in Nordchina eingerichtet, das alle Daten der Ölbohrungen sammelt. Die erfassten Daten werden mittels Distributed Computing analysiert und berechnet, um präzise Ergebnisse zu erhalten.

Für dieses Projekt hat der Ölkonzern hunderte von Infortrend-Speichersystemen einschließlich EonStor DS und EonStor GS in seinem Rechenzentrum installiert, die dazu dienen, diese kritisch wichtigen Informationen zu sammeln und zu speichern. Infortrends Storage-Lösung wird mit Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 11.000/5.500 MB/s und einer Performance von bis zu 750.000 IOPS allen Anforderungen der High-Speed-Datenerfassung und Analyse gerecht.

EonStor GS Unified Storage ist nicht nur leistungsstark, sondern kann auch als NAS-Speicher eingesetzt werden, so dass die verschiedenen Abteilungen des Ölkonzerns Dateien gemeinsam nutzen und die Zusammenarbeit effizienter gestalten können.

Ein maßgeblicher Aspekt in geschäftskritischen Einsatzfeldern wie Öl und Gas ist die Minimierung von Ausfallzeiten. Infortrends Speichersysteme gewährleisten mit redundant ausgelegten Netzteilen, Lüftern und Controllern einen Hochverfügbarkeitsbetrieb. Dank modularem Hot-Swappable-Design können ausgefallene Komponenten einfach ausgetauscht und gewartet werden, ohne das System zu unterbrechen.

„Die Öl- und Gasindustrie muss angesichts des zukünftigen Energiebedarfs über eine effiziente und stabile IT-Betriebsplattform verfügen, um sowohl die Erfassung als auch die Verarbeitung der enormen Datenmengen zu bewältigen. Infortrends breite Palette an Enterprise-Level Storage-Produkten hilft Unternehmen, die Vorteile von Big Data Analytics mit unseren fortschrittlichen Datenmanagement-Lösungen zu nutzen", erklärt Thomas Kao, Senior Director of Product Planning.

