Infortrend-Serie EonStor GSe Pro 3000 - der erweiterbarste netzgebundene Speicher für kleine und mittlere Unternehmen

Ihre Cloud-Gateway-Funktionen lassen sich schnell mit den großen Cloud-Diensten wie „Amazon S3", „Microsoft Azure", „Google Cloud" und „Alibaba Cloud" konnektieren, so dass die Unternehmen ihre Daten sicher verschlüsseltzur Speicherung oder Archivierung in die Cloud übertragen können. Der leistungsstarke Cloud-Cache-Modus ermöglicht es den Unternehmen dabei, häufig aufgerufene („heiße") Daten zum schnelleren Lesen auf lokalen Laufwerken zu speichern, während seltener aufgerufene („kalte") Daten in der Cloud gespeichert werden können. Die EonStor GSe Pro 3000-Serie unterstützt zudem den plattformübergreifenden Dateiaustausch und die Erweiterung im laufenden Betrieb.(hot-expansion). Damit erfüllt sie ohne Weiteres die Kriterien kleiner und mittlerer Unternehmen, ihre Systeme auch künftig erweitern zu können und so ihre Produktivität zu steigern.

Durch die vereinheitlichte Infrastruktur, die fortschrittliche NAS- und SAN-Architekturen zu einem einzigen System kombiniert, sowie Infortrends hochstabilem Block-Device und deren zuverlässige RAID-Technologie, überzeugt die Reihe GSe Pro 3000durch eine hohe Speicherleistung bei einer Erweiterbarkeit auf ein branchenführendes Petabyte-Niveau (über entweder 14 „JB 3016SA"- oder 7 „JB 3060SA"-Erweiterungsgehäuse – maximale Unterstützung von 436 Festplatten). Diese außergewöhnliche Erweiterbarkeit und Leistung ermöglichen es kleinen und mittleren Unternehmen, schnell zu wachsen, ohne sich über die Zunahme ihres Datenaufkommens sorgen zu müssen.

„Die EonStor GSe Pro 3000-Serie – mit Infortrends über die letzten 25 Jahre entwickelter RAID-Technologie und ihrer zuverlässigen Leistung auf Enterprise-Niveau – wurde mit dem Ziel entwickelt, alsein maximal erweiterbares und kosteneffektives NAS in KMUs seinen Dienst zu verrichten. Mit ihren integrierten Cloud-Gateway-Funktionen kann es die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen bezüglich Cloud-Sicherung oder -Synchronisation ohne Weiteres erfüllen. Das Produkt ist für diesen Kundenkreis definitiv die ideale Wahl", so Thomas Kao, leitender Direktor für Produktplanung bei Infortrend.

Informationen zu Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infortrend.com/.

QUELLE Infortrend Technology, Inc.

