Innovative Technologien und Produkte: Taiwans Know-How bei Holzbearbeitungsmaschinen auf der LIGNA 2023 vorgestellt

HANNOVER, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der Markt für Holzbearbeitungsmaschinen in Taiwan ist geprägt von Unternehmen, die hochpräzise und qualitativ hochwertige Maschinen entwickeln und herstellen. Die Preise sind wettbewerbsfähig, der Kundenservice ausgezeichnet und die Unternehmen sind in der Lage, sich an unterschiedliche Märkte anzupassen. Auf der LIGNA 2023 findet im Rahmen des taiwanesischen Programms zur Förderung intelligenter Maschinen in Übersee die Veranstaltung Next-Generation Woodworking Solutions: Smart, Sustainable, and Zero Emissions („Holzbearbeitungslösungen der nächsten Generation: Intelligent, nachhaltig und emissionsfrei") statt. Ein wichtiger Teil dieser Veranstaltung ist der Innovative Technology and Product Launch, der darauf abzielt, der Welt das Know-how der taiwanesischen Hightech-Holzindustrie vor Augen zu führen.

Die Veranstaltung wird vom taiwanesischen Bureau of Foreign Trade (MOEA) organisiert und vom Precision Machinery Research and Development Center (PMC) und dem TAITRA durchgeführt. Die Teilnehmer erfahren hier mehr über Taiwans Know-how im Bereich der intelligenten Fertigung und innovative Produkte sowie über neue technische Verfahren. „Taiwan ist als hochwertiger Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen zu wettbewerbsfähigen Preisen bekannt", betonte Sunny Chou, Assistant Vice President von PMC.

Als Beispiel für die Unternehmen, die die gesamte Bandbreite des taiwanesischen Know-hows im Bereich der Holzbearbeitungsmaschinen präsentieren werden, wird Mike Lu von Kuang Yung Machinery die Auftrennsäge mit automatischem Abtastsystem vorstellen, die mit einem optimierten Programm den Ertrag um 7 bis 10 % steigern kann. Sie liefert der Produktion einen Bericht, der Ertrag, Menge, Gesamtlänge und Kubikfuß enthält und es dem Benutzer ermöglicht, die Produktion zur Bestandskontrolle und Kostenberechnung ganz einfach zu verwalten. Alex Zheng von Leadermac Machinery wird über die Vierseitenfräse des Unternehmens und eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Nutzung von Big Data in der intelligenten Fertigung sprechen.

Fiona Hsiao von Innovator Machinery wird die Maschine des Unternehmens zur Herstellung von Wellpappkartons in Sondergröße vorstellen, mit der durch Auswahl des Kartontyps und Eingabe der Kartonabmessungen auf dem Bildschirm genau die richtige Größe hergestellt werden kann. Mikhail Ankirsky von OAV Equipment and Tools wird erläutern, wie die RapidEdge Pro des Unternehmens die Kantenanleimmaschine weiterentwickelt, indem sie einen niedrigen Energieverbrauch, eine kompakte Stellfläche und die Möglichkeit zur Rationalisierung manueller Einstellungen miteinander kombiniert. Andrzej Paszkiewicz von Sherng Yuan Machinery wird auf die Vorteile eingehen, die sich aus dem Einsatz von Breitbandschleifmaschinen in einer Konfiguration mit einem einzigen Durchgang von oben nach unten ergeben.

Die wichtigsten Trends in der weltweiten Holzbearbeitungsmaschinenindustrie gehen in Richtung Automatisierung und Digitalisierung, umweltfreundliche Lösungen, kundenspezifische Anpassung, Integration und Konnektivität sowie die Einführung von Industrie 4.0- und IoT-Grundsätzen.(Anzeige von BOFT)

SOURCE Precision Machinery Research and Development Center