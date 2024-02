Insider-Informationen: Merus Power erhielt von eNordic und Lappeenrannan Energia einen Auftrag über Batteriespeicher im Wert von rund 15 Millionen - Das neue Batteriespeichersystem stärkt das Stromnetz

HELSINKI, 22. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Merus Power hat einen Vertrag mit einem Joint Venture zwischen Skip Wind 5 Oy, einer finnischen Holdinggesellschaft des Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF), und Lappeenrannan Energia Oy, einem finnischen kommunalen Energieunternehmen, über die Lieferung eines großen Batteriespeichersystems (BESS) unterzeichnet. Dieses Energiespeichersystem mit einer Leistung von 38 Megawatt und einer Kapazität von über 40 Megawattstunden wird das finnische Stromnetz unterstützen. Das Projekt soll bis zum Frühjahr 2025 fertiggestellt werden und wird in Lappeenranta, in der Nähe des Kraftwerks Mertaniemi, entstehen.

Die von Merus Power gelieferten Batteriespeicher stellen ein komplettes Paket dar, das gemäß den Zulassungstests des finnischen Übertragungsnetzbetreibers Fingrid für Energiespeicher in Betrieb genommen und getestet wurde. Der Anteil von Merus Power an der Investition beträgt rund 15 Millionen Euro. Die Gesamtinvestition ist größer, einschließlich der vor Ort errichteten Infrastruktur und eines langfristigen Wartungsvertrags, und sie unterstreicht das Engagement von Ardian und Lappeenrannan Energia für die Förderung der Energieinfrastruktur in den nordischen Ländern. Das Projekt wird von Ardian, einer weltweit führenden privaten Investmentgesellschaft, über ihren Ardian Clean Energy Evergreen Fund finanziert.

Die zentrale Funktion des Energiespeichersystems ist die Teilnahme an den Frequenzreservemärkten von Fingrid und damit die Unterstützung des Ausgleichs von Erzeugung und Verbrauch im Stromnetz. „Merus Power verfügt über ein ausgeprägtes Fachwissen in den Bereichen Elektrizitätsmärkte, intelligente Leistungselektronik und das Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und geht auf diese ein. Diese Vereinbarung bestätigt den Erfolg unserer Strategie und unsere Position in diesem Sektor", sagt Kari Tuomala, CEO von Merus Power.

„Die Investition in ein neues Batteriespeichersystem, die eine Premiere für Ardians Evergreen-Fonds für saubere Energie darstellt, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie in Finnland. Wir haben die Möglichkeit erkannt, die finnische Windkapazität zu erweitern und Batteriespeichertechnologien einzubinden, um ein ausgewogenes und produktives Energiesystem zu schaffen. Mit unserer starken Präsenz und unserem Netzwerk in den nordischen Ländern sowie unserer Erfahrung bei der Finanzierung und dem Betrieb von langfristigen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien ist Ardian perfekt aufgestellt, um diese neue Marktchance zu fördern", sagt Benjamin Kennedy, Managing Director, Renewables Infrastructure, Ardian.

Ardian tätigt seine Investitionen in den nordischen Ländern über seinen operativen Partner eNordic Oy, eine nordische Investitionsplattform für erneuerbare Energien. „Unser Ziel ist es, bei der Umgestaltung des nordischen Energiesystems hin zu einer nachhaltigen Entwicklung eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wir haben uns für einen regionalen Anbieter von Batteriespeichern, Merus Power, entschieden, da dieser über Fachwissen und nachgewiesene Fähigkeiten in diesem neuen Sektor verfügt", sagt Eero Auranne, CEO von eNordic Oy

Die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen Stromerzeugung und -verbrauch wird immer wichtiger, da erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarenergie in der Energieerzeugung immer häufiger eingesetzt werden. Der reaktionsschnelle Energiespeicher ist in der Lage, den Ausgleichsbedarf des Stromnetzes mit Millisekundengenauigkeit zu erfüllen, was für die Stabilität eines modernen Stromnetzes unerlässlich ist.

„Das Vertragspaket umfasst nicht nur ein Energiespeichersystem „Made in Finland", sondern auch einen langfristigen Wartungs- und Betriebsvertrag, der die hohe Verfügbarkeit der Energiespeicher langfristig sicherstellt. „Durch den Wartungs- und Betriebsvertrag und den damit verbundenen Fernsteuerungs- und Cloud-Service können wir unserem Kunden eine noch höhere Betriebssicherheit und ausreichende Wartungs- und Überwachungsmaßnahmen bieten, um die Langlebigkeit der Investition zu gewährleisten", sagt Markus Ovaskainen, Sales Director von Merus Power.

Merus Power ist ein Technologieunternehmen, das eine nachhaltige und energieeffiziente Zukunft ermöglicht. Wir entwickeln und fertigen innovative elektrotechnische Lösungen, wie z. B. Energiespeicher, Lösungen für die Stromqualität und Dienstleistungen für erneuerbare Energien und den industriellen Bedarf. Mit unserer skalierbaren Technologie ermöglichen wir das Wachstum der erneuerbaren Energien in den Stromnetzen und verbessern die Energieeffizienz der Gesellschaft. Wir sind ein inländischer, innovativer Elektrotechnikspezialist und agieren auf globalen und schnell wachsenden Märkten. Unsere Mitarbeiter verfügen über international anerkanntes technisches Know-how. Unser Umsatz betrug im Jahr 2023 29,0 Mio. EUR, und unser Börsenkürzel am Nasdaq First North Growth Market Finland lautet MERUS. www.meruspower.com.

Ardian ist ein weltweit führendes privates Investmenthaus, das im Auftrag von mehr als 1.560 Kunden weltweit ein Vermögen von 160 Mrd. USD verwaltet oder berät. Dank unserer breit gefächerten Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit sind wir in der Lage, ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten anzubieten und flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Über Ardian Customized Solutions erstellen wir maßgeschneiderte Portfolios, die es institutionellen Kunden ermöglichen, die von ihnen benötigte Mischung von Vermögenswerten genau festzulegen und Zugang zu Fonds zu erhalten, die von führenden Drittanbietern verwaltet werden. Private Wealth Solutions bietet spezielle Dienstleistungen und Zugangslösungen für Privatbanken, Family Offices und private institutionelle Anleger weltweit. Die wichtigste Aktionärsgruppe von Ardian sind die Mitarbeiter, und wir legen großen Wert auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter und die Förderung einer auf kollektiver Intelligenz basierenden Kultur der Zusammenarbeit. Unsere mehr als 1.050 Mitarbeiter in 19 Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten haben sich den Grundsätzen des verantwortungsvollen Investierens verschrieben und sind entschlossen, das Finanzwesen zu einer Kraft für das Gute in der Gesellschaft zu machen. Unser Ziel ist es, eine hervorragende Anlageperformance in Verbindung mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu erzielen. Bei Ardian investieren wir alles, um Unternehmen aufzubauen, die Bestand haben. ardian.com

eNordic ist die erste Plattform für nachhaltige Energie in Skandinavien, die aus einer Partnerschaft zwischen Ardian, einer weltweit führenden privaten Investmentgesellschaft, und führenden Vertretern der heimischen Industrie hervorgegangen ist. Durch einen lokalen, verantwortungsbewussten und flexiblen Investitionsansatz ermöglicht eNordic die Transformation des Energiesektors durch langfristige Partnerschaften mit denjenigen, die nachhaltige Energieprojekte in den nordischen Ländern entwickeln oder betreiben.

Das Unternehmen investiert in Möglichkeiten in den Bereichen Wind, Biomasse, Wasserkraft und Fernwärme sowie in traditionelle Energieanlagen, die das Potenzial haben, auf besonders nachhaltige Weise umgewandelt oder bewirtschaftet zu werden.

eNordic hat seinen Sitz in Schweden und Finnland und verfügt über lokale Teams, die in der gesamten nordischen Region tätig sind.

