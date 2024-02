Intelligentes Metaverse-Gebäudemanagementsystem von Shenglong Electric feiert eindrucksvolles Debüt

WUHAN, China, 5. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Shenglong Electric, ein führendes chinesisches Elektrounternehmen, hat vor kurzem seine vierte Fachausstellung im National Communication Center for Science and Technology in Peking veranstaltet.

In dem weitläufigen Veranstaltungsort waren kaum Schalter für die Klimaanlage zu finden, und das Gebäude konnte die Temperatur der Klimaanlage automatisch an unterschiedliche Besucherzahlen anpassen. Dies ist eines der Anwendungsszenarien des intelligenten Metaverse-Gebäudemanagementsystems von Shenglong Electric.

Shenglong Electric's metaverse-based smart building management system

Direkt nach dem Release wurde dieses Anwendungsszenario zum Top-Thema in der nationalen Smart-Building-Branche, da es sich hierbei um den ersten realen Anlauf für ein Metaverse-basiertes Smart Building handelte. Es war in vielen Bereichen bahnbrechend, unter anderem als erstes intelligentes IoT-Gebäude, als erstes Gebäude mit Metaverse-Betrieb und -Wartung, als erstes kohlenstoffarmes, umweltfreundliches Gebäude mit KI und als erstes intelligentes Gebäude mit KI-Steuerung.

Das intelligente Metaverse-Gebäudemanagementsystem verfügt über eine starke IoT-Schnittstelle. Laut Zhang Lihui, Leiter des Forschungs- und Entwicklungsteams von Shenglong Electric, integriert es erstmals mehr als 20 untergeordnete Systeme, darunter Klimaanlage, Sicherheit, Brandschutz, Gebäudesteuerung und Stromversorgung, die bisher separat liefen.

Daher gibt es in dem Kommunikationszentrum mit einer Gesamtbaufläche von mehr als 60.000 Quadratmetern auch keine herkömmliche wandmontierte Systemsteuerung für Klimaanlage und Beleuchtung, wodurch eine komplizierte integrierte Verkabelung entfällt.

Ganz ohne menschliches Einwirken steuert das intelligente Gebäudemanagementsystem durch autonomes Lernen automatisch den Betrieb aller Geräte im gesamten Gebäude unter verschiedenen Wetter- und Verkehrsbedingungen, was den Energieverbrauch effektiv senkt und gleichzeitig den Erfordernissen des Gebäudes gerecht wird.

Darüber hinaus kann dieses System auch Vorhersagen treffen, um eine intelligente Steuerung von Kühlung und Heizung zu realisieren.

Wenn beispielsweise das Datum einer Fachmesse im Voraus in das System eingegeben wird, berechnet es anhand der Daten aus der Vergangenheit, wie viele Besucher sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Ausstellungshalle aufhalten werden, und passt die Raumtemperatur im Voraus an, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und das Besuchererlebnis verbessert wird.

Dieses intelligente Metaverse-Gebäudemanagementsystem kann die Betriebs- und Wartungskosten um 70% und den Energieverbrauch um 15% senken.

Im Rahmen der Ausstellung sprach Shaikh Muhammad Shariq, der Hauptvertreter der Nationalbank von Pakistan in China, eine Einladung an Shenglong Electric aus.

Er sagte, dass Pakistan der Forschungsarbeit und den herausragenden Leistungen von Shenglong Electric in den Bereichen Energieausrüstung und elektrische Automatisierung große Bedeutung beimisst. Das Land begrüße diese Errungenschaften, um am Bau des pakistanisch-chinesischen Wirtschaftskorridors teilzunehmen, der zu einem neuen Maßstab für die Zusammenarbeit zwischen Pakistan und China werden soll.

Auch Rachid, ein Handelsberater aus Marokko, zeigte sich beeindruckt von den Produkten aus China.

„Die Provinz Hubei ist bekannt für ihre Hochtechnologie, von der das ganze Land profitiert. Die Spitzentechnologie von Unternehmen wie Shenglong Electric sollte ein gutes Beispiel für chinesische Unternehmen sein, einschließlich Unternehmen aus Hubei – vor allem wenn es darum geht, intelligente Technologien zu kombinieren", so Rachid.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2333982/Shenglong_Electric.jpg