Jackery erhält Amazon Climate Pledge Friendly Siegel

FREMONT, Kalifornien, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , ein weltweit führender Anbieter von innovativen tragbaren Stromversorgungs- und umweltfreundlichen Outdoor-Energielösungen, hat bekannt gegeben, dass sein Hauptprodukt, der Jackery Solar Generator 1000, von Amazon als Climate Pledge Friendly zertifiziert wurde. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für ökologische Nachhaltigkeit und das Bestreben, einen positiven Einfluss auf den Planeten zu nehmen.

Jackery Obtains Amazon Climate Pledge Friendly Label

Die Amazon Climate Pledge Friendly-Initiative ist ein Programm, das es Kunden leicht machen soll, nachhaltigere Produkte zu entdecken und zu kaufen. Climate Pledge Friendly-Produkte sind in den Einkaufsergebnissen deutlich gekennzeichnet, haben zusätzliche Nachhaltigkeitsinformationen auf der Produktseite und werden in einem eigenen Bereich bei Amazon vorgestellt. Dieses grüne Gütesiegel wird nur an Produkte vergeben, die strenge Umweltstandards einhalten und ein starkes Engagement für eine nachhaltige Entwicklung zeigen. Die Auszeichnung ist ein Beweis für das umweltfreundliche Design des Jackery-Produkts und seine positive Auswirkung auf die Eindämmung des Klimawandels.

„Im Einklang mit unseren Grundwerten und unserer Mission, Verbrauchern umweltfreundliche Energielösungen anzubieten und gleichzeitig den Schutz unseres Planeten zu gewährleisten, freuen wir uns, an diesem Programm teilzunehmen", sagte Tracy Wang, Global PR Head bei Jackery. „Diese Initiative fördert nicht nur die breite Akzeptanz und den Einfluss auf nachhaltigen Konsum, sondern ermutigt auch Marken wie Jackery, der Herstellung nachhaltigerer Produkte Vorrang einzuräumen – ein Bestreben, dem wir uns seit mehreren Jahren verschrieben haben."

Jackery setzt sich seit Jahren für Nachhaltigkeit ein und bietet eine Reihe von Produkten an, bei denen die Umweltverträglichkeit im Vordergrund steht. Besonders hervorzuheben ist, dass Jackery für zehn seiner Produkte vom TÜV SÜD eine Carbon Footprint-Verifizierung erhalten hat. Darüber hinaus wurde Jackery für sein unermüdliches Engagement für nachhaltige Innovation mit dem renommierten SEAL Sustainable Product Award 2023 ausgezeichnet, insbesondere für seinen herausragenden SG 2000 Plus. Jackery setzt sich auch für den Umweltschutz ein und beteiligt sich aktiv an verschiedenen Initiativen. Jackery hat in Zusammenarbeit mit der National Forest Foundation (NFF) 10.000 Bäume gepflanzt. Jackery hat sich auch mit dem World Wildlife Fund (WWF) in einem Restaurierungsprogramm zusammengetan, das den vom Aussterben bedrohten Schwarzfußfrettchen in Nordamerika helfen soll.

Die Amazon Climate Pledge Friendly-Zertifizierung bringt Schlagzeilen für Jackery's kontinuierliche Bemühungen, innovative und umweltbewusste Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt anzubieten und gleichzeitig den Planeten zu schützen. Durch die weitere Priorisierung von Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung will Jackery einen größeren Beitrag zum globalen Übergang zu sauberer Energie leisten und eine nachhaltigere Zukunft fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2196335/f1c317a7ae2ee01bb742a801deb03a1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/4241016/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery Inc.