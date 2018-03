Japan lädt 30 einflussreiche Meinungsbildner aus 20 Ländern und Regionen ein, um 2020 40 Milionen Inbound-Touristen zu empfangen

TOKIO, 22. März 2018 /PRNewswire/ -- Die Japan National Tourism Organisation (JNTO) führte ein Projekt zur Bewerbung der touristischen Reize aller Regionen Japans durch. Im Rahmen dessen lud die Organisation im März 2018 30 einflussreiche Meinungsbildner (Blogger) aus 20 verschiedenen Ländern und Regionen zum Besuch mehrerer Landesteile ein, um die Sehenswürdigkeiten dieser Regionen im Ausland bekannt zu machen. JNTO gab sich bei der der Auswahl der von den Meinungsbildnern zu besuchenden Orte große Mühe, um die Reize Japans in den verschiedenen Regionen zu präsentieren und ihr Profil zu schärfen. So wurden zusätzlich zu den touristischen Orten, die sich bereits großer Bekanntheit im Ausland erfreuen, Instagram-taugliche (fotogene) Plätze und interaktive Programme ausgewählt, die ausschließich in Japan auffindbar sind.