JD.com startet die ,,France E-Commerce Week" nach Umsatzverdopplung der Landesfiliale im Jahr 2022

PEKING, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Während des offiziellen Staatsbesuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in China in dieser Woche kündigte JD.com stolz seine ,,France E-Commerce Week"-Werbekampagne an, die am 6. April beginnt. Die einwöchige Feier wird Preisnachlässe auf hochwertige französische Produkte präsentieren und bieten.

JD.com hat sich zu einem entscheidenden Kanal für französische Marken und Händler entwickelt, um in China erfolgreich zu sein. Angesichts einer schnell wachsenden Anzahl von landesweiten Verbrauchern, die sich bei ihren Einkaufsbedürfnissen auf JD.com verlassen, hat sich die Plattform zu einer Anlaufstelle für die Einführung von Top-Marken entwickelt. JD.com war das erste E-Commerce-Unternehmen, das eine Partnerschaft mit LVMH einging, um zehn Top-Modemarken auf seine Plattform zu bringen, darunter Louis Vuitton, DIOR und andere. Im Jahr 2022 eröffneten Modegiganten wie Maison Margiela, Roger Vivier und Longchamp ihre Flagship-Stores auf JD.com und festigten damit den Status der Plattform als zuverlässiger Partner für französische Luxusmarken.

JD.com war äußerst erfolgreich bei der Bewerbung französischer Produkte in China und konnte seine Position als größter Online-Einzelhandelskanal für französische Marken wie Hennessey und Remy Martin festigen. Die nationale Filiale in Frankreich, ein landestypischer Online Flagship-Store, verzeichnete 2022 ein Umsatzwachstum von 100 % im Vergleich zum Vorjahr, und auch die Verkäufe französischer Marken auf der grenzüberschreitenden Plattform von JD, JD Worldwide, verzeichneten ein schnelles Wachstum, wie z. B. René Furterer, mit einem Wachstum von 200 % im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Im März stieg der Absatz französischer Weine im Vergleich zum Vorjahr um 230 %. JD.com bezieht Weine aus allen 61 Bordeaux-Schlössern, die in der Bordeaux-Klassifikation von 1855 für Rotweinhersteller aufgeführt sind.

JD.coms beispiellose E-Commerce-Expertise, die schnelle Registrierung von Händlern aus dem Ausland, die Lieferkette und die Logistikfähigkeiten sowie die fast 600 Millionen Kunden bilden die Grundlage für den Erfolg weiterer französischer Marken in China. JD.com freut sich darauf, weiterhin mit französischen Marken und Händlern zusammenzuarbeiten, um den chinesischen Verbrauchern hochwertige Produkte anbieten zu können.

SOURCE JD.com