Le Clos bricht weitere Rekorde mit dem Verkauf der seltenen Sammlung von The Macallan

Die Zusammenarbeit zwischen The Macallan und dem renommierten französischen Kristallhersteller Lalique erstreckt sich über mehr als ein Jahrzehnt. Eine exklusive Serie von Dekantern in limitierter Auflage, jede Veröffentlichung ist inspiriert von den Grundsteinen für den Charakter des Macallan und die Schaffung seines reichen Geistes. Jeder Dekanter der Kollektion ist ein makelloses Kunstwerk, das einige der seltensten Single Malt Whiskys der Welt einschließt.

Diese unglaublich seltene Kollektion ist eine der wertvollsten, die jemals produziert wurde, und der Verkauf eines vollständigen Sets zeugt von der anhaltenden Attraktivität dieser beiden Marken, die vom Le Clos-Team in Dubai International (DXB) kuratiert werden.

Whisky wird weiterhin als Luxusartikel geschätzt, wobei sich die Nachfrage nach seltenen und exklusiven Flaschen jedes Jahr verstärkt, angetrieben von außergewöhnlichen Verkäufen bei Auktionshäusern weltweit. Die Macallan ist das führende Licht in der Kategorie durch rekordverdächtige Hammerpreise, einschließlich der Fine und Rare 1926, die zur teuersten Flasche der Welt wurde, als sie im Oktober 2019 für 1,9 Millionen US-Dollar verkauft wurde. Laut Rare Whisky 101 haben die Flaschen von The Macallan allein in den letzten 12 Monaten um 35 Prozent an Wert gewonnen, ein deutliches Zeichen für die Sammelfähigkeit dieser berühmten Destillerie.

Ein kompletter Satz von The Macallan in Lalique wurde 2017 bei Bonhams für 485.244 US-Dollar verkauft, was einem Anstieg von 68 Prozent in nur fünf Jahren entspricht.

Der Verkauf unterstreicht das Engagement von Le Clos für die Beschaffung über seine Partner, um die seltensten und exklusivsten Flaschen und Sammlungen von Wein und Luxusspirituosen der Welt in den Luxuseinzelhandel zu bringen. Zu den früheren Erfolgen gehört der rekordverdächtige Verkauf (1,2 Millionen US-Dollar) von zwei ultra-seltenen Flaschen The Macallan 1926 Single Malt Whisky im Jahr 2018 - der erste The Macallan 1926, der seit zehn Jahren verkauft wird.

Mike Glen, Geschäftsführer von Le Clos Finest Wines and Luxury Spirits, sagte: "Die Macallan Six Pillars ist der heilige Gral der schottischen Whisky-Sammlungen, daher ist es für Le Clos ein echtes Privileg, ein komplettes Set zusammenstellen zu können. Wir haben eine lange Geschichte der Bildung starker Partnerschaften und der Beschaffung der seltensten Malts und dieser neueste Verkauf setzt unsere Mission fort, den Einzelhandel mit den begehrtesten Flaschen überall auf der Welt zu versorgen."

Während sich die Welt von der globalen Pandemie erholt, zeigt dieser Verkauf eine Rückkehr zur Form für DXB, den weltweit geschäftigsten internationalen Flughafen, der sich als Zentrum des Luxuseinzelhandels und des Reisens weltweit festigt. Der Flughafen empfängt jetzt jeden Monat Millionen von Passagieren, die die reiche Kultur, den Einzelhandel und die Gastronomie im Herzen der VAE genießen können.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.leclos.net/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837188/Le_Clos_The_Macallan.jpg

SOURCE Le Clos