LG SIGNATURE unterstützt virtuelle sonder-aufführung des American Ballet Theatre

Ultra Premium-Gerätemarke sponsert die „American Ballet Theatre: Together Tonight"-Feierlichkeit zu Gunsten des Krisenhilfsfonds des ABT

SEOUL, 12. Mai 2020 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE wird als weltweiter Consumer Elektronics-Partner des renommierten American Ballet Theatre (ABT) die bevorstehende virtuelle Feierlichkeit der bekannten New Yorker Kulturinstitution zu ihrem 80-jährigen Bestehen unterstützen. Aus diesem Anlass wird der feierliche Ballettabend „American Ballet Theatre: Together Tonight" heute um 19 Uhr amerikanischer Ortszeit (1:00 Uhr deutscher Zeit, 13. Mai) auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Tanzkompanie per Live-Stream übertragen. Die Veranstaltung unterstützt den Krisenhilfsfond des ABT, der eingerichtet wurde, um von der COVID-19-Gesundheitskrise direkt betroffenen ABT Mitarbeitern notwendige Hilfen zukommen zu lassen.