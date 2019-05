Licht an! Vivid Sydney 2019 erstrahlt in neuem Glanz

Die größte Veranstaltung für Licht, Musik und Ideen der südlichen Hemisphäre wird vom 24. Mai bis zum 15. Juni 2019 in der Stadt für ein zauberhaftes Lichterspiel, sensationelle Klänge und kreatives Denken sorgen.

Frau Berejiklian zufolge ist die Vivid Sydney eine Hauptattraktion im Event-Kalender von New South Wales, das unzählige Besucherströme nach Sydney und in den Bundesstaat bringt.

„Vivid Sydney ist eine unglaublich wichtige Veranstaltung, die jedes Jahr im Mai und Juni Millionen von Besuchern in die Stadt lockt, von denen es manche anschließend in das Umland des Bundesstaats zieht", so Frau Berejiklian.

Australiens größte Veranstaltung erweckt Sydney zum Leben und lässt die Stadt buchstäblich erstrahlen. Einwohner und Besucher können im Winter Sydneys wundervolle Küche, aufregenden Attraktionen und exzellente Shoppingmöglichkeiten genießen.

Stuart Ayres, Minister für Tourismus, erklärte, dass Vivid Sydney beträchtliche Vorteile für die lokale Wirtschaft und den hiesigen Arbeitsmarkt biete.

„Vivid Sydney ist mehr als nur ein fesselndes Lichter-, Musik- und Ideenfestival. Im vergangenen Jahr nahmen während der 23 Tage 2,25 Millionen Besucher an der Vivid Sydney teil. Wir verkauften beeindruckende185.887 Reisepakete an Besucher aus dem In- und Ausland, was im Vergleich zu 2017 einem Anstieg von 37 Prozent entspricht", so Ayres.

Heute Abend um 18.00 Uhr wird das weltbekannte Opernhaus von Sydney alle Blicke auf sich ziehen, wenn das Festival durch die Beleuchtung der Segel eröffnet wird. Das Lichterspiel wurde von Künstler Thomas Huang aus L.A. entworfen und ist ein hypnotisches Tribut an Australiens indigene Pflanzenwelt.

Die Projektion von Huang ist nur eine von 50 Lichtinstallationen und -projektionen, die von über 100 Künstlern und Kooperationspartnern aus 17 Ländern gestaltet wurden. Diese werden in acht Bezirken von Sydney zu bewundern sein: Barangaroo, Chatswood, Circular Quay, The Rocks, Darling Harbour, Luna Park, Royal Botanic Garden Sydney und Taronga Zoo.

