Luft- und Wasserreiniger von Coway auf der IDEA 2023 ausgezeichnet

SEOUL, Südkorea, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat mit Auszeichnungen in Silber und Bronze und einer Nominierung als Finalist bei den International Design Excellence Awards (IDEA) 2023 erneut seine außergewöhnliche Designkompetenz unter Beweis gestellt.

Multi-Action Air Purifier 2 (AP-1523D), the Silver Awardee at IDEA 2023

Der IDEA wird jährlich von der Industrial Designers Society of America (IDSA) veranstaltet und ist ein äußerst einflussreiches Designpreisprogramm in Nordamerika. Der IDEA dient als Plattform zur Anerkennung und Würdigung herausragender Designleistungen, mit dem Produkte ausgezeichnet werden, die innovative neue Wege zur Verbesserung des alltäglichen Lebens beschreiten.

Bei der diesjährigen Ausgabe erzielte Coway mit drei Auszeichnungen eine beeindruckende Leistung: Der Luftreiniger „Multi-Action Air Purifier 2 (AP-1523D)" wurde mit der Auszeichnung in Silber geehrt, der Wasseraufbereiter „Icon Max Free Water Purifier (CHP-4600N)" wurde mit Bronze ausgezeichnet und der Wasserenthärter „Skin Plus Water Softener (BB-16/17 A)" erhielt eine beachtliche Anerkennung als Finalist.

Der mit Silber ausgezeichnete Luftreiniger „Multi-Action Air Purifier 2 (AP-1523D)" enthielt die verdiente Anerkennung für sein innovatives kreisförmiges Design, das sich durch eine zentrale Öffnung auszeichnet, die die Effizienz des Luftstroms steigert. Dank dieses cleveren Konstruktionselements kann die saubere Luft weitaus größere Entfernungen erreichen als beim Vorgängermodell. Dadurch erreichen die Reinigungsleistung und die Gesamteffizienz ein ganz neues Niveau. Die Echtzeit-Luftqualitätsindikatoren, die durch vier verschiedenfarbige Lichter angezeigt werden, geben Nutzern einen intuitiven Überblick über die Luftqualität in ihrem Wohnraum. Das Produkt wurde vor Kurzem in Südkorea eingeführt und ist auch in Malaysia erhältlich, wo es unter dem Namen „Storm II Air Purifier" vermarktet wird.

Der Wasseraufbereiter „Icon Max Free Water Purifier (CHP-4600N)", der den Preis in Bronze erhielt, zeichnet sich durch sein innovatives Design aus, das Einschränkungen bei der Installation beseitigt. Er verfügt über einen leicht abnehmbaren Wassertank, sodass Benutzer den Wasseraufbereiter dort platzieren können, wo es am besten für sie und die gegebenen Platzverhältnisse geeignet ist und nicht durch die Nähe zur Wasserleitung vorgegeben wird. Mit seinen schlanken Abmessungen von 26 cm Breite und einem minimalistischen, von klaren Linien geprägten Design fügt sich das Gerät nahtlos in jede Umgebung ein. Darüber hinaus sorgt die automatische UV-Sterilisation für verbesserte Hygieneeigenschaften, die mühelose Demontage erleichtert die Reinigung. Das Produkt ist ab sofort in Japan erhältlich.

„Wir sind bestrebt, die neuesten Bedürfnisse der Kunden proaktiv zu erkennen, um Produkte und Benutzererlebnisse zu liefern, die nahtlos auf reale Wohnsituationen zugeschnitten sind", sagte Hwang Jin-sang, Leiter des Coway Design Centers. „Indem wir uns an einen minimalistischen Designansatz halten, bei dem auf unnötige Elemente verzichtet wird, ist es unser Ziel, die eigentliche Funktionalität unserer Produkte zu optimieren und den Wert, den wir unseren Kunden bieten, kontinuierlich zu steigern", fügte er hinzu.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen hat mit seinen preisgekrönten Produkten, seiner Expertise im Bereich der häuslichen Krankenpflege, seinem unübertroffenen Marktanteil, der Kundenzufriedenheit und dem Bekanntheitsgrad seiner Marke bewiesen, dass es sich der Innovation verschrieben hat. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2200636/Image__Multi_Action_Air_Purifier_2__AP_1523D.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.