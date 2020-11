Medscape Report: Corona-Krise verstärkt psychische Probleme bei Ärzten. Rund 55 % der befragten deutschen Ärzte leiden unter depressiven Verstimmungen, Burnout-Symptomen oder beidem.

MÜNCHEN, Deutschland, 10. November 2020 /PRNewswire/ -- Der aktuelle Medscape Report zum Thema „Burnout und Depressionen bei Ärzten in Deutschland 2020" zeigt deutlich: Die Corona-Krise stellt Mediziner nicht nur vor berufliche Herausforderungen, sondern hat auch deren psychische Belastung deutlich verstärkt. .Demnach berichteten 55 % der befragten Ärzte über Gefühle körperlicher, emotionaler und mentaler Erschöpfung – und damit 10 Prozentpunkte mehr als in einer ähnlichen Umfrage im Jahr 2018. Die Hälfte der von Burnout Betroffenen (50 %) gab an, dass sich ihre Symptome durch die Corona-Pandemie verstärkt haben. Weitere Informationen unter: http://medscape.com/de-report-burnout-2020