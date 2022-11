Metabolon unterzeichnet neue Partnerschaft mit der britischen Studie „Tracking Parkinson's"

Die Zusammenarbeit wird dabei helfen, neue metabolomische Biomarker zu identifizieren und biologische Veränderungen zu verfolgen, um die Pathogenese der Parkinson-Krankheit besser verstehen zu können

MORRISVILLE, N.C., 16. November 2022 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomik-Lösungen, die eine Vielzahl von Forschungsergebnissen, Diagnostik, therapeutische Entwicklungen und Anwendungen in der Präzisionsmedizin voranbringen, gab heute eine neue Zusammenarbeit mit Tracking Parkinson's bzw. der PRoBaND-Studie bekannt, eine im Vereinigten Königreich durchgeführte Längsschnittstudie zur Parkinson-Krankheit, die vollständig von Parkinson's UK finanziert wird, um neue metabolomische Biomarker zu identifizieren und biologische Veränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen, um die Pathogenese der Parkinson-Krankheit besser zu verstehen.

Es gibt eine Vielzahl von Symptomen und Merkmalen der Parkinson-Krankheit, die sowohl auf genetische als auch auf externe Faktoren zurückzuführen sind. Das am Institute of Neuroscience & Psychology der University of Glasgow in Schottland ansässige Unternehmen Tracking Parkinson's ist die weltweit größte Langzeitbeobachtungs- und multizentrische Studie, die darauf abzielt, diese Variationen zu definieren, indem der klinische Ausdruck von Parkinson in Bezug auf genotypische Variationen analysiert wird. Seit 2012 hat Tracking Parkinson's klinische Daten und Bioproben von mehr als 2.500 Teilnehmern gesammelt, die in drei Kategorien rekrutiert wurden, darunter kürzliches Einsetzen, frühes Einsetzen und Geschwister der Teilnehmer. Die Studie verfolgt die Teilnehmer sieben Jahre lang und ist eine der klinisch am stärksten phänotypisierten Kohorten weltweit.

Diese Zusammenarbeit wird es Metabolon und Tracking Parkinson's ermöglichen, metabolische Veränderungen im Serum auf klinische Veränderungen und genetische Varianten im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit abzubilden, was die Identifizierung von neuartigen Biomarkern der Krankheitsprogression ermöglicht. Darüber hinaus werden selbst gemeldete Daten wie Schlafmuster und Geruchsverlust die Möglichkeit für Metabolon und Tracking Parkinson's bieten, Stoffwechselveränderungen mit Patientensymptomen und der allgemeinen Lebensqualität in Verbindung zu bringen.

Professor Donald Grosset, Hauptprüfer für Tracking Parkinson's, sagte: „Tracking Parkinson's ist weltweit führend in Bezug auf Umfang und Maßstab und eine unserer wichtigsten Ambitionen, als die Studie vor mehr als einem Jahrzehnt konzipiert wurde, war es, einen umfangreichen Datensatz und Biobanken mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt zu teilen, um die Krankheit und ihre Ursprünge besser zu verstehen und bessere, zielgerichtete Behandlungen zu entwickeln. Nach so vielen Jahren der Datenerfassung ist es äußerst lohnenswert, diesen Ehrgeiz durch die Zusammenarbeit mit Teams wie Metabolon zu realisieren. Das Tracking-Team ist all unseren Teilnehmern und deren Familien, unseren Forschungspflegern im Vereinigten Königreich und unserem Geldgeber Parkinson's UK sehr dankbar, dass sie in all diesen Jahren mit uns zusammengearbeitet haben. Wir freuen uns sehr darauf, die Ergebnisse dieser spannenden Partnerschaft mitzuteilen."

„Wir sind ausgesprochen begeistert von der Partnerschaft mit Tracking Parkinson's, um das Verständnis der Pathogenese der Parkinson-Krankheit voranzubringen", so Karl Bradshaw, Vice President of Corporate Development bei Metabolon. „Die Erforschung kleiner Moleküle fördert unser Verständnis der Biochemie, die zur definitiven Darstellung des Phänotyps bei der Verfolgung neurologischer Erkrankungen wie Parkinson führt. Die Metabolomik ist auch ein wesentliches Element des multi-omischen Ansatzes, um das Gesundheitswesen zu transformieren und die Patientenversorgung zu verbessern, indem der Krankheitsverlauf verstanden wird."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Metabolon Tausende von diskreten chemischen Signalen von genetischen und nicht-genetischen Faktoren entziffert, um Biomarker zu entdecken und biologische Wege aufzuzeigen, besuchen Sie https://www.metabolon.com/.

