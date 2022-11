MGI eröffnet gemeinsam mit ALACRiS Theranostics ein regionales Kompetenzzentrum in Deutschland

BERLIN, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- MGI, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Sequenzierungsgeräten und zugehörigen Automationsgeräten für die Biotechnologie verschrieben hat, gab heute die Eröffnung seines neuen lokalen Customer Experience Center (CEC) in Berlin bekannt. Das CEC befindet sich in den Räumlichkeiten der ALACRiS Theranostics GmbH (ALACRiS). ALACRiS kombiniert die bewährten Technologieplattformen von MGI mit einzigartigen klinischen Lösungen in der Präzisionsonkologie, um den Wert für seine Kunden und Partner zu steigern.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ALACRiS Theranostics, einem Pionier der personalisierten Medizin, die eine neuartige Krebsdiagnostik anbieten, welchedie Automatisierungs- und Sequenzierungsplattformen von MGI nutzen", erklärte Duncan Yu, Präsident von MGI. „MGI ist bestrebt, den Zugang zur Personalisierten Medizin für alle zu erleichtern, und zwar durch unsere Produkte für verschiedene Krebsindikationen wie Blasenkrebs, Darmkrebs und Magenkrebs, innerhalb eines wachsenden Netzwerks von lokalen Kliniken."

ALACRiS Theranostics wurde 2008 von einem der Pioniere in der Genomforschung, Professor Dr. Hans Lehrach, mitbegründet. Ziel von ALACRiS Theranostics ist es, Forschungsinnovationen in einen direkten Nutzen für Patienten und die Gesellschaft umzusetzen und neue Ansätze in der Präzisionsmedizin zu ermöglichen. Der neue Standort, der unter anderem mit den DNBSEQ-G400-Sequenzierern* und dem MGISP-960-Automatisierungssystem von MGI ausgestattet ist, wird von ALACRiS für die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern in Deutschland und den Benelux-Ländern genutzt und dient gleichzeitig als Einrichtung für MGI zur Durchführung von Produkttests und -vorführungen, Schulungen und Experimenten sowie für Kundenbesuchen.

Darüber hinaus wird die Technologie von MGI die umfassende molekulare Tumoranalyse (CMTA) von ALACRiS unterstützen, indem sie Benchmark-Daten und einen durchgängigen Arbeitsablauf für klinische und Forschungszwecke liefert. Laborprotokolle werden entwickelt, vertrieben und harmonisiert, um die Verfügbarkeit, Qualität und Präzision der Prozesse zu maximieren und so einen individualisierten Ansatz in der Krebstherapie zu ermöglichen.

„Die Automatisierungs- und Sequenzierungsplattformen von MGI bieten einen großen Wert, der den Anforderungen der molekularen Onkologie und Präzisionsmedizin von ALACRiS entspricht", erklärte Dr. Marie-Laure Yaspo, Gründerin und wissenschaftliche Leiterin von ALACRiS Theranostics. „Wir freuen uns, als regionales Kompetenzzentrum für die Kunden und Partner von MGI zu fungieren und eine Innovationsplattform für Forschungs- und Translationsprojekte zu fördern."

„Durch die Anwendung der erstklassigen klinischen Lösungen von ALACRiS, die auf der Technologie von MGI basieren, und den Aufbau eines offenen Netzwerks von führenden Akteuren im gesamten Ökosystem wird MGI ALACRiS bei der Implementierung und Durchführung der CMTA unterstützen. Dies wird von Deutschland aus beginnen und schrittweise auf Partnerlabore auf der ganzen Welt ausgedehnt werden, während gleichzeitig ein erweiterter Zugang zu den hochmodernen Platformen von MGI ermöglicht wird", erklärte Dr. Yong Hou, Geschäftsführer von MGI in Europa und Afrika.

Informationen zu MGI

MGI Tech Co. Ltd. (oder ihre Tochtergesellschaften, zusammen MGI genannt) mit Hauptsitz in Shenzhen hat sich dem Aufbau von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben, um mithilfe intelligenter Innovationen eine Führungsrolle in der Biowissenschaft zu übernehmen. MGI konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Sequenzierungsinstrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten zur Unterstützung der biowissenschaftlichen Forschung, der Landwirtschaft, der Präzisionsmedizin und des Gesundheitswesens auf der Grundlage seiner eigenen Technologie. MGI ist ein führender Hersteller von klinischen Hochdurchsatz-Gensequenzierern**, und seine Multi-Omics-Plattformen umfassen die genetische Sequenzierung**, medizinische Bildgebung und Laborautomatisierung. Die Zielsetzung von MGI besteht in der Entwicklung und Förderung fortschrittlicher biowissenschaftlicher Instrumente für die Gesundheitsversorgung der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf der MGI-Website oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder YouTube.

*Dieser Sequenzierer ist nur in ausgewählten Ländern erhältlich, und seine Software wurde speziell für die Verwendung in Verbindung mit den HotMPS-Sequenzierungsreagenzien von MGI konfiguriert.

**Sofern nicht anders angegeben, sind StandardMPS- und CoolMPS-Sequenzierungsreagenzien und Sequenzierer zur Verwendung mit diesen Reagenzien in Deutschland, Spanien, Großbritannien, Hongkong, Schweden, Belgien, Italien, Finnland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Portugal, Österreich und Rumänien nicht erhältlich. Nach dem 1. Januar 2023 werden in den USA keine Bestellungen für StandardMPS-Produkte mehr angenommen.

SOURCE MGI Tech Co., Ltd.