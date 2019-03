MIG investiert in neues Beteiligungsunternehmen Liva Healthcare

- Die MIG Fonds 4, 10 und 14 beteiligen sich an einer acht Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde an dem Gesundheitsunternehmen Liva Healthcare.

- Das Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen betreibt erfolgreich eine innovative digitale Plattform für das Stoppen und die Vorbeugung von Erkrankungen, die durch den heutigen Lebensstil und Zivilisationsrisiken ausgelöst werden.

- Liva Healthcare ist das erste Neuinvestment der MIG Fonds im Jahr 2019, nachdem im vergangenen Jahr mit Kewazo, November und GWA drei Start-ups mit gleichfalls digitalen Ansätzen das MIG-Portfolio erweitert haben.

KOPENHAGEN, Dänemark, 15. März 2019 /PRNewswire/ -- Die MIG Verwaltungs AG (MIG AG) beteiligt sich über die MIG Fonds an einer Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro an dem digitalen Gesundheitsunternehmen Liva Healthcare, Kopenhagen. Die MIG Fonds 4, 10 und 14 investieren insgesamt einen Betrag von rund drei Millionen Euro. Neben den MIG Fonds wirken an der Finanzierungsrunde auch die deutschen VC-Investoren Santo Venture Capital (Holzkirchen) und Digital Health Ventures (Berlin) mit.

Liva Healthcare wurde 2015 gegründet und betreibt eine digitale Plattform, die inzwischen von einer großen Anzahl von Gesundheitsorganisationen in Nordeuropa genutzt wird, um chronischen Erkrankungen wie Diabetes 2 und Herzinsuffizienzen vorzubeugen beziehungsweise diese besser zu steuern. Die von Liva adressierten Krankheiten resultieren zum Teil aus der veränderten Lebensweise und damit einhergehenden Zivilisationsrisiken. So gelten heute 52 Prozent der Weltbevölkerung als übergewichtig und die WHO erwarten in absehbarer Zukunft zehn Prozent Typ 2 Diabetiker.

Unter den prominentesten Kunden von Liva befindet sich beispielsweise NHS England, der nationale Gesundheitsdienst in Großbritannien, der die Plattform im Kampf gegen die sich epidemisch ausbreitende Fettleibigkeit und Diabetes einsetzt. Auch skandinavische Gesundheitsorganisationen haben Liva Healthcare ausgewählt, um Verbesserungen beim Krankheitsmanagement und der Patientenerziehung zu erzielen. Im Zentrum stehen Leiden wie Diabetes, Übergewicht und Herzkrankheiten, die unter anderem durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel ausgelöst werden.

Die Zufuhr an frischem Kapital dient dem Management von Liva Heathcare zur Wachstumsfinanzierung und internationalen Expansion. Kristoffer From, CEO von Liva, sagt: «Wir erreichen damit noch mehr Menschen in weiteren Ländern und können ihnen helfen, ihre Krankheiten durch eine Veränderung ihrer Lebensgewohnheiten in den Griff zu bekommen.»

Dr. Sören Hein, Partner der MIG AG, erläutert: «Wir sind sehr beeindruckt von den klinischen Ergebnissen und der Effizienz der Liva-Plattform. Mit Hilfe der Plattform wird es möglich, persönliche Betreuung und das professionelle Management von Lifestyle-Krankheiten zu skalieren.» Die Zusammenarbeit von Liva mit großen Gesundheitsorganisationen belegt, so Dr. Sören Hein weiter, «dass diese Firma bereits einen hohen Professionalisierungsgrad erreicht hat. Das Zusammenwirken von pharmazeutischen Lösungen und dem digitalen Coaching von Patienten birgt ganz neue Chancen.»

Dr. Sören Hein ergänzt: «Liva ist wie die im Jahr 2018 eingegangenen Beteiligungen an Kewazo, November und GWA Hygiene im Bereich der Digitalisierung angesiedelt. Wir erweitern unser Portfolio damit systematisch um junge digitale Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Branchen, damit unsere Anleger von diesem zentralen Zukunftsfeld künftig profitieren werden.»

Liva Healthcare ist das aktuell 24. Unternehmen im Portfolio des VC-Investors.

