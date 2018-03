Mit Standort in der Hi-Tech-Region von Changzhou profitiert LANXESS weiterhin von Chinas anhaltender Wirtschaftsentwicklung

Mit Sitz in der Region Changzhou Xinbei (8, Huanghai Road), produziert LANXESS vom Standort Changzhou aus Lederchemikalien, Synthesekautschuk und Hochleistungskunststoffe für den Großraum China und die asiatische Region. Die Anlage profitierte vom dem raschen Wachstum der Lederchemieindustrie Chinas sowie dem verstärkten Engagement der Branche in punkto Umweltschutz.

LANXESS nahm seinen Produktionsbeginn 2013 in seiner ersten Anlage im CND auf, in einer Fabrik, die mit einer Kapitalanlage von 30 Millionen Euro finanziert wurde. Seither hat das Unternehmen weiterhin verstärkt in die Hi-Tech-Region investiert. Zwischen 2013 und 2015 investierte das deutsche Unternehmen 235 Millionen Euro in den Bau einer Produktionsanlage für Synthesekautschuk im CND. Am 23. November 2017 meldete LANXESS, weitere 20 Millionen Euro in Changzhou in die Konstruktion der dritten Ausbaustufe seiner Produktionseinrichtung für Hochleistungskunststoffe investiert zu haben. Diese neueste Kapazitätserweiterung soll 2019 in Betrieb genommen werden.

Nach der Abspaltung von Bayer 2004 nahm LANXESS 2005 seinen Betrieb in China offiziell auf. Während der darauffolgenden dreizehn Jahre wurde die anhaltende Entwicklung des China-Geschäfts zu einem Schlüsselfaktor für Strategie und Umsatz des Unternehmens. Nach eigenen Angaben konnte das Unternehmen während der ersten drei Quartale 2017 im Vergleich zum selben Zeitraum 2016 ein Wachstum seiner geschäftlichen Tätigkeiten im Großraum China von ungefähr 35% verbuchen.

Während Changzhou dazu beiträgt, das Gebiet zügig zu einem führenden Standort intelligenter Herstellungsprozesse in China und zu einem einzigartigen industriellen Technologieinnovationszentrum im Yangtze River Delta werden zu lassen, geht CND davon aus, weiterhin wachsende Möglichkeiten für ausländische Unternehmen zu schaffen, die in der Region aktiv sind.

