Mosanna Therapeutics erweitert Finanzierungsrunde in Millionenhöhe für die Entwicklung von MOS-118 zur Behandlung der metabolischen obstruktiven Schlafapnoe bis zur Klinik

Mosanna entwickelt MOS-118, ein hocheffizientes Small Molecule zur Behandlung der metabolischen obstruktiven Schlafapnoe.

Die Investoren Supermoon Capital und HTGF vervollständigen das Seed-Konsortium um den Company Builder Forty51 Ventures.

Die Finanzierungsrunde ermöglicht das Einreichen des IND-Antrages in Vorbereitung für den Nachweis des Wirkmechanismus und des Proof-of-Concepts in der Klinik.

BASEL, Schweiz, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Mosanna Therapeutics AG, ein Schweizer Biotech-Unternehmen, gibt die Erweiterung der Seedrunde durch die Investoren Supermoon Capital, ein auf Schlaf spezialisierter Risikokapitalfonds mit Sitz in den USA, und den deutschen Seedinvestor High-Tech Gründerfonds (HTGF) bekannt. Das Duo schließt sich dem Leadinvestor Forty51 Ventures an und vervollständigt damit das Konsortium in der Seed-Phase.

In 2022 gegründet, ist es Mosanna in kurzer Zeit gelungen ein spezialisiertes Kernteam und einen angesehenen Beirat aufzubauen und plant bis Ende 2023 einen IND-Antrag zu stellen. Das Unternehmen wird die Finanzierung für Herstellungs- und Zulassungsaktivitäten zur Vorbereitung eines klinischen Entwicklungsprogrammes nutzen.

„Wir sind sehr zufrieden mit den experimentellen Daten und mit der technischen Leistung des Produktes. Diese zusätzliche Finanzierung ist ein Beleg für den erheblichen klinischen Nutzen, den das Team für Schlafapnoe-Patienten sieht", erklärte Jonathan Talbot, Mitbegründer und CEO von Mosanna.

Mike Masterson, Mitbegründer von Supermoon, kommentierte: „Die Therapie von Schlafapnoe war bisher auf eine Handvoll Produkte beschränkt, die viele Patienten als unangenehm und unerwünscht empfinden. Mosannas einzigartiger Ansatz wird das Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten für Schlafapnoe erweitern und in einer vertrauten, benutzerfreundlichen Form anbieten."

„Wir sind absolut zuversichtlich, dass Mosanna MOS-118 erfolgreich entwickeln und den Standard der Behandlung von Schlafapnoe neu definieren wird", erläuterte Laura Pedroza, Investmentmanagerin beim HTGF. „Wir freuen uns sehr darauf, dass Mosannas wirklich neuartiger therapeutischer Ansatz Anfang 2024 in die klinische Phase eintreten wird."

Mosanna Therapeutics wurde von Forty51 Ventures, einem neuen Biotech-Venture-Capital-Fonds, der sich auf Unternehmensgründungen in der Biotechnologie konzentriert, und seinem CEO, Jonathan Talbot, mitbegründet. Forty51 Ventures führte die Seed-Finanzierung an.

VISCHER berät Mosanna Therapeutics AG seit ihrer Gründung in allen schweizerischen Rechtsfragen. Zum VISCHER-Team gehören Matthias Staehelin (Partner) und Timothy Woodtli (Associate), beide Corporate/M&A.[LP1]

Über Metabolisch Obstruktive Schlafapnoe

MOSA ist durch eine Obstruktion der oberen Atemwege während des Schlafs gekennzeichnet, die auftritt, wenn sich die Muskeln, welche die Weichteile im Rachen stützen, vorübergehend erschlaffen. Die Atmung wird beeinträchtigt oder verhindert, so dass der Sauerstoffgehalt im Blut unter den Normalbereich sinkt. Niedrige Sauerstoffwerte erhöhen die Herzbelastung und haben negative Auswirkungen auf das Nervensystem. Dies erhöht unbehandelt das Risiko für kardiovaskuläre Mortalität deutlich. MOSA kann auch zu übermäßiger Tagesmüdigkeit und Gedächtnis- oder Konzentrationsproblemen führen. Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind von MOSA betroffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mosanna.com oder per E-Mail [email protected] .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1858426/Mosanna_Therapeutics_AG_Logo.jpg

SOURCE Mosanna Therapeutics AG