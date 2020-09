Nasuni CloudBound2020 bietet IT- und Unternehmensleitern Fachwissen aus der Praxis zur Modernisierung der Dateispeicher-Infrastruktur

WAS:

Nasuni CloudBound2020:Welcome to Modern File Storage widmet sich der Fortbildung und Ausstattung der heutigen IT-Führungskräfte mit den Tools und dem Fachwissen aus der Praxis, die zur Modernisierung ihrer Dateiinfrastruktur erforderlich sind. An der Veranstaltung nehmen IT-Führungskräfte und Entscheidungsträger in Schlüsselmärkten wie Fertigung, Bauwesen, Öl und Gas, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und öffentliche Einrichtungen teil.