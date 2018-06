Neue brasilianische Wirtschaftsauskunftei enthüllt Markennamen und zeigt die Rolle von Big-Data-Technologie zur Förderung der finanziellen Inklusion auf

"Die Infrastruktur von LexisNexis Risk Solutions bietet innovative Tools für die Analyse großer Datenmengen. Die Technologie hilft uns dabei, Produkte und Lösungen für Risikomanagement, Betrugsprävention und großvolumige Datenanalyse anzubieten, sei es für Finanzinstitute oder für andere Unternehmen, die Informationen über Kreditrisiken für ihre tägliche Arbeit benötigen", erklärt Rodrigo Abreu, CEO von Quod.

Quod wählte LexisNexis Risk Solutions aus zwei Hauptgründen als strategischen technischen Anbieter: einerseits aufgrund der leistungsstarken Datenverarbeitungsplattform von LexisNexis Risk Solutions, HPCC Systems®, und andererseits aufgrund der analytischen Expertise von LexisNexis Risk Solutions, die ein tieferes Verständnis des Verbraucherverhaltens ermöglicht. Mit HPCC Systems® kann Quod komplexe Datensätze in Sekundenschnelle effizient verarbeiten und analysieren.

Finanzinstitute in anderen Ländern der Welt sollten die neue Wirtschaftsauskunftei als den Beginn eines innovativen und tragfähigen Modells zur Wertsteigerung von Daten betrachten, indem sie die Technologie und Analysen einsetzen, die Quod mit LexisNexis Risk Solutions nutzt.

Für Rick Trainor, CEO, Business Services, ist die Teilnahme von LexisNexis Risk Solutions an dieser Initiative in Brasilien eine Gelegenheit, HPCC Systems® zu nutzen, um das Kreditsystem zu stimulieren. "Quod ist eine neuartige Initiative, die von den wichtigsten brasilianischen Kreditmarktteilnehmern geleitet wird. Sie zeigt, dass das Interesse der Banken, auf alternativen Wegen zur wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens beizutragen, groß ist. Wir denken auch, dass Quod als Inspiration für Institutionen in anderen Ländern dient, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, wenn es um wirtschaftliche Integration und zunehmende Transparenz geht", so Trainor.

LexisNexis Risk Solutions hat kürzlich eine globale Studie über wirtschaftliche Integration und finanzielle Transparenz durchgeführt. Die Hälfte der 300 befragten Finanzdienstleister gab an, sechs bis 15 Prozent der potenziellen Kunden aufgrund ihrer derzeitigen Know-Your-Customer (KYC)- oder Kreditrisikomanagementprozesse abzuweisen. Es liegt auf der Hand, dass Innovationen notwendig sind, damit mehr Menschen Zugang zu Krediten der Finanzdienstleistungsbranche erhalten. Eine ANBC-Studie (Brazilian National Credit Bureau Association) schätzt, dass über 20 Millionen neue Kunden in den Kreditmarkt aufgenommen werden könnten, wenn Quod den Ansatz der "positiven Registrierung" entwickelt. Dies ist vor allem deshalb sinnvoll, weil der Zugang zu Krediten dazu beiträgt, Menschen aus der Armut zu befreien und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität zu fördern, indem das Wachstum einer gesunden Mittelschicht unterstützt wird.

Wirtschaftliche Integration bedeutet mehr als nur die Eröffnung eines Bankkontos. Auch Zugang zu Krediten gehört dazu. Um Kredite besser zugänglich für alle zu machen, bedarf es neuartiger Lösungen, die auf einer leistungsfähigen Technologie basieren. HPCC Systems® ist in der Lage, unterschiedliche Informationen schnell zu verarbeiten und zu verknüpfen. Sogenannte „Predictive Scores" können anschließend in Echtzeit berechnet werden, was die Gewährung von Krediten für Verbraucher erheblich erleichtert und die Wahrscheinlichkeit eines potenziellen Verlusts für das Finanzinstitut verringert.

Thomas C. Brown, als Senior Vice President für U.S. Commercial Markets and Global Market Development bei LexisNexis Risk Solutions verantwortlich, meint dazu: "Größere wirtschaftliche Integration führt zu mehr finanzieller Transparenz. Wenn mehr Menschen Zugang zum Kreditsystem haben, können Finanzinstitute ihre KYC-Prozesse verbessern und Akteure wie Geldwäscher und Terrorfinanzierer ausfindig machen, was letztlich dazu beiträgt, die Gesellschaft insgesamt vor Finanzkriminalität zu schützen".

Über LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und hochentwickelten Analysetechniken, die wichtige Einblicke liefern, mit denen Unternehmen und staatliche Einrichtungen Risiken minimieren und bessere Entscheidungen zugunsten der Menschen rund um den Globus treffen können. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für unterschiedliche Branchen wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Regierungen an. Mit Sitz im Ballungsraum Atlanta, Georgia, sind wir mit Niederlassungen weltweit vertreten und Teil der RELX Group (LSE: REL/NYSE: RELX), einem weltweit führenden Anbieter von Informations- und Analyselösungen für Unternehmenskunden aus unterschiedlichsten Industriezweigen. RELX ist ein Unternehmen im FTSE 100 Index mit Sitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.risk.lexisnexis.com/de und www.relx.com.

Über Quod

Quod ist die Marke, unter der die Gestora de Inteligência de Crédito S.A., die von den fünf größten Banken Brasiliens – Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú und Santander – gegründet wurde, operiert. Das Unternehmen wurde im Juni 2017 gegründet, als es mit der Implementierung seiner Infrastruktur sowie des Risikomanagements, der Betrugsprävention und einer großen Anzahl von Datenprodukten und -lösungen begann. Das Fintech-Unternehmen, das Ende 2018 einsatzfähig sein soll, wird Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen bedienen, darunter Finanzinstitute, Versicherer, Einzelhändler, Telekommunikationsanbieter und kleine bis mittlere Unternehmen. Einer der Grundwerte von Quod ist der Schutz von Kunden- und Unternehmensdaten und die gewissenhafte und positive Nutzung von Krediten.

Pressekontakte:

Jean Creech Avent

Director of Public Relations

LexisNexis Risk Solutions

+1 770-862-7978

jean.creech@lexisnexisrisk.com

Kathrin Schindler

Montieth & Company

O. +44 (0)20 386 51 947

C. +49 (0)1573 8225 991

kschindler@montiethco.com



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/709041/LexisNexis_Risk_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg



QUELLE LexisNexis Risk Solutions

Weitere Links

http://www.risk.lexisnexis.com