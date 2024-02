Nortal gibt Anleihen im Wert von 50 Millionen EUR aus, um die Expansion in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Europa voranzutreiben

Das strategische Innovations- und Technologieunternehmen Nortal hat erfolgreich eine Anleihe in Höhe von 50 Millionen EUR zur Stärkung seiner Expansionsbemühungen und zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe ausgegeben. Die internationale Anleiheemission stieß auf großes Interesse und war stark überzeichnet. Die vorrangig besicherten Anleihen werden mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Marge von 3,15 % ausgegeben.

LONDON, 31. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Nach Aussage von Priit Alamäe, Gründer und CEO von Nortal, beweist der Erfolg der Anleiheemission sowohl den guten Ruf des Unternehmens als auch das Vertrauen der Investorengemeinschaft.

Der Erlös der Anleihe wird zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe und zur weiteren Beschleunigung des Wachstums durch Akquisitionen in Nordamerika, im Vereinigten Königreich und in der DACH-Region verwendet. „In den USA konzentrieren wir uns strategisch auf Akquisitionsmöglichkeiten an der Ostküste, um unsere bestehende Präsenz vom pazifischen Nordwesten aus zu ergänzen, der uns als Basis für unsere Aktivitäten in den USA dient", so Alamäe.

In Kanada und im Vereinigten Königreich konzentriert sich das Unternehmen auf die Beschleunigung des Wachstums von Greenfield-Investitionen, die jeweils im Jahr 2022 und 2023 etabliert wurden. „In der kurzen Zeit haben wir ein erhebliches Interesse und kontinuierliche Chancen für unser Kerngeschäft festgestellt: den Aufbau der fortschrittlichsten digitalen Dienste für Verwaltungen und Unternehmen", ergänzt er.

Nortal konzentriert sich auch auf die Ausweitung seiner Präsenz in Nord- und Südamerika, um die nordamerikanischen Kunden des Unternehmens in derselben Zeitzone zu unterstützen. „Durch den Zugang zum hochqualifizierten und technisch sehr versierten lateinamerikanischen Talentpool können wir unseren Kunden in Nordamerika ein Liefer- und Supportmodell anbieten, das von unseren Lieferzentren in Europa und Amerika aus eine unterbrechungsfreie Kundenbetreuung über mehrere Zeitzonen hinweg ermöglicht", erläutert Alamäe.

Die Anleihe wurde hauptsächlich von renommierten institutionellen Anlegern aus den nordischen Ländern und Kontinentaleuropa gezeichnet.

Globaler Koordinator und Bookrunner der Anleiheemission ist Pareto Securities, als Anleiheagent fungiert Nordic Trustee Oy.

Informationen zu Nortal

Nortal ist ein strategisches Innovations- und Technologieunternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und einer beispiellosen Erfolgsbilanz bei der Durchführung erfolgreicher Transformationsprojekte. Mit Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika sind wir nah an unseren Kunden und können gleichzeitig auf einen umfangreichen globalen Talentpool von mehr als 2.000 Mitarbeitenden zurückgreifen www.nortal.com.