Offizielle Stellungnahme von SHAREit zum Datensicherheitsvorfall

Informationen zu SHAREit

SHAREit ist eine der weltweit größten Offline- und Online-Plattformen für File Sharing, Streaming von Inhalten und Gaming. Sie ist auf den Märkten in der Asien-Pazifik-Region, im Nahen Osten, Afrika usw. stark vertreten. SHAREit wurde von AppsFlyer als der weltweit am schnellsten wachsende Medienverleger im ersten Halbjahr 2020 anerkannt. Eigentümer der App ist Smart Media4U Technology Pte. Ltd mit Firmensitz in Singapur.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441569/SHAREit.jpg

