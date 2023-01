Optimierung und Ausweitung des Angebots der Kohlenstoffmärkte für die globale Klimawirtschaft: Senken erhält Finanzierung von 7,5 Mio. USD

Die Marktplatzplattform des Unternehmens startet den weltweit ersten öffentlichen Verkauf von Carbon Forwards-Token und ermöglicht transparente Investitionen in tokenisierte Kohlenstoffgutschriften aus verifizierten Klimaprojekten

BERLIN und KAPSTADT, Südafrika, 27. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Senken, die weltweit größte Plattform für den Handel mit On-Chain-Kohlenstoffgutschriften im Bereich der Klimafinanzierung, hat heute bekannt gegeben, eine neue Finanzierung in Höhe von 7,5 Mio. USD erhalten zu haben. Es handelt sich dabei um die bedeutendste Kapitalaufnahme in der Branche, die von Obvious Ventures geleitet wird, sowie um den Start des weltweit ersten öffentlichen Verkaufs von tokenisierten Carbon Forwards. Zu den beteiligten Investoren gehörten Offline Ventures, Inflection, Kraken Ventures und Climate Capital. Die Mittel werden für den Aufbau eines transparenten und liquiden Marktes für den Kauf, den Verkauf und die Stilllegung von Emissionsgutschriften verwendet, die bisher auf einem undurchsichtigen und fragmentierten Markt gehandelt wurden.

Die entsprechenden Projektgutschriften von Senken, das 2021 gegründet wurde, können von Unternehmen, die einen wirksamen Beitrag zur Klimakrise leisten wollen, gekauft, gehandelt und zum Ausgleich von Kohlenstoffemissionen verwendet werden. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie bietet Senken seinen Kunden zusätzliche Sicherheit und Transparenz in Bezug auf die Daten, um die Qualität und Integrität der Offset-Projekte zu gewährleisten. Weltweit besteht ein breiter Konsens darüber, dass die Vermeidung von Kohlenstoffemissionen der Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels ist. Der Weg dorthin war jedoch steinig und unbeständig.

Die Einführung von Carbon Forwards auf dem Senken-Marktplatz ermöglicht transparente Investitionen in tokenisierte Kohlenstoffgutschriften aus verifizierten Klimaprojekten. Carbon Forwards, ein neues Finanzinstrument, ermöglicht die Vorfinanzierung von Klimaprojekten, die sich noch in der Entwicklung befinden, zu einem reduzierten Preis. Damit können Unternehmen ihre Kohlenstoffemissionen absichern und ihre Abhängigkeit von den Kohlenstoffpreisen steuern. Senken hat ein Pilotprojekt mit Vlinder initiiert, der 500 Tonnen CO2 in Form von Emissionszertifikaten zur Verfügung stellen wird. Diese Emissionsgutschriften ermöglichen die Finanzierung der Aufforstung von Mangroven in Kenia. Das Vlinder Kenya Blue Carbon-Projekt ist ein hochwirksames Wiederherstellungsprojekt mit einer Emissionsminderungskapazität von 731.165 Tonnen, das darauf abzielt, 1.500 Hektar stark geschädigter Mangroven in Kenia zu revitalisieren. Im Zuge der weltweiten Bemühungen um die Verringerung der Kohlenstoffemissionen und die Bekämpfung des Klimawandels können Carbon Forwards Unternehmen dabei helfen, ihre Umweltbelastung zu verringern, indem sie finanzielle Risiken kontrollieren und in Richtung Netto-Null planen.

Trotz des derzeitigen Nachfragebooms ist der Kohlenstoffmarkt noch im Entstehen, hat aber ein enormes Potenzial. Bis 2030 wird er voraussichtlich einen Wert von 100 Mrd. USD haben. Eine Rekordzahl von Investoren und Unternehmen, die entschlossen sind, ihr Geschäft umzugestalten, setzen sich für Netto-Null-Ziele ein. Daher ist ein transparenter, zuverlässiger und robuster Marktplatz erforderlich, um Manipulationen und Ausbeutung zu verhindern. Um Langlebigkeit und Stabilität zu gewährleisten und sinnvolle Veränderungen im Hinblick auf Klimalösungen herbeizuführen, kann der einzigartige und fortschrittliche Marktplatz von Senken das Vertrauen vermitteln und aufbauen, das für eine wirklich nachhaltige Entwicklung erforderlich ist.

„Senken beabsichtigt, bis 2030 Kapital in Höhe von 10 Milliarden USD für Klimaprojekte zu mobilisieren", erklärte Adrian Wons, Mitbegründer und CEO von Senken. „Wir haben eine Plattform entwickelt, die die Reibungsverluste auf dem Markt verringert und die Transaktionskosten senkt, was wiederum dazu führt, dass Klimagelder in Projekte fließen, die auf transparente und effektive Weise Kohlenstoff aus unserer Atmosphäre entfernen oder nachweislich Kohlenstoffemissionen vermeiden. Wir freuen uns, den weltweit ersten öffentlichen Verkauf von Carbon-Forward-Tokens zu starten, der die Vorfinanzierung von Klimaprojekten, die sich noch in der Entwicklung befinden, erleichtern wird. Dies ist entscheidend, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kohlenstoffemissionen abzusichern und das Risiko von Kohlenstoffpreisen zu steuern. Für unsere Organisation ist es besonders erfreulich, dass wir mit dem Start unserer ersten Carbon Forwards einen Beitrag zur wirkungsvollen Wiederherstellung von stark geschädigten Mangroven in Kenia leisten können."

„Um eine effizientere und kohlenstofffreie Weltwirtschaft voranzutreiben, brauchen wir neue Rahmenbedingungen und Lösungen, um die erforderlichen massiven Veränderungen zu finanzieren", betonte Andrew Beebe, Geschäftsführer von Obvious Ventures. „Adrian und sein Team haben in kurzer Zeit ein starkes neues Modell für Kohlenstoffinvestitionen entwickelt, und wir sind stolz darauf, diese Investitionsrunde zu leiten."

Der Senken-Marktplatz bietet den Nutzern Zugang zu mehr als 20 Millionen tokenisierten Kohlenstoffgutschriften aus verifizierten Klimaprojekten. Projektinformationen, Bewertungen, Handel, Preisgestaltung und Sensortechnologie werden übersichtlich dargestellt, was den Vergleich, die Investition und die Stilllegung von On-Chain-Gutschriften erleichtert. Der intelligente Order-Routing-Mechanismus von Senken kann Silos von Emissionsgutschriften erschließen, so dass den Kunden nur 1/10 der Gebühren der Wettbewerber für Angebote berechnet werden, die 10-mal so hoch sind, und das bei höchster Transparenz. Das macht den Senken-Marktplatz nicht nur für Unternehmen, sondern auch für institutionelle Anleger, die sich an dieser schnell wachsenden Anlageklasse beteiligen wollen, sehr interessant.

„Senken ist bestrebt, die bekannten Probleme der Fragmentierung, der schlechten Nutzererfahrung, der hohen Kosten und der mangelnden Transparenz zu lösen. Wir wollen die Klimafinanzierung für jedermann zugänglich machen und Millionen von Unternehmen dazu ermutigen, in echte Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu investieren und einen ernsthaften Beitrag dazu zu leisten", fügte Wons hinzu.

Kürzlich wurde Senken in die Estainium Association (estainium.eco) aufgenommen, eine deutsche Vereinigung von Großunternehmen, die Anwender und Unternehmen darüber aufklärt und berät, wie sie klimaschädliche Auswirkungen effektiv reduzieren und kompensieren können. Zu den Mitgliedern gehören Siemens, Merck, NTT Data, Faber-Castell und TÜV Süd.

Weitere Informationen zu den Carbon-Forwards-Token von Senken finden Sie in einem Blogbeitrag hier.

Informationen zu Senken

Das 2021 gegründete Unternehmen Senken ist klima- und handlungsorientiert. Die Firma besteht aus Ingenieuren und Unternehmern, Designern und Akademikern, Innovationspraktikern und Investitionsfachleuten, Ökosystemgestaltern und kreativen Stimmen, die die Überzeugung eint, dass angesichts des Klimawandels etwas getan werden muss. Weitere Informationen zu Senken finden Sie auf https://www.senken.io/

Informationen zu Obvious Ventures

Die Risikokapitalgesellschaft Obvious Ventures investiert in Start-ups und Unternehmer, die Billionen-Dollar-Branchen durch eine positive Sichtweise auf die Welt neu gestalten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat Obvious über 90 Unternehmen unterstützt, die Technologien einsetzen, mit denen eine intelligentere, gesündere und nachhaltigere Welt gestaltet werden kann. Der Fonds hat Investitionen in bahnbrechende Unternehmen wie Beyond Meat, Olly, Virta Health und Recursion geleitet. Obvious wurde von Ev Williams, James Joaquin und Vishal Vasishth gemeinsam gegründet. Weitere Informationen finden Sie auf obvious.com.

SOURCE Senken