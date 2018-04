Oriental Yuhong, führendes Unternehmen im Bereich Imprägnierung in China, erhält EC-Zertifikate für Umweltschutz

Vor kurzem erhielt Oriental Yuhong, ein chinesisches Unternehmen, das sich auf Imprägnierung spezialisiert hat, das standardmäßige EC-Umweltzertifikat für China. EC-Zertifikate sind die maßgeblichsten Umweltzertifikate in Europa und zudem die strengsten Umweltzertifikate für Imprägnierungsschichten weltweit. Yuhong 400 und weitere chinesische Produkte wurden mit dem EC1Plus-Zertifikat versehen, was für chinesische Unternehmen im Bereich Imprägnierung ein Durchbruch ist.

Oriental Yuhong ist seit 1995 in der Imprägnierungsbranche vertreten. Im Laufe einer 20-jährigen Entwicklung hat sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von erstklassigen und vollständigen Lösungen von Imprägnierungssystemen für bedeutende Infrastruktur-Bauprojekte, Industriegebäude, Zivil- und Geschäftshäuser konzentriert. Inzwischen ist das Unternehmen zu einem internationalen Anbieter von Imprägnierungssystemen geworden. Als professioneller Anbieter von Lösungen für Imprägnierungssysteme hat Oriental Yuhong erfolgreich verschiedene dieser Systeme in Gebäuden, auf Autobahnen und Stadtstraßen, in Brücken, U-Bahnen, Hochgeschwindigkeitsbahnen, auf Flughäfen und in Wasserschutzanlagen eingesetzt. Herausragende Beispiele sind einige der in China bekanntesten Gebäude wie die Große Halle des Volkes und sportliche Wahrzeichen der Olympischen Spiele 2008 in Peking, darunter das Nationalstadion und das Nationale Schwimmzentrum (Water Cube) sowie bedeutende nationale Infrastruktur-Bauprojekte wie die Schnellfahrstrecke Peking-Shanghai und die U-Bahn Peking.

Das globale Unternehmen Oriental Yuhong arbeitet kontinuierlich an der Verwirklichung eines Traums: einen Beitrag zur Schaffung harmonischer Wohnorte für Menschen zu leisten und die Vision des Unternehmens einer „nachhaltigen und sicheren Umgebung für Menschen und die Gesellschaft" zu erfüllen. Mit der Umsetzung der internationalen Strategie von Oriental Yuhong werden erstklassige Produkte in über 100 Länder und Regionen exportiert: Deutschland, Brasilien, Australien, USA, Kanada, Russland, Japan, Singapur, Südkorea, Zentralafrika, Südafrika usw.

Oriental Yuhong agiert stets nach dem Prinzip „dem Kunden mit ganzem Herzen dienen" zu wollen sowie unter der Prämisse „Qualität an erster Stelle" und hat mit erstklassigen Produkten und Dienstleistungen einen guten Ruf erlangt. Inzwischen ist das Unternehmen in der Haushaltsindustrie zu einem Vorbild geworden, das die Stärke der Imprägnierungsindustrie weltweit unter Beweis stellt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/679900/Oriental_Yuhong_EC_certificate.jpg

