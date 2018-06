PrismPlus veröffentlicht Puzzle-Spiel „Rooms: The Unsolvable Puzzle" für die PlayStation (R) 4 und PlayStation (R) VR in Europa

TOKIO, 19. Juni 2018 /PRNewswire/ -- PrismPlus Co., Ltd., das im Tokioter Bezirk Nakano-ku ansässig ist, gab bekannt, dass das Puzzle-Spiel „Rooms: The Unsolvable Puzzle" für die PlayStation® 4 und PlayStation® VR offiziell am Dienstag, den 19. Juni 2018 in Europa veröffentlicht wird.

Bild-Download-Link: https://photos.app.goo.gl/79xQe9c6XMOH2m1y2

Link zum offiziellen englischsprachigen Trailer: https://youtu.be/AXlrgvXrH8M

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201806124904-O1-YBAeqar8)