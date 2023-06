Quadcode Markets Welcomes European Users

Nutzer in Europa können CFD Trading mit Aktien, Devisen, Rohstoffen, Indizes und anderen Instrumenten über eine bequeme proprietäre Plattform nutzen.

LIMASSOL, Zypern, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Quadcode Markets bietet seine Trading Dienstleistungen nun auch Kunden in der Europäischen Union an. Die proprietäre Trading-Plattform von QCM hat sich durch ihr strukturiertes Design, ihre leichte Handhabung und ihre intuitive Navigation einen Namen gemacht. Trader können auf über 300 Vermögenswerte zugreifen, die via CFDs gehandelt werden, darunter Aktien, Währungspaare, Rohstoffe und andere Instrumente.

Einführung Quadcode Markets Features

Mit seiner Expansion nach Europa möchte sich QCM als zuverlässiger Partner für European Trader etablieren und innovative Trading-Erlebnisse bieten.

Überarbeitete Plattform: Die QCM-Plattform verfügt über eine proprietäre Benutzeroberfläche mit modernem Design und praktischen Funktionen: Multi-Charting, Verwaltung von Trades im Bereich „Portfolio" und personalisierte Traderoom-Einstellungen, um nur einige Funktionen zu nennen.

Mindesteinlage: QCM begrüßt Trader mit einer niedrigen Mindesteinlage: ab 20 € in Europa.

10,000 $ Demo-Konto: Trader können zu Übungszwecken auf ein virtuelles Guthaben zugreifen. Das Demo-Konto hat kein Verfallsdatum und kann nach Bedarf aufgefüllt werden.

Über 300 Vermögenswerte: QCM bietet Tradern eine umfangreiche Auswahl an Vermögenswerten in verschiedenen Kategorien, wie CFDs auf Aktien, Devisen, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen und ETFs.

Maßgeschneiderte Benachrichtigungen: Trader können ihr Erlebnis individuell gestalten, indem sie Benachrichtigungen und Alarme auf der Grundlage ihrer bevorzugten Kursniveaus einstellen.

Umfassende Analyse-Tools: QCM stattet Trader mit einer Reihe integrierter Marktanalyse-Tools aus, wie mehr als 100 technischen Indikatoren, Marktnachrichten, Wirtschaftskalendern und Widgets, so dass Benutzer gründliche technische und fundamentale Analysen durchführen können.

Unterstützung: Das QCM-Supportteam ist rund um die Uhr erreichbar und bietet mehrsprachige Unterstützung per Live-Chat.

Informationen zu Quadcode Markets

Quadcode Markets ist eine Online-Trading-Plattform, die Händlern eine breite Palette an Finanzinstrumenten für das Trading via CFDs bietet. Mit seinem Engagement für technologische Innovation und Kundenzufriedenheit bietet Quadcode Markets eine benutzerfreundliche Handelsumgebung für Trader in der EEA. Quadcode Markets hält sich an die höchsten regulatorischen Standards und ist bestrebt, in allen Aspekten seiner Dienstleistungen hervorragende Leistungen zu erbringen.

Lizenz: CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)

Risikowarnungen und Haftungsausschlüsse

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.

Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Informationen über vergangene Leistungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Leistungen.

Leverage-Beschränkungen können je nach den Umständen und/oder der Rechtsprechung des Kunden gelten. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Verluste aufgrund der Hebelwirkung der betreffenden Produkte vergrößert werden können und Sie mehr als Ihr eingezahltes Kapital verlieren könnten.

Die potenzielle Rendite ist der Betrag, der dem Konto im Falle eines erfolgreichen Trades gutgeschrieben wird.

