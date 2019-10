Qurate Retail Group wählt CommerceHub als exklusiven Anbieter für das weltweite Streckengeschäft

Mehrjähriger Vertrag erweitert QVCs Nutzung der Plattform von CommerceHub auf internationale Märkte

ALBANY, New York, 28. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- CommerceHub, die führende Enterprise-Plattform für das Streckengeschäft, hat heute die Unterzeichnung eines mehrjährigen Vertrages bekannt gegeben, in dessen Rahmen man globaler Drittanbieter für das Streckengeschäft der Qurate Retail Group wird. Der neue Vertrag wird die vorhandenen Dienste von CommerceHub für QVC USA und HSN um die britischen und deutschen Märkte von QVC erweitern.

„Wir arbeiten seit fast zwei Jahrzehnten mit CommerceHub für unser wachsendes E-Commerce-Geschäft zusammen", sagte Bob Spieth, Chief Operations Officer der Qurate Retail Group. „Diese neu erweiterte Beziehung mit CommerceHub ermöglicht uns die konsistente Bereitstellung der besten Erfahrung für unsere Kunden."

Die Qurate Retail Group ist weltweit die Nr. 1 im Bereich des Video-Handels und erreicht global ca. 380 Millionen Haushalte über 15 Fernsehsender sowie eine Reihe von E-Commerce-Websites, Seiten in den sozialen Netzwerken, mobile Apps, gedruckte Kataloge und Ladengeschäfte. Die Qurate Retail Group gehört Internet Retailer zufolge in Nordamerika zu den Top 10 der E-Commerce-Einzelhändler und ist führend in den Bereichen des Handels über Mobilgeräte und soziale Netzwerke.

„Wir sind erfreut, auf unsere langfristige erfolgreiche Partnerschaft mit der Qurate Retail Group aufbauen zu können", sagte Frank Poore, CEO und Gründer von CommerceHub. „Wir engagieren uns dafür, mit der Qurate Retail Group daran zu arbeiten, ihre internationale Präsenz auszubauen und Kunden weltweit herausragenden Kundendienst zu liefern."

Informationen zu CommerceHub

CommerceHub ist ein verteiltes Handelsnetzwerk, das Angebot, Nachfrage und Vertrieb verknüpft. Man hilft Einzelhändlern und Marken, den Absatz durch größere Sortimente, Werbung für Produkte auf wirksamen Kanälen und schnelle, fristgerechte Auslieferung zu steigern. Mit einer robusten Plattform und nachgewiesener Skalierbarkeit half CommerceHub mehr als 12.000 Einzelhändlern, Marken und Vertreibern dabei, im Jahr 2018 einen Brutto-Warenwert von geschätzt 20 Milliarden USD zu erzielen. Besuchen Sie commercehub.com.

