RECORD Foundation listet RECORD[RCD]-Token während des ICO erfolgreich an den Top-Börsen

SINGAPUR, 16. Juni 2018 /PRNewswire/ -- RECORD, die Blockchain-basierte Musikplattform, hat das Listing ihrer innovativen RCD-Token auf CoinBene und LATOKEN bekanntgegeben. Laut einer Pressemitteilung des in Singapur ansässigen Unternehmens wird das Token im Juli an der beliebten Börse notiert. Aufgrund des Vertrauens von CoinBene und LATOKEN in die stabile Technologie und die bereits bestehende Plattform von RECORD wird das Listing erfolgen, obwohl das Unternehmen sein erstes Initial Coin Offering (ICO) noch nicht abgeschlossen hat.