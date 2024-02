"RED GOLD FROM EUROPE" Kampagne wird in München vorgestellt

Die Präsentation wird die einzigartige Vielseitigkeit der perfekt konservierten Red Gold Bio-Tomaten aus Europa präsentieren und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Werbeaktivitäten von ANICAV für die kommenden Jahre in Deutschland, zur Förderung des europäischen Agrar- und Ernährungssektors, aus erster Hand zu erleben.

Ein exklusives Tasting - Menü wurde speziell für diese Gelegenheit vom Chefkoch Matteo Toffanello aus dem Eataly kreiert, bei dem Sie den unvergleichlichen Geschmack der köstlichen europäischen Bio- Tomaten genießen können.

Wann: Donnerstag, 15. Februar 2024

Wo: Eataly | Schrannenhalle

Blumenstraße 4

80331 München

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, an diesem einzigartigen Event teilzunehmen und die "RED GOLD FROM EUROPE" Kampagne zu unterstützen.

Für Presseanfragen und Anmeldung kontaktieren Sie bitte: [email protected]

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, oder seien Sie von 19 - 20 Uhr live dabei auf Instagram:

https://www.instagram.com/redgoldfromeuropede

ÜBER RED GOLD FROM EUROPE & ANICAV

Red Gold ist der Name des EU-Programms zur Sensibilisierung für zu 100% in Europa hergestellte Bio-Tomaten in Dosen.

ANICAV - Die Italienische Vereinigung der Konservenindustrie für Gemüse – Ihre Mitglieder machen über 60% aller verarbeiteten Tomaten in Italien aus und nahezu alle ganzen geschälten Tomaten, die weltweit produziert werden (einschließlich der international bekannten San-Marzano-DOP).

Für weitere Informationen über Red Gold from Europe besuchen Sie bitte unsere Website: https://redgoldfromeurope.de/ oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen:

Instagram: www.instagram.com/redgoldfromeuropede

Facebook: www.facebook.com/redgoldfromeuropede

YouTube: www.youtube.com/@redgoldfromeuropede

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186814/Visual_ORG.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2186819/4537432/Footer_DE.jpg