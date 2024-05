Redaptive erweitert die Finanzierung für den Einsatz von Energy-as-a-Service-Lösungen für Nachhaltigkeitsprogramme; Deutsche Bank, Rabobank und Mitsubishi HC Capital America steuern 250 Millionen Dollar bei

Zusätzliche Mittel in dieser verbriefungsähnlichen Lagerhausfazilität ermöglichen Redaptive weitere Möglichkeiten, Mess-, Energiespar- und Energieerzeugungsprojekte für Kunden zu installieren

DENVER, 22. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Heute gab Redaptive, Inc., der Marktführer im Bereich Energy-as-a-Service (EaaS), die Erweiterung seines Lagers mit der US Private Credit & Infrastructure Group der Deutschen Bank bekannt, um die Beschleunigung ihrer HLK-, LED-, Solar- und anderer Projekte zu unterstützen. Neben der Deutschen Bank, die als Sole Lead Arranger fungiert, haben nun auch die Rabobank, eine weltweit führende Bank für die Lebensmittel- und Agrarwirtschaft und ein führender Finanzierer der Energiewende, und Mitsubishi HC Capital America, der größte bankenunabhängige Finanzdienstleister in Nordamerika, die Finanzierung dieser Runde auf 250 Mio. USD erweitert. Die erweiterte Einrichtung ermöglicht es Redaptive, seinen Kunden die wettbewerbsfähigsten Preise für EaaS- und Datenangebote zu bieten.

Einzelheiten zur ersten Fazilität der Deutschen Bank, die im August 2023 angekündigt wurde, finden Sie hier: https://www.prnewswire.com/news-releases/redaptive-secures-125m-financing-from-deutsche-bank-to-deploy-energy-as-a-service-solutions-for-sustainability-programs-301908726.html

„Die zusätzliche Finanzierung durch die Deutsche Bank, Rabobank und Mitsubishi HC Capital America erweitert unsere Kapazitäten zur Finanzierung von Nachhaltigkeitslösungen auf dem Markt", sagte Matt Gembrin, CFO von Redaptive. „Wir freuen uns darauf, unsere bestehenden Beziehungen zu allen drei Finanzierungspartnern weiter auszubauen, um unseren Kunden zu helfen, ihre Treibhausgasemissionen zu senken und nachhaltiger zu werden."

Die Deutsche Bank fügte hinzu:

„Die Deutsche Bank ist stolz darauf, die Innovation und das Wachstum von Redaptive in der Energie-as-a-Service-Branche weiterhin zu unterstützen", sagte Blake Yaralian, Director, Deutsche Bank Infrastructure and Energy.

Vertreter von Rabobank und Mitsubishi HC Capital America fügten ihrerseits hinzu:

„Wir freuen uns über die Fortschritte, die Redaptive bei der Ausweitung seines Geschäfts in dem immer wichtiger werdenden Bereich der Energieeffizienz gemacht hat", sagte Claus Hertel, Managing Director of Project Finance bei der Rabobank North America. „Die Erweiterung dieses Lagers wird Redaptive in die Lage versetzen, noch wettbewerbsfähiger zu werden und letztlich mehr Unternehmen dabei zu helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Unsere Zusammenarbeit mit Redaptive seit 2021 ist sinnbildlich für das Engagement der Rabobank für ihre Kunden als führender Finanzierer der Energiewende."

„Nachhaltigkeit und Umweltschutz haben für unser Unternehmen oberste Priorität", sagte Chris Pagano, Mitsubishi HC Capital America Senior Vice President, Structured Finance and Leasing. „Bereits 2015 haben wir den Wert des einzigartigen Angebots von Redaptive erkannt und sind stolz darauf, ein langjähriger Partner zu sein. Wir freuen uns, auch bei dieser jüngsten Finanzierungsrunde wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten, da sie ihre Bemühungen fortsetzen, Unternehmen bei der Verringerung ihres eigenen CO2-Fußabdrucks zu unterstützen".

Diese Runde folgt auch auf die 225 Millionen Dollar Lagerhausfazilität von Redaptive im letzten Monat und ihre 250 Millionen Dollar Serie E, die Ende letzten Jahres abgeschlossen wurde. Lesen Sie unten mehr darüber:

https://www.prnewswire.com/news-releases/redaptive-secures-225m-warehouse-financing-from-atlas-sp-partners-launching-equipment-financing-solution-302120899.html?tc=eml_cleartime

https://www.businesswire.com/news/home/20230503005162/en/Redaptive-Closes-Next-Phase-of-Series-E-Funding-Round-with-Further-Investment-from-Linse-Capital

Über Redaptive

Redaptive ist ein führender Energy-as-a-Service-Anbieter, der energiesparende und energieerzeugende Anlagen finanziert und installiert. Die Programme von Redaptive helfen vielen der anspruchsvollsten Unternehmen der Welt, die Energieverschwendung zu reduzieren, die Kosten zu optimieren, die Kohlenstoffemissionen zu senken und ihre Nachhaltigkeitsziele für ihr gesamtes Immobilienportfolio zu erreichen. Mit Redaptive können Kunden Kapital- und Ressourcenbarrieren überwinden, um schnell Energieeinsparungen zu erzielen, und das alles mit kontinuierlichen Daten, die von der firmeneigenen Messtechnologie von Redaptive geliefert werden. Redaptive wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Redaptive.com.

Über die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Retail- und Private Banking, Corporate und Transaction Banking, Kreditvergabe, Asset und Wealth Management sowie gezieltes Investment Banking für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen, Konzerne, Regierungen und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk.

Über die Rabobank

Die Rabobank-Gruppe ist ein weltweit führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das in mehr als 38 Ländern Bank-, Leasing- und Immobiliendienstleistungen für Groß- und Privatkunden anbietet. Die Rabobank wurde vor mehr als einem Jahrhundert gegründet und ist heute mit einem Vermögen von über 660 Milliarden Dollar eine der größten Banken der Welt. In Nord- und Südamerika ist die Rabobank Wholesale Banking North America eine führende Unternehmens- und Investmentbank für die Lebensmittel-, Agrar-, Rohstoff- und Energiebranche. Weitere Informationen finden Sie unter www.RabobankWholesaleBankingNA.com.

Über Mitsubishi HC Capital America

Mitsubishi HC Capital America ist ein kommerzieller Finanzdienstleister, der zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Mitsubishi HC Capital Canada über umfangreiche Kapazitäten in ganz Nordamerika verfügt und einen beratenden Ansatz mit einer umfassenden digitalen Plattform kombiniert, um Unternehmen jeder Größe bei der Beschleunigung ihres Wachstums zu unterstützen. Mit einer Bilanzsumme von 7,5 Milliarden Dollar und mehr als 800 Mitarbeitern ist das Unternehmen das größte bankenunabhängige Finanzunternehmen in Nordamerika. Mitsubishi HC Capital America arbeitet mit Geräteherstellern, Händlern und Distributoren sowie Endkunden zusammen, um maßgeschneiderte Finanzlösungen, einschließlich Transport- und Handelsfinanzierung, anzubieten. Das Unternehmen engagiert sich für die Verbesserung der Gemeinden, in denen es tätig ist, und hat sich den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen verpflichtet. Besuchen Sie https://www.mhccna.com/en-us

