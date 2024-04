Reolink Earth Day 2024: Unterstützung des Naturschutzes durch smarte Kameras

Reolink verstärkt sein Engagement, seine smarten Kameras weltweit zur Wildtierbeobachtung, -überwachung und -schutz einzusetzen.

WILMINGTON, Delaware, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, ein renommierter Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen, engagiert sich seit langem aktiv für den Naturschutz mit wohltätigen Organisationen. Die Zusammenarbeit stellt dar, dass die innovativen smarten Kameras nicht nur privaten Besitz bewachen, sondern auch als Wächter der Wildnis zum Schutz unserer Umwelt beitragen können. Anlässlich des Earth Day bietet Reolink vier tolle Angebote für seine Top-Kameras zur Wildtierbeobachtung an.

Was für eine Rolle haben Reolink-Kameras beim Schutz von Wildtieren gespielt? Hier sind einige Beispiele davon:

In Zusammenarbeit mit dem Olive Ridley Project helfen die von Reolink gespendeten hochauflösenden 4G-Mobilfunkkameras und 4K-Überwachungssysteme dabei, Meeresschildkröten auf den Malediven aus Fischernetzen zu retten und ihre Nester zu überwachen.

In Uganda und anderen Regionen Afrikas unterstützen Reolink-Kameras die wichtige Arbeit von Conservation AI, indem sie die Erkennung und den Schutz verschiedener selten zu sehender Wildtierarten ermöglichen.

Darüber hinaus setzt Reolinks 4K-Kamera in Carmarthenshire, Großbritannien, sich für die Überwachung von Nestern und Brutaktivitäten ein, um die Geierschutzinitiative des Horstmann Trust zu unterstützen.

Reolink machen gerne einige der besten Reolink-Kameras für die Tierbeobachtung leichter zugänglich. Kunden können vom 15. bis 25. April auf der Reolink-Website große Rabatte genießen, wobei die niedrigsten Preise ab dem 19. April gelten.

Reolink Argus Track mit Solarpanel, ein WLAN-Modell, eignet sich perfekt für die Beobachtung von Vögeln und Kleintieren rund ums Haus und wird um 29% auf 169,99 Euro reduziert.

Reolink Go PT Plus ist für Wildbeobachtung an abgelegenen Orten mit eingeschränktem Zugang zu Strom und WLAN zugeschnitten. Die 4G-Batterielösung wird für 199,99 Euro statt bisher 249,99 Euro erhältlich sein.

Reolink TrackMix PoE ist ideal für die 24/7-Tierbeobachtung und bietet 360-Grad-Sicht durch Schwenk-Neige-Funktion. Der niedrigste Preis ist 163,29 Euro, 29% reduziert.

Mit der Reolink CX410 lassen sich Tiere diskret beobachten, ohne sie zu stören, denn die Kamera bietet Nachtsicht in Echtfarben ohne Infrarot-LEDs. Mit 25% Rabatt ist sie für 82,49 Euro erhältlich.

Ob für die Beobachtung von Wildtieren oder die Sicherung von Privatbesitz, auf Reolink kann man sich verlassen. Zeit für ein Update der Überwachungslösung und es gibt noch mehr über die Reolink Earth Day-Aktionen und -Angebote.

Über Reolink

Reolink, ein internationaler Pionier im Bereich Smart Home, liefert benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen. Reolink hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden hochwertige Überwachungssysteme mit einer umfassenden Produktauswahl zu bieten. Die Sicherheitslösungen von Reolink ermöglichen mehr als 2 Millionen Haushalten in über 200 Ländern & Regionen kompromisslose Sicherheit mit den marktführenden Überwachungsprodukten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte reolink.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2241525/4654504/Reolink_Logo.jpg