Ridgewood Infrastructure und IDE Technologies geben Wasseraufbereitungsprojekt mit der City of Ft. Lauderdale bekannt

NEW YORK, 21. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Ridgewood Infrastructure LLC („Ridgewood"), ein führender Infrastrukturinvestor in den USA, und IDE Technologies, LTD. („IDE"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Wasseraufbereitung, geben den Abschluss einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit der Stadt Fort Lauderdale für die Planung, den Bau und den Betrieb einer neuen Wasseraufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 50 Millionen Gallonen pro Tag bekannt – das Prospect Lake Clean Water Center.

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit der Stadt Fort Lauderdale, um der Gemeinde für die kommenden Jahrzehnte sauberes und klares Frischwasser bereitzustellen", sagte Michael Albrecht, Managing Partner von Ridgewood. „Das Prospect Lake Clean Water Center wurde mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit entworfen und wird modernste Nanofilterungs- und Ionenaustauschtechnologie nutzen."

Diese neue Anlage wird die regionale Fiveash-Wasseraufbereitungsanlage von Ft. Lauderdale ersetzen, die sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähert. Das Prospect Lake Clean Water Center wird gemeinsam von IDE und der Stadt Fort Lauderdale betrieben werden.

Ross Posner, Managing Partner von Ridgewood Infrastructure, sagte: „Wir sind begeistert, mit Fort Lauderdale und IDE zusammenzuarbeiten und die Möglichkeit zu haben, die Modernisierung der kritischen Wasserinfrastruktur der Stadt zu unterstützen." Posner fügte hinzu: „Ridgewoods Herangehensweise an diese öffentlich-private Partnerschaft verkörpert den Geist mehrerer Interessengruppen, die zusammenarbeiten, um den Menschen in Fort Lauderdale zu helfen."

Informationen zu Ridgewood Infrastructure

Ridgewood Infrastructure ist ein führender Infrastrukturinvestor im unteren mittleren Marktbereich der USA mit Schwerpunktsektoren wie Wasser, Energiewende, Transport und Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.ridgewoodinfrastructure.com.

Informationen zu IDE Technologies

IDE Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche Wasseraufbereitung. IDE ist weithin für seine Arbeit im Bereich Entsalzung und Wasseraufbereitung bekannt und hat viele neue Technologien auf den Markt gebracht. Die Erfolgsbilanz von IDE umfasst mehr als vier Jahrzehnte mit über 400 Werken in 40 Ländern. IDE liefert täglich fast 800 Millionen Gallonen hochwertiges Wasser an seine Partner auf der ganzen Welt.

